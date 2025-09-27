ETV Bharat / bharat

एनजीटी ने J&K सरकार को भेजा नोटिस, नेशनल पार्क के पास सीआरपीएफ कैंप निर्माण से जुड़ा है मामला

श्रीनगर: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और अन्य प्रतिवादियों को श्रीनगर के ब्रेन निशात में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) बटालियन कैंपिंग स्थल की स्थापना को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है. यह क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील संरक्षण रिजर्व के अंतर्गत आता है.

इस मामले की सुनवाई गुरुवार को न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, अध्यक्ष और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल की पीठ द्वारा की गई. न्यायाधिकरण ने कहा "इस मूल आवेदन में, आवेदक ने ब्रेन, तहसील खानयार, जिला श्रीनगर में 1,324 कनाल भूमि पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 61वीं, 79वीं, 117वीं और 132वीं बटालियनों के लिए प्रस्तावित बटालियन कैम्पिंग स्थल की स्थापना के खिलाफ आपत्ति उठाई है."

याचिकाकर्ता 73 वर्षीय गुलाम मोहिउद्दीन शाह के नेतृत्व में आवेदकों ने परियोजना में अनेक पर्यावरणीय उल्लंघनों का आरोप लगाया. याचिका में आरोप लगाया गया है कि 'यह भूमि न केवल आवेदकों का घर और आजीविका का प्राथमिक स्रोत है, बल्कि पारिस्थितिक रूप से नाजुक, पर्यावरणीय रूप से विनियमित है, और ब्रेन निशात संरक्षण रिजर्व के रूप में ज्ञात क्षेत्र के लिए लागू कानूनों, मास्टर प्लान के तहत निर्माण के लिए निषिद्ध है."

उन्होंने तर्क दिया कि यह स्थल दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान से लगे जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है. इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित किया गया है, तथा यह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत आता है. याचिका में कहा गया है, "श्रीनगर मास्टर प्लान-2035 में इस क्षेत्र को बफर जोन/ग्रीन बेल्ट क्षेत्र भी घोषित किया गया है, जो इस क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है."

आवेदकों ने जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता जताते हुए कहा कि यह स्थल गंभीर रूप से संकटग्रस्त हंगुल (कश्मीरी हिरण) के साथ-साथ एशियाई काले भालू और अन्य अनुसूची-I प्रजातियों का घर है. उन्होंने आरोप लगाया कि "सीआरपीएफ बेस कैंप के निर्माण से ब्रेन निशात संरक्षण रिजर्व में कई पेड़ों की कटाई होगी, जिनमें जम्मू और कश्मीर निर्दिष्ट वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1969 के तहत संरक्षित पेड़ भी शामिल हैं."