NIA की मेगा रेड: यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर के 22 ठिकानों पर छापेमारी, जानें क्यों

इस तरह से देखें तो सबसे अधिक जेके में 9 लोकेशन पर छापेमारी हुई है. दूसरे नंबर पर बिहार है. बिहार के 8 स्थानों पर एनआईए की रेड पड़ी है.

अधिकारियों के मुताबिक, बिहार में 8, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में एक-एक, उत्तर प्रदेश में दो और जम्मू-कश्मीर में 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को एक आतंकी साजिश मामले में 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 22 ठिकानों पर छापेमारी की.

एनआईए की अलग-अलग टीमों ने विशिष्ट कार्रवाई योग्य खुफिया सूचनाओं के आधार पर इन ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया. इस घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने एएनआई को बताया कि राज्य पुलिस के साथ मिलकर राष्ट्र-विरोधी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध व्यक्तियों के आवासों और परिसरों पर छापेमारी की जा रही है.

गौर करें तो इस साल की शुरुआत में RC-1/2025/NIA/CHE के तहत दर्ज किए गए इस मामले को इसकी गंभीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर संभावित प्रभावों को देखते हुए गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा औपचारिक रूप से एनआईए को सौंप दिया गया था.

जांचकर्ताओं को संदेह है कि यह नेटवर्क स्कैनर देश में अशांति फैलाने और कानून-व्यवस्था को अस्थिर करने के प्रयासों में लगा हुआ है. हाल के महीनों में, एनआईए ने विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय आतंकी फंडिंग, भर्ती मॉड्यूल और स्लीपर सेल पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है.

इसी तरह के राष्ट्रव्यापी अभियानों में पहले भी कई संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है जो कथित तौर पर प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनलों के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की उनकी कोशिशों में शामिल हैं.

अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा छापेमारी का उद्देश्य आतंकी वित्तपोषण, भर्ती और सीमा पार के संचालकों के साथ समन्वय से जुड़ी एक बड़ी साजिश के सबूतों को उजागर करना है.

यह ऑपरेशन ऐसे समय में हुआ है जब केंद्र सरकार ने आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर बार-बार जोर दिया है और सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे खतरों के खिलाफ निवारक कार्रवाई को मजबूत करने का निर्देश दिया है.