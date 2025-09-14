फुलवारीशरीफ साजिश केस पर NIA का एक्शन, PFI का बिहार प्रदेश अध्यक्ष किशनगंज से गिरफ्तार
NIA ने फुलवारीशरीफ आपराधिक साजिश केस में PFI बिहार अध्यक्ष महबूब आलम को गिरफ्तार किया. इसकी भर्ती, ट्रेनिंग और फंडिंग में अहम भूमिका उजागर हुई·
Published : September 14, 2025 at 12:14 AM IST
पटना : राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने प्रतिबंधित PFI के बिहार प्रदेश अध्यक्ष महबूब आलम उर्फ महबूब आलम नदवी को गिरफ्तार किया· वह कटिहार जिले के हसनगंज का निवासी है और शनिवार को किशनगंज से पकड़ा गया· एजेंसी ने बताया कि आलम इस मामले में गिरफ्तार और आरोपपत्र दाखिल करने वाला 19वां आरोपी है·
‘’बिहार के कटिहार जिले के हसनगंज इलाके के रहने वाले महबूब आलम उर्फ महबूब आलम नदवी को किशनगंज से पकड़ा गया. वह इस मामले में गिरफ्तार होने और आरोपपत्र दाखिल करने वाले 19वें आरोपी है, जिसे शुरू में स्थानीय पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ दर्ज किया था.’’- NIA
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 2022 फुलवारीशरीफ आपराधिक साजिश मामले में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के बिहार प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार किया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 13, 2025
बिहार के कटिहार जिले के हसनगंज इलाके के रहने वाले महबूब आलम उर्फ महबूब आलम नदवी को किशनगंज से पकड़ा गया। वह इस मामले में… pic.twitter.com/ces8tgakPs
NIA का आरोप : जांच में सामने आया कि PFI के सदस्य भारत में शांति और सद्भाव बिगाड़ने के लिए काम कर रहे थे· उनकी गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने और जनता के बीच भय फैलाने पर केंद्रित थीं· एजेंसी ने कहा कि संगठन का उद्देश्य 2047 तक भारत में "गजवा-ए-हिन्द" स्थापित करने का था, जिसका जिक्र जब्त किए गए एक गोपनीय दस्तावेज़ "India 2047 Towards Rule of Islam in India" में मिलता है·
साजिश में अहम भूमिका : NIA ने कहा कि महबूब आलम ने PFI की भर्ती, प्रशिक्षण, बैठकों और धन इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई· उसने जुटाए गए पैसे को अन्य सह-अभियुक्तों और PFI के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया· वह पहले भी कई संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाया गया था·
अदालत में पेशी : एजेंसी ने स्पष्ट किया कि आरोपी को अदालत में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी· फिलहाल इस केस की जांच भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत जारी है·
2022 का फुलवारीशरीफ मॉड्यूल केस : यह मामला 2022 में फुलवारीशरीफ आपराधिक साजिश से जुड़ा है, जिसे शुरू में स्थानीय पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ दर्ज किया था· बाद में NIA ने केस अपने हाथ में लिया· एजेंसी के मुताबिक, यह साजिश समाज में धार्मिक दुश्मनी फैलाने और देशविरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए रची गई थी·
ये भी पढ़ें-