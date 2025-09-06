बिहार में NIA की बड़ी कार्रवाई, खालिस्तानी आतंकी सरणजीत गया से गिरफ्तार

गया में खालिस्तानी आतंकी सरणजीत को एनआईए ने हाईवे से गिरफ्तार किया है. सरणजीत बिहार में वेश बदलकर अपनी गतिविधि संचालित कर रहा था-
Published : September 6, 2025 at 12:20 AM IST
गया : बिहार के गया जी से बड़ी खबर सामने आई है. यहां एनआईए की टीम ने खालिस्तानी आतंकी सरणजीत को गिरफ्तार किया है. आतंकी लंबे समय से फरार चल रहा था और बिहार में वेश बदलकर रह रहा था. एनआईए की टीम को इनपुट मिलने के बाद देर रात छापेमारी कर उसे पकड़ लिया गया.
बिहार में आतंकी गिरफ्तार : एनआईए की टीम को पिछले कई दिनों से सूचना थी कि सरणजीत बिहार में सक्रिय है. टीम लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुई थी. लेकिन शनिवार की देर रात रेड मारकर खालिस्तानी आतंकी सरणजीत को दबोच लिया.
हाईवे पर घेराबंदी में पकड़ाया : शुक्रवार देर रात शेरघाटी थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के पास नेशनल हाईवे पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की. इस दौरान सरणजीत को घेरकर गिरफ्तार कर लिया गया. छापेमारी के समय शेरघाटी पुलिस भी मौके पर मौजूद रही.
कई गंभीर मामलों में वांछित : गिरफ्तार आतंकी सरणजीत हरियाणा का रहने वाला है. उस पर एक्सप्लोसिव और सीएलए की धाराओं के तहत केस दर्ज है. आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता को लेकर हरियाणा में प्राथमिकी दर्ज है. हैंड ग्रेनेड फेंकने के मामले में भी उसकी तलाश थी.
वेश बदलकर रह रहा था आतंकी : बताया जाता है कि सरणजीत बेहद शातिर था. वह कभी ट्रक ड्राइवर तो कभी अन्य पहचान बनाकर अपनी गतिविधियां संचालित करता था. जीटी रोड के लाइन होटल में उसने ठिकाना बना लिया था और वहीं से सक्रिय था.
एनआईए ले गई चंडीगढ़ : गिरफ्तारी के बाद एनआईए की टीम सरणजीत को अपने साथ लेकर चंडीगढ़ रवाना हो गई. शनिवार सुबह टीम गया से चंडीगढ़ निकल गई. वहां उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई होगी.
''एनआईए की टीम की कार्रवाई में सरणजीत की गिरफ्तारी के बाद उसे अपने साथ लेकर एनआईए चंडीगढ़ को रवाना हो गई है. चंडीगढ़ में एनआईए उससे पूछताछ करेगी.''- अजीत कुमार, थानाध्यक्ष, शेरघाटी
