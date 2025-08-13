ETV Bharat / bharat

धराली सर्च ऑपरेशन: NGRI को जीपीआर स्कैनिंग से 20 स्थानों पर मिली 'उम्मीद' की तरंगें, सर्च ऑपरेशन तेज - DHARALI DISASTER RESCUE OPERATION

एनजीआरआई ने जीपीआर स्कैनिंग के जरिए धराली में कुछ स्थानों की पहचान की जहां लोग फंसे हो सकते हैं.

DHARALI DISASTER RESCUE OPERATION
NGRI को जीपीआर स्कैनिंग से 20 स्थानों पर मिली 'उम्मीद' की तरंगे (PHOTO- UTTARAKHAND POLICE)
Published : August 13, 2025 at 2:55 PM IST

उत्तरकाशी: नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (NGRI) के विशेषज्ञ अब धराली आपदा में मलबे के लिए लापता हुए लोगों की तलाश कर रहे हैं. इसके लिए एनजीआरआई टीम ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) का इस्तेमाल कर रही है. 11 अगस्त से शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन के तहत एनजीआरआई की टीम ने ऐसे 20 स्थानों की पहचान की है, जहां लोगों के फंसे होने की संभावना है.

दरअसल, एनजीआरआई के विशेषज्ञों की एक टीम धराली आपदा के बाद लापता 24 नेपाली मजदूरों समेत 66 लोगों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन में मदद कर रही है. एनजीआरआई के विशेषज्ञों के मुताबिक, भारी उपकरणों का उपयोग बहुत सावधानी से किया जा रहा है. क्योंकि मिट्टी दलदली और धंसी हुई है, जबकि जिन जगहों पर जीवन की संभावना है. वहां मशीनों का उपयोग सख्ती से नहीं किया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, धराली में निचले इलाकों में जीपीआर स्कैनिंग के जरिए 2.5 से 3 मीटर की गहराई पर 20 ऐसे स्थान मिले हैं, जहां घर, होटल या इसी तरह की अन्य संरचनाएं पाई गई हैं. ग्राउंड जीरो पर मौजूद एनडीआरएफ के एक अधिकारी ने बताया कि, तीन मीटर नीचे हल्का मलबा और फिर ठोस जमीन मिली है, जिससे पता चलता है कि उस स्तर पर लोग फंसे हो सकते हैं. जीपीआर सतह से 50 मीटर नीचे तक की वस्तुओं और संरचनाओं का पता लगाने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, भारी उपकरणों के साथ सर्च ऑपरेशन काफी सावधानी से चलाया जा रहा है, क्योंकि मिट्टी दलदली और धंसी हुई है.

अधिकारी ने बताया कि जहां जीवन हो सकता है, वहां मशीनों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा रहा है. उन चिन्हित स्थानों में हाथ के औजारों से खुदाई की जा रही है. वहीं जब तक मलबे से भरे पूरे इलाके को चिह्नित नहीं कर लिया जाता, तब तक जीपीआर और रेस्क्यू रडार जैसे उपकरणों का उपयोग जारी रहेगा.

धराली आपदा: 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में खीरगंगा नदी में आई भीषण बाढ़ ने धराली बाजार को पूरी तरह तबाह कर दिया था. घटना के 9वें दिन भी पूरे धराली क्षेत्र में मलबा जमा है. जबकि पास के हर्षिल क्षेत्र में स्थित सैन्य शिवर भी क्षतिग्रस्त कर दिया. सरकार के अनुसार इस आपदा में 66 लोग लापता हैं. जिनमें 9 सैन्यकर्मी, धराली गांव के 8, अन्य आस-पास के इलाकों के 5, टिहरी जिले का एक, बिहार के 13, यूपी के समेत नेपाल के 24 नागरिक शामिल हैं. जबकि दो के शव बरामद हुए हैं.

बारिश की चेतावनी: उधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, अगले 24 घंटों में उत्तरकाशी समेत उत्तराखंड के 13 जिलों में से 11 अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जिले के कुछ इलाकों और उसके आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज बारिश से बाढ़ का खतरा जताया है.

