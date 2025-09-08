पुलवामा कनेक्शन: बिहार के कटिहार में NIA की छापेमारी, टीम ने एक को हिरासत में लिया
बिहार के कटिहार में एनआईए की छापेमारी की गयी. जिसमें एक आरोपी को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया है.
Published : September 8, 2025 at 1:43 PM IST
कटिहार: पुलवामा कनेक्श मामले में एनआईए (National Investigation Agency) ने बिहार के कटिहार में छापेमारी की. इस कार्रवाई में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. एनआईए ने यह कार्रवाई जिले के सेमापुर थाना के दुर्गापुर और बालूघाट में की.
हिरासत इकबाल: दुर्गापुर और बालूघाट निवासी नूर आलम, हाशिम, निजाम और इकबाल नामक संदिग्ध के घर में छापेमारी की गयी है, जिसमें इकबाल को हिरासत में लेकर टीम पूछताछ कर रही है. नूर आलम के मोबाइल और सिम कार्ड जब्त कर लिया है.
पुलवामा हमले का कनेक्शन: जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई पुलवामा हमले के कनेक्शन से जुड़ी है. रिजाबुल वर्तमान में जेल में है, जबकि इकबाल को पहले आर्म्स एक्ट के तहत जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
अपडेट जारी..