ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन, समुदाय को सशक्त बनाना उद्देश्य - NHRC

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 4 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होगा, जो प्रणालीगत भेदभाव से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देगा.

NHRC national conference on rights of transgender persons on Sep 4 aims to empower community
प्रतीकात्मक तस्वीर
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2025 at 4:28 PM IST

संतु दास

नई दिल्ली: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की पहल की सराहना हो रही है. एक ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता ने कहा कि यह उनके लिए न्याय और सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह उनकी आवाज को सामने लाएगा और समाज में भागीदारी को लेकर बढ़ती प्रतिबद्धता का संकेत देगा.

ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता, जिन्हें सम्मेलन में भाग लेने के लिए एनएचआरसी द्वारा आमंत्रित किया गया है, ने मजबूत सुरक्षा, लक्षित नीतिगत सुधारों और ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया.

सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता और कानूनी वैधता प्राप्त हुई है. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बनाए रखना है. इन कानूनी प्रगति के बावजूद, ट्रांसजेंडर व्यक्ति जीवन के विभिन्न पहलुओं में भेदभाव से जूझते रहते हैं. यह भेदभाव विभिन्न रूपों में सामने आता है जैसे रोजगार में असमानता, स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच और सामाजिक दायरे से बहिष्कार.

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों पर एनएचआरसी का राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुवार को दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित होने वाला है. "रिवैम्पिंग स्पेसेस, रिक्लेमिंग वॉयस" (Revamping Spaces, Reclaiming Voices) विषय पर केंद्रित यह सम्मेलन प्रणालीगत भेदभाव से निपटने, उनके अनुभवों को बेहतर बनाने और जीवन के सभी क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सार्थक समावेशन (inclusion) को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देगा.

सरकारी अधिकारियों, न्यायिक और कानूनी विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, नागरिक समाज संगठनों, सामुदायिक नेताओं, शिक्षाविदों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित प्रतिभागियों की एक विस्तृत श्रृंखला भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की गारंटी के लिए चुनौतियों, अवसरों और नीति प्राथमिकताओं पर केंद्रित एक दिवसीय गहन संवाद में भाग लेगी.

सम्मेलन का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण पर बातचीत के लिए एक राष्ट्रीय मंच बनाना, कानूनी प्रावधानों और कल्याणकारी योजनाओं जैसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019 और आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सहायता (SMILE) योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और संस्थागत देखभाल को मजबूत करने, कलंक को कम करने और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार तक पहुंच बढ़ाने के लिए व्यावहारिक नीति सुधारों की सिफारिश करना है.

यह कानून लागू करने वाली एजेंसियों के भीतर अधिक जवाबदेही और संवेदनशीलता सुनिश्चित करने का भी प्रयास करता है, साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की आवाज और लचीलेपन का जश्न मनाता है और भारत के सामाजिक ताने-बाने में उनके योगदान को स्वीकार करता है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता कल्कि सुब्रमण्यम ने इस राष्ट्रीय सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा, "यह सम्मेलन न्याय और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह ट्रांसजेंडर आवाजों को सबसे आगे लाएगा और समावेशन के लिए बढ़ती प्रतिबद्धता का संकेत देगा. मैं वंचित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करती हूं. मैं बातचीत और सुधार के लिए यह मंच बनाने के लिए एनएचआरसी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को धन्यवाद देती हूं."

सुब्रमण्यम ने कहा, "मैं इसे कार्रवाई के लिए एक राष्ट्रीय आह्वान मानती हूं. यह सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि जवाबदेही का विषय है. हमें ज्यादा मजबूत सुरक्षा, लक्षित नीतिगत सुधारों और ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम में ऐसे संशोधनों की जरूरत है जो जमीनी हकीकत को प्रतिबिंबित करें. मेरा मानना ​​है कि यह सम्मेलन इन बदलावों के द्वार खोलने की दिशा में एक कदम होगा."

पहल से क्या परिवर्तन आएंगे?
कल्कि सुब्रमण्यम, जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स (एनसीटीपी) के दक्षिणी राज्यों की प्रतिनिधि भी हैं, ने कहा, "इससे वास्तविक संरचनात्मक परिवर्तन हो सकता है. ऐतिहासिक बहिष्कार को खत्म करने के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण जरूरी है. स्वास्थ्य सेवा की पहुंच का विस्तार किया जाना चाहिए, लिंग-पुष्टि देखभाल को सस्ती और उपलब्ध बनाया जाना चाहिए, और उद्यमिता समर्थन आर्थिक स्वतंत्रता और सम्मान को बढ़ावा दे सकता है. ये विशेषाधिकार नहीं हैं, ये हमारे अधिकार हैं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मान, शांति और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता के साथ रहना चाहिए."

गौरतलब है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और अधिकारों को बढ़ाने के लिए कई सुझाव देते हुए एक परामर्श जारी किया था. इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले जरूरी कदमों का जिक्र है.

यह भी पढ़ें- जुलाई में NHRC को मानवाधिकार उल्लंघन की 8912 से अधिक शिकायतें मिलीं

