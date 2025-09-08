ETV Bharat / bharat

पुलवामा कनेक्शन: बिहार के कटिहार में NIA की छापेमारी, टीम ने एक को हिरासत में लिया

कटिहार: पुलवामा कनेक्श मामले में एनआईए (National Investigation Agency) ने बिहार के कटिहार में छापेमारी की. इस कार्रवाई में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. एनआईए ने यह कार्रवाई जिले के सेमापुर थाना के दुर्गापुर और बालूघाट में की.

हिरासत इकबाल: दुर्गापुर और बालूघाट निवासी नूर आलम, हाशिम, निजाम और इकबाल नामक संदिग्ध के घर में छापेमारी की गयी है, जिसमें इकबाल को हिरासत में लेकर टीम पूछताछ कर रही है. नूर आलम के मोबाइल और सिम कार्ड जब्त कर लिया है.