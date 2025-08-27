ETV Bharat / bharat

NHRC ने विदेशी छात्र की मौत पर पंजाब के DGP को नोटिस जारी किया - NHRC ISSUES NOTICE TO PUNJAB DGP

आयोग ने पंजाब के डीजीपी और गुरु काशी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है.

National Human Rights Commission
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (ETV Bharat)
Published : August 27, 2025 at 5:40 PM IST

नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने बुधवार को पंजाब के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है.साथ ही साथ जिम्बाब्वे के एक छात्र की कथित हमले के कारण हुई मौत के मामले में गुरु काशी विश्वविद्यालय (GKU), बठिंडा के रजिस्ट्रार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

डीजीपी और रजिस्ट्रार को मामले के संबंध में दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है. एनएचआरसी ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है कि जिम्बाब्वे के एक छात्र पर लोगों के एक समूह ने हमला किया था और 21 अगस्त को पंजाब के बठिंडा स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में उसकी मौत हो गई. मानवाधिकार संस्था ने कहा, "कथित तौर पर वह बठिंडा के तलवंडी साबो में गुरु काशी विश्वविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई कर रहा था."

आयोग ने कहा कि यदि रिपोर्ट सही है तो यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है. आयोग ने समाचार रिपोर्ट की विषय-वस्तु की जांच की है, यदि यह सच है तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाता है.

मानवाधिकार आयोग ने कहा, "तदनुसार, उसने पंजाब के पुलिस महानिदेशक और गुरु काशी विश्वविद्यालय, बठिंडा के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है."

एनएचआरसी ने कहा कि 21 अगस्त को मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार, 13 अगस्त को पीड़ित और उसके साथियों द्वारा उस पर हमला किए जाने से एक दिन पहले पीड़ित का एक सुरक्षा गार्ड के साथ झगड़ा हुआ था. उन्होंने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.

वहीं उत्तर प्रदेश में एक अलग मामले में, एनएचआरसी ने एक मीडिया रिपोर्ट का भी स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया है कि मेरठ के एक नशा मुक्ति केंद्र में एक 38 वर्षीय व्यक्ति की उसके परिवार के सदस्यों द्वारा लगाए गए यातना के आरोपों के बीच मौत हो गई.

19 अगस्त को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, वह व्यक्ति शराबी था और उसे 17 अगस्त को नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के एक नशा मुक्ति केंद्र में लाया गया था. मानवाधिकार आयोग ने कहा कि वहां भर्ती होने के आधे घंटे के भीतर ही उसे मेरठ के एक अन्य नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया गया, जहां वह दो दिन तक रहा.

हालांकि, जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो नशा मुक्ति केंद्र के प्रबंधन ने उसके परिवार के सदस्यों को सूचित किया और उसे इलाज के लिए एम्स, नई दिल्ली ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

एनएचआरसी ने पाया है कि अगर यह खबर सच है, तो इसकी विषयवस्तु मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है. इसलिए, आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश राज्य में चलाए जा रहे नशामुक्ति केंद्रों की स्थिति भी शामिल होनी चाहिए.

