सड़क निर्माण के लिए जंगल के पेड़ों की कटाई, NGT ने जम्मू कश्मीर सरकार से मांगा जवाब

एनजीटी ने सड़क निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई पर जम्मू कश्मीर सरकार की आलोचना की और इसे 'पर्यावरण सुरक्षा उपायों का गंभीर उल्लंघन' बताया.

Published : August 28, 2025 at 5:55 PM IST

श्रीनगर: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के राजवार जंगलों में सड़क निर्माण के लिए अनिवार्य क्षतिपूर्ति भुगतान के बिना बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की इजाजत देने पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन की कड़ी आलोचना की है. ट्रिब्यूनल ने इसे पर्यावरण सुरक्षा उपायों का गंभीर उल्लंघन और शासन की एक बड़ी चूक करार दिया है.

कश्मीर में वन प्रशासन की स्थिति को जांच के घेरे में लाने वाला यह मामला हंदवाड़ा-बंगस सड़क निर्माण से जुड़ा है. इस परियोजना को 2019 में सुंदर बंगस घाटी तक संपर्क सुधारने के लिए मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब यह करोड़ों रुपये के बकाया शुल्क से लेकर अवैध खनन और नाजुक नदी पुलों को संभावित नुकसान जैसे उल्लंघनों को लेकर कानूनी पचड़ों में फंस गई है.

जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली नई दिल्ली स्थित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ ने 22 अगस्त के अपने आदेश में कहा, "प्रतिवादी संख्या 1 - जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव द्वारा यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि ठेका पाने वाली एजेंसी को राशि जमा किए बिना जमीनी स्तर पर पेड़ों को काटने की अनुमति कैसे दी गई."

सितंबर 2019 में जारी स्वीकृति आदेश ने लोक निर्माण विभाग को हंदवाड़ा-बंगस सड़क के पहले चरण के लिए राजवार के घने वन क्षेत्र की 14 हेक्टेयर भूमि के उपयोग की अनुमति दी थी. इस मंजूरी के तहत 447 परिपक्व पेड़ों, 340 खंभों और 236 पौधों, जिनमें मुख्य रूप से देवदार और कैल के पेड़ शामिल थे, को काटने की अनुमति दी गई थी. बदले में, विभाग को वन के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के साथ-साथ प्रतिपूरक वनरोपण और सड़क किनारे वृक्षारोपण के रूप में 3.81 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था.

हालांकि, वह राशि कभी जमा नहीं की गई. ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश हुए कश्मीर के मुख्य वन संरक्षक इरफान अहमद शाह ने इस चूक को स्वीकार किया और कहा कि "3,81,13,360 रुपये की राशि अब तक जमा नहीं की गई है", जबकि पेड़ पहले ही काटे जा चुके थे.

ट्रिब्यूनल ने मुख्य सचिव को न केवल इस चूक की व्याख्या करते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, बल्कि यह भी बताने का निर्देश दिया कि क्या केंद्र शासित प्रदेश में अन्य परियोजनाओं में भी ऐसी ही अनियमितताएं हुई हैं. आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि जिन अधिकारियों ने भुगतान सुनिश्चित किए बिना कटाई की अनुमति दी, उनकी पहचान की जानी चाहिए और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.

निर्माण सामग्री के उपयोग में विसंगतियां
ट्रिब्यूनल की जांच वन मंजूरी उल्लंघनों से कहीं आगे तक गई. इसने निर्माण सामग्री के उपयोग में चिंताजनक विसंगतियों को उजागर किया. जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति की अनुपालन रिपोर्ट से पता चला कि परियोजना में 74,000 मीट्रिक टन से ज्यादा सामग्री की खपत हुई, जबकि निपटान की अनुमति केवल 7,792 मीट्रिक टन के लिए ही उपलब्ध थी. 63,940 मीट्रिक टन सामग्री सड़क काटने से निकले मलबे के कारण आई, जिससे 2,728 टन का अंतर रह गया.

आदेश में कहा गया है, "इससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि परियोजना के लिए उपयोग किए गए 2728.82 मीट्रिक टन खनिज का अवैध निष्कर्षण किया गया था."

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, जो सुनवाई के दौरान वर्चुअली उपस्थित हुए, गायब सामग्री के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे. ट्रिब्यूनल ने अब खनन विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि वे बताएं कि इस अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है, अगर कोई हो, और इस विसंगति का पूरा स्पष्टीकरण दें.

ट्रिब्यूनल ने इस पर भी चिंता जताई कि सुल्तानपुरा गलगजना और धोबी घाट स्थित नाला तलरी सहित पुलों के बेहद करीब के स्थानों से नदी तल की सामग्री उठाई जा रही है. ट्रिब्यूनल ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से पुलों की नींव को खतरा है, खासकर बाढ़ वाले क्षेत्र कश्मीर में, जहां उफनती नदियां अक्सर बुनियादी ढांचे के लिए खतरा बन जाती हैं.

वन्यजीव प्राधिकरण से मंजूरी पर स्पष्टता नहीं
राजवार के जंगल केवल लकड़ी के भंडार नहीं हैं. ये हिमालयी काले भालू, तेंदुए, सियार और हिरण सहित लुप्तप्राय वन्यजीवों का घर हैं. ट्रिब्यूनल ने कहा कि सरकार की तरफ से खुद वन भूमि हस्तांतरण के दस्तावेजों में इस क्षेत्र में दुर्लभ प्रजातियों की उपस्थिति की बात कही गई थी. फिर भी, ट्रिब्यूनल को इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं मिली कि क्या अनिवार्य वन्यजीव मंजूरी कभी प्राप्त की गई थी.

आदेश में कहा गया है, "यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या वन्यजीव प्राधिकरण से मंजूरी ली गई थी. साथ ही, रिकॉर्ड की जांच करते समय, हमने यह भी देखा कि वन भूमि हस्तांतरण संबंधी प्रस्ताव के पृष्ठ 320 में इस तथ्य का उल्लेख है कि संबंधित क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों की दुर्लभ लुप्तप्राय प्रजातियां हैं जिनमें हिमालयी काला भालू, तेंदुआ, सियार और हिमालयी हिरण शामिल हैं."

यह याचिका हंदवाड़ा के वकील और आरटीआई कार्यकर्ता रासिख रसूल भट द्वारा दायर की गई थी, जो लंबे समय से विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता के लिए अभियान चला रहे हैं. भट ने तर्क दिया कि सड़क के पहले चरण को मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन अधिकारियों ने जरूरी अनुमति या पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना ही दूसरे चरण का काम शुरू कर दिया था.

एनजीटी ने उल्लंघनों पर जवाब देने के लिए जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव को छह सप्ताह का समय दिया है. एनजीटी के अनुसार, हलफनामे में बिना भुगतान के पेड़ों की कटाई की अनुमति देने वाले अधिकारियों का विवरण, उन अन्य परियोजनाओं की सूची, जहां मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, और खनिज उत्खनन संबंधी विसंगतियों का समाधान शामिल होना चाहिए.

एक कड़ी चेतावनी में, एनजीटी ने स्पष्ट किया कि दो महीने के भीतर बकाया मुआवजा वसूल न करने पर परियोजना रुक सकती है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी, जब ट्रिब्यूनल द्वारा सरकार के जवाब की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है.

