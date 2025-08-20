ETV Bharat / bharat

क्या आप जानते हैं भारत में अब भी हो रही 'बंधुआ मजदूरी', मानवाधिकार संगठन ने सुझाए ये उपाय - BONDED LABOUR IN INDIA

बंधुआ मज़दूरी अधिनियम और तस्करी-रोधी प्रावधानों के तहत नियोक्ताओं के अभियोजन पर ध्यान देने से बंधुआ मज़दूरी की शोषणकारी प्रथा को रोका जा सकता है.

Bonded labour
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 20, 2025 at 6:45 PM IST

4 Min Read

संतू दास.

नई दिल्लीः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बंधुआ मजदूरी की समस्या से निपटने के लिए कई अहम सुझाव दिए हैं. इसमें तेज और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र, कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान और रिहाई के बाद मजदूरों के पुनर्वास पर जोर दिया गया है. NHRC ने अपने 'हैंडबुक ऑन बंधुआ लेबर' में इन उपायों को सभी हितधारकों के लिए साझा किया है.

बंधुआ मजदूरी क्या है?

बंधुआ मजदूरी, जिसे कर्ज की गुलामी भी कहते हैं. यह तब होती है जब कोई व्यक्ति कर्ज चुकाने के लिए अपनी या परिवार की मेहनत को गिरवी रखता है. कर्ज की शर्तें और अवधि अक्सर अस्पष्ट होती हैं. यह कर्ज पीढ़ी-दर-पीढ़ी भी हस्तांतरित हो सकता है. भारत में यह समस्या कई हिस्सों में फैली है, जहां कर्ज के बदले मजदूरों को बंधक बनाकर काम करवाया जाता है.

"आधुनिक दासता" का रूपः

वर्तमान में, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि लगभग 27 से 30 मिलियन लोग दास व्यापार उद्योग में हैं. संयुक्त राष्ट्र ने ऋण बंधन को "आधुनिक दासता" का एक रूप बताया है, और दासता उन्मूलन पर पूरक सम्मेलन का उद्देश्य इस प्रथा को समाप्त करना है. ऐसा अनुमान है कि दुनिया के 84 से 88 प्रतिशत बंधुआ मजदूर दक्षिण एशिया में स्थित हैं. आज भी इस प्रथा के इतने बड़े पैमाने पर जारी रहने का मुख्य कारण इस अपराध के लिए अभियोजन का अभाव और अपर्याप्त दंड है.

मानवाधिकार आयोग के सुझावः

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भारत में 'बंधुआ मजदूरी' पर जारी पुस्तिका के अनुसार, बंधुआ मजदूरी की समस्या गंभीर प्रकृति की है और यह कभी भी फिर से उभर सकती है. बंधुआ मजदूरों को उनकी रिहाई के बाद यथाशीघ्र पुनर्वासित किया जाना चाहिए. अधिकार संगठन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बंधुआ मजदूरी से जुड़े मुद्दे पर जन जागरूकता और शिक्षा ज़रूरी है.

अधिकार संगठन ने कहा कि सरकार को बंधुआ मजदूरी की प्रथा के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में और पहले से रिहा हो चुके मजदूरों के पुनर्वास के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम करना चाहिए. बंधुआ मजदूरों से निपटने वाले व्यक्तियों के लिए एक मानवीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए. बंधुआ मजदूरी की बुराई से निपटने वाले विभिन्न कानूनों के तहत मामलों के त्वरित निपटान की व्यवस्था होनी चाहिए.

विशेषज्ञों की राय:

देश भर में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्यरत जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की सलाहकार (नीति एवं अनुसंधान) ज्योति माथुर ने कहा कि यदि नव अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा (बीएनएस) संहिता को भी त्वरित संदर्भ के लिए हैंडबुक में शामिल किया जाता, तो यह और भी उपयोगी होता.

माथुर ने कहा, "बंधुआ मज़दूरी अधिनियम और तस्करी-रोधी प्रावधानों के तहत नियोक्ताओं के अभियोजन पर अधिक ध्यान देने से बंधुआ मज़दूरी की शोषणकारी प्रथा को रोका जा सकता है. अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बंधुआ मज़दूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (2016) के तहत समयबद्ध पुनर्वास, आजीविका सहायता के साथ-साथ अत्यंत आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान करता है."

माथुर ने गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भूमिका पर जोर देते हुए कहा, "NGOs हॉटलाइन और समुदाय नेटवर्क के जरिए बंधुआ मजदूरी और तस्करी की जानकारी दे सकते हैं. उदाहरण के लिए, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन का सर्वाइवर-लेड इंटेलिजेंस नेटवर्क तस्करी रोकने में कारगर रहा है. यह नेटवर्क बंधुआ मजदूरी से बचे लोगों को शामिल करता है, जो दूसरों को शोषण से बचाने में मदद करते हैं."

इसे भी पढ़ेंः

संतू दास.

नई दिल्लीः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बंधुआ मजदूरी की समस्या से निपटने के लिए कई अहम सुझाव दिए हैं. इसमें तेज और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र, कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान और रिहाई के बाद मजदूरों के पुनर्वास पर जोर दिया गया है. NHRC ने अपने 'हैंडबुक ऑन बंधुआ लेबर' में इन उपायों को सभी हितधारकों के लिए साझा किया है.

बंधुआ मजदूरी क्या है?

बंधुआ मजदूरी, जिसे कर्ज की गुलामी भी कहते हैं. यह तब होती है जब कोई व्यक्ति कर्ज चुकाने के लिए अपनी या परिवार की मेहनत को गिरवी रखता है. कर्ज की शर्तें और अवधि अक्सर अस्पष्ट होती हैं. यह कर्ज पीढ़ी-दर-पीढ़ी भी हस्तांतरित हो सकता है. भारत में यह समस्या कई हिस्सों में फैली है, जहां कर्ज के बदले मजदूरों को बंधक बनाकर काम करवाया जाता है.

"आधुनिक दासता" का रूपः

वर्तमान में, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि लगभग 27 से 30 मिलियन लोग दास व्यापार उद्योग में हैं. संयुक्त राष्ट्र ने ऋण बंधन को "आधुनिक दासता" का एक रूप बताया है, और दासता उन्मूलन पर पूरक सम्मेलन का उद्देश्य इस प्रथा को समाप्त करना है. ऐसा अनुमान है कि दुनिया के 84 से 88 प्रतिशत बंधुआ मजदूर दक्षिण एशिया में स्थित हैं. आज भी इस प्रथा के इतने बड़े पैमाने पर जारी रहने का मुख्य कारण इस अपराध के लिए अभियोजन का अभाव और अपर्याप्त दंड है.

मानवाधिकार आयोग के सुझावः

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भारत में 'बंधुआ मजदूरी' पर जारी पुस्तिका के अनुसार, बंधुआ मजदूरी की समस्या गंभीर प्रकृति की है और यह कभी भी फिर से उभर सकती है. बंधुआ मजदूरों को उनकी रिहाई के बाद यथाशीघ्र पुनर्वासित किया जाना चाहिए. अधिकार संगठन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बंधुआ मजदूरी से जुड़े मुद्दे पर जन जागरूकता और शिक्षा ज़रूरी है.

अधिकार संगठन ने कहा कि सरकार को बंधुआ मजदूरी की प्रथा के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में और पहले से रिहा हो चुके मजदूरों के पुनर्वास के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम करना चाहिए. बंधुआ मजदूरों से निपटने वाले व्यक्तियों के लिए एक मानवीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए. बंधुआ मजदूरी की बुराई से निपटने वाले विभिन्न कानूनों के तहत मामलों के त्वरित निपटान की व्यवस्था होनी चाहिए.

विशेषज्ञों की राय:

देश भर में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्यरत जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की सलाहकार (नीति एवं अनुसंधान) ज्योति माथुर ने कहा कि यदि नव अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा (बीएनएस) संहिता को भी त्वरित संदर्भ के लिए हैंडबुक में शामिल किया जाता, तो यह और भी उपयोगी होता.

माथुर ने कहा, "बंधुआ मज़दूरी अधिनियम और तस्करी-रोधी प्रावधानों के तहत नियोक्ताओं के अभियोजन पर अधिक ध्यान देने से बंधुआ मज़दूरी की शोषणकारी प्रथा को रोका जा सकता है. अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बंधुआ मज़दूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (2016) के तहत समयबद्ध पुनर्वास, आजीविका सहायता के साथ-साथ अत्यंत आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान करता है."

माथुर ने गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भूमिका पर जोर देते हुए कहा, "NGOs हॉटलाइन और समुदाय नेटवर्क के जरिए बंधुआ मजदूरी और तस्करी की जानकारी दे सकते हैं. उदाहरण के लिए, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन का सर्वाइवर-लेड इंटेलिजेंस नेटवर्क तस्करी रोकने में कारगर रहा है. यह नेटवर्क बंधुआ मजदूरी से बचे लोगों को शामिल करता है, जो दूसरों को शोषण से बचाने में मदद करते हैं."

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

बंधुआ मजदूरीबंधुआ मजदूरी क्या हैBONDED LABOURNHRCBONDED LABOUR IN INDIA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

देश के इन 3 राज्यों में पानी की भारी किल्लत, दूषित जल एक समस्या... बूंद-बूंद को तरस रहे लोग!

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 से प्रभावित परिवारों में उम्मीद की किरण, केंद्र सरकार ने उठाया सख्त कदम

Google Pixel 10 Series समेत अपकमिंग प्रोडक्ट्स की कीमत लीक, यहां देखें पूरी लिस्ट

एशिया कप 2025: क्रिकेट इतिहास में पहली बार भारत खेलेगा इस देश से मैच, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.