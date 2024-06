ETV Bharat / bharat

NIA ने मणिपुर में जनवरी में चार नागरिकों की हत्या के मामले में पहली गिरफ्तारी की - killing of four civilians in Manipur

By PTI Published : Jun 9, 2024, 6:12 PM IST

मणिपुर में चार लोगों की हत्या के मामले में एनआईए ने पहली गिरफ्तारी की ( IANS-file photo )

नई दिल्ली : एनआईए ने इस साल की शुरुआत में मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में जनवरी में चार नागरिकों की हत्या में कथित संलिप्तता के लिए असम की जेल में बंद एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है. इस बारे में जांच एजेंसी ने रविवार को एक बयान में कहा कि मणिपुर के निवासी लुनमिनसेई किपगेन उर्फ ​​लैंगिनमांग उर्फ ​​मंग उर्फ ​​लेवी को एनआईए ने शनिवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत गुवाहाटी के लोखरा स्थित केंद्रीय जेल से गिरफ्तार किया. एनआईए के मुताबिक वह 18 जनवरी को हुई हत्याओं के लिए गिरफ्तार होने वाला पहला आरोपी है. बयान में कहा गया है कि हथियारबंद हमलावरों ने बिष्णुपुर के निंगथौखोंग खा खुनौ में जल उपचार संयंत्र के पास चार नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी थी. जांच एजेंसी ने कहा कि हमलावरों ने अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिससे नागरिकों की मौत हो गई. एनआईए ने 9 फरवरी को मामला दर्ज किया था और जांच के दौरान पाया कि लुनमिनसेई किपगेन इस हमले में सक्रिय रूप से शामिल था, जो पूर्वोत्तर राज्य में चल रही जातीय अशांति और हिंसा का हिस्सा था. पहले कुकी उग्रवादी संगठन केएनएफ (पी) का कैडर था. उसने बताया कि वह हिंसा के मौजूदा दौर के दौरान एक अन्य कुकी उग्रवादी संगठन (यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी) में शामिल हो गया और हत्याओं में शामिल था. ये भी पढ़ें - NIA ने अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी नेटवर्क का किया भंडाफोड़, दो बांग्लादेशी आरोपी गिरफ्तार