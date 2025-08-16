ETV Bharat / bharat

सराहनीय पहल: पुराने झंडे और सेना की वर्दियों का सम्मानजनक निपटान - COMMENDABLE INITIATIVES

सीवाज नीसिम फाउंडेशन ने पुराने झंडे और पुरानी सैन्य वर्दियों को रीसाइकल करके 100 राष्ट्रीय ध्वज बनाए हैं. इस तरह उनका सम्मानजनक निपटान किया गया.

NGO Commendable initiatives for respectfully dispose of old flags and used army uniforms
प्रीकात्मक तस्वीर (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 16, 2025 at 8:16 PM IST

6 Min Read

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: गैर-सरकारी संगठन सीवाज नीसिम फाउंडेशन (Seewaj Neesim Foundation) ने सराहनीय पहल करते हुए पुराने राष्ट्रीय ध्वज और सेना की पुरानी वर्दियों को इकट्ठा करके नए झंडे बनाने की प्रक्रिया शुरू की है. इसका उद्देश्य पुराने झंडे और पुरानी सैन्य वर्दियों का सम्मानपूर्वक निपटान करना है. आईआईटी दिल्ली के साथ संयुक्त सहयोग से हाल ही में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई इस संस्था ने 'वर्दी का सम्मान' टैगलाइन के साथ अब तक 100 झंडे बनाए हैं.

सीवाज नीसिम फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) आशिम कोहली ने नई दिल्ली में ईटीवी भारत को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा, "यह एक पायलट प्रोजेक्ट है और हमने पुराने ध्वज और सेना की वर्दी का उपयोग करके 100 राष्ट्रीय ध्वज बनाए हैं. ये झंडे पानीपत इनक्यूबेशन सेंटर, जिसे अटल सेंटर ऑफ टेक्सटाइल रीसाइक्लिंग एंड सस्टेनेबिलिटी के नाम से जाना जाता है, में रीसाइक्लिंग से बनाए गए हैं."

कोहली के अनुसार, सेना के लोगों के लिए सेवा के दौरान और सेवा के बाद सैन्य वर्दी को निपटाने का कोई उचित तरीका नहीं था. उन्होंने कहा, "सेना ने हमें उन वर्दियों का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है. हम अलग-अलग जगहों से कपड़े इकट्ठा करते हैं और सेना भी हमें पुराने कपड़े भेजती है, जिन्हें हम रीसाइकल करके स्कूल बैग जैसी उपयोगी चीजें बनाते हैं. अब पुराने झंडे के साथ-साथ हमने नए झंडे भी बनाने शुरू कर दिए हैं. हमें उम्मीद है कि हम इसे पूरे देश में फैलाएंगे."

उन्होंने कहा कि सीवाज नीसिम फाउंडेशन एकमात्र अधिकृत संगठन है जो सामाजिक उद्देश्य के लिए सेना की वर्दी एकत्र करता है. उन्होंने कहा, "वस्त्र मंत्रालय भी हमारा सहयोग करता है. हमारे उत्पाद भारत मंडपम में प्रदर्शित किए जाते हैं. सरकार रीसाइक्लिंग और कौशल उन्नयन को बढ़ावा दे रही है. हर साल सेना, नौसेना और वायु सेना की लगभग 7,000 वर्दी एकत्र की जाती हैं."

कोहली के अनुसार, जब से सरकार ने "हर घर तीरंगा" पहल शुरू की है, झंडे की मांग बढ़ गई है. उन्होंने कहा, "एक अनुमान के अनुसार, हर साल लोग एक करोड़ से ज्यादा झंडे का इस्तेमाल करते हैं. चूंकि इस्तेमाल किए गए झंडे की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए इनका सम्मानजनक तरीके से निपटान जरूरी है."

कोहली ने कहा, "हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सेना के वर्दी और ध्वज से शुरुआत की है. इसके बाद, हम नए इनक्यूबेशन सेंटर शुरू कर सकते हैं जहां हम हर जगह से आने वाले इस्तेमाल किए गए झंडे को रीसाइकल कर सकते हैं."

उन्होंने कहा कि पुराने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मानजनक निपटान के बारे में लोगों में जानकारी का अभाव है. कोहली ने कहा, "हम कह सकते हैं कि कम से कम 95 प्रतिशत लोगों को झंडे के उचित निपटान के बारे में जानकारी नहीं है. सरकार जहां सभी को झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, वहीं सरकार को लोगों को इसके उचित निपटान के बारे में भी जागरूक करना चाहिए."

हाल ही में गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय ध्वज संहिता, 2002 और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है.

भारत सरकार के अवर सचिव कमलेश रबीदास द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है, "मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए इसे सम्मान का स्थान मिलना चाहिए. राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सार्वभौमिक स्नेह, सम्मान और निष्ठा है. फिर भी, राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन से संबंधित कानूनों, प्रथाओं और परंपराओं के संबंध में लोगों के साथ-साथ सरकारी संगठनों और एजेंसियों में जागरूकता की कमी देखी जाती है."

इस संबंध में व्यापक जागरूकता अभियान पर जोर देते हुए पत्र में कहा गया, "भारतीय ध्वज संहिता के भाग-2 के अनुच्छेद 2.2 के खंड (x) के अनुसार, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के अवसरों पर जनता द्वारा कागज से बने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जा सकता है. आपसे अनुरोध है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के अवसरों पर, जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले कागज से बने झंडे को आयोजन के बाद न तो फेंका जाए और न ही जमीन पर फेंका जाए. ऐसे झंडे का निपटान ध्वज की गरिमा के अनुरूप, निजी तौर पर किया जाना चाहिए."

कोहली के अनुसार, "यह सिर्फ कागज के झंडे की बात नहीं है. यह सभी प्रकार के झंडे से संबंधित है. ऐसे झंडे का उचित निपटान करना संगठन या व्यक्ति की जिम्मेदारी है."

कोहली, जो फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सीईओ भी हैं, ने कहा कि उनका संगठन झंडा फहराने को रोजमर्रा की गतिविधि के रूप में लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहा है. उन्होंने कहा, "ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि तिरंगा साल भर और 365 दिन फहराया जा सकता है. हमारा मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा भारतीयों द्वारा तिरंगे को गर्व के साथ फहराना लोकप्रिय बनाना है."

फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1980 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी, जो एक गैर-लाभकारी संस्था है. पूर्व सांसद और प्रसिद्ध उद्योगपति नवीन जिंदल ने एक दशक लंबी अदालती लड़ाई जीती थी, जिसके बाद सभी भारतीयों को वर्ष के सभी दिनों में अपने घरों, कार्यालयों और कारखानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिला. 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रत्येक नागरिक द्वारा वर्ष के सभी दिनों में राष्ट्रीय ध्वज फहराना उसका मौलिक अधिकार है.

कोहली ने कहा, "आजादी के बाद, हम आम नागरिकों को अपने घरों या दफ्तरों में साल के 365 दिन झंडा फहराने का अधिकार नहीं था. इसलिए, नवीन जिंदल द्वारा 1995 से 2004 तक लड़ी गई कानूनी लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी, 2004 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें सभी नागरिकों को साल के 365 दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया."

यह भी पढ़ें- 'भारत के विभाजन के लिए जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन जिम्मेदार', NCERT ने तैयार किया नया मॉड्यूल

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: गैर-सरकारी संगठन सीवाज नीसिम फाउंडेशन (Seewaj Neesim Foundation) ने सराहनीय पहल करते हुए पुराने राष्ट्रीय ध्वज और सेना की पुरानी वर्दियों को इकट्ठा करके नए झंडे बनाने की प्रक्रिया शुरू की है. इसका उद्देश्य पुराने झंडे और पुरानी सैन्य वर्दियों का सम्मानपूर्वक निपटान करना है. आईआईटी दिल्ली के साथ संयुक्त सहयोग से हाल ही में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई इस संस्था ने 'वर्दी का सम्मान' टैगलाइन के साथ अब तक 100 झंडे बनाए हैं.

सीवाज नीसिम फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) आशिम कोहली ने नई दिल्ली में ईटीवी भारत को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा, "यह एक पायलट प्रोजेक्ट है और हमने पुराने ध्वज और सेना की वर्दी का उपयोग करके 100 राष्ट्रीय ध्वज बनाए हैं. ये झंडे पानीपत इनक्यूबेशन सेंटर, जिसे अटल सेंटर ऑफ टेक्सटाइल रीसाइक्लिंग एंड सस्टेनेबिलिटी के नाम से जाना जाता है, में रीसाइक्लिंग से बनाए गए हैं."

कोहली के अनुसार, सेना के लोगों के लिए सेवा के दौरान और सेवा के बाद सैन्य वर्दी को निपटाने का कोई उचित तरीका नहीं था. उन्होंने कहा, "सेना ने हमें उन वर्दियों का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है. हम अलग-अलग जगहों से कपड़े इकट्ठा करते हैं और सेना भी हमें पुराने कपड़े भेजती है, जिन्हें हम रीसाइकल करके स्कूल बैग जैसी उपयोगी चीजें बनाते हैं. अब पुराने झंडे के साथ-साथ हमने नए झंडे भी बनाने शुरू कर दिए हैं. हमें उम्मीद है कि हम इसे पूरे देश में फैलाएंगे."

उन्होंने कहा कि सीवाज नीसिम फाउंडेशन एकमात्र अधिकृत संगठन है जो सामाजिक उद्देश्य के लिए सेना की वर्दी एकत्र करता है. उन्होंने कहा, "वस्त्र मंत्रालय भी हमारा सहयोग करता है. हमारे उत्पाद भारत मंडपम में प्रदर्शित किए जाते हैं. सरकार रीसाइक्लिंग और कौशल उन्नयन को बढ़ावा दे रही है. हर साल सेना, नौसेना और वायु सेना की लगभग 7,000 वर्दी एकत्र की जाती हैं."

कोहली के अनुसार, जब से सरकार ने "हर घर तीरंगा" पहल शुरू की है, झंडे की मांग बढ़ गई है. उन्होंने कहा, "एक अनुमान के अनुसार, हर साल लोग एक करोड़ से ज्यादा झंडे का इस्तेमाल करते हैं. चूंकि इस्तेमाल किए गए झंडे की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए इनका सम्मानजनक तरीके से निपटान जरूरी है."

कोहली ने कहा, "हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सेना के वर्दी और ध्वज से शुरुआत की है. इसके बाद, हम नए इनक्यूबेशन सेंटर शुरू कर सकते हैं जहां हम हर जगह से आने वाले इस्तेमाल किए गए झंडे को रीसाइकल कर सकते हैं."

उन्होंने कहा कि पुराने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मानजनक निपटान के बारे में लोगों में जानकारी का अभाव है. कोहली ने कहा, "हम कह सकते हैं कि कम से कम 95 प्रतिशत लोगों को झंडे के उचित निपटान के बारे में जानकारी नहीं है. सरकार जहां सभी को झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, वहीं सरकार को लोगों को इसके उचित निपटान के बारे में भी जागरूक करना चाहिए."

हाल ही में गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय ध्वज संहिता, 2002 और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है.

भारत सरकार के अवर सचिव कमलेश रबीदास द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है, "मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए इसे सम्मान का स्थान मिलना चाहिए. राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सार्वभौमिक स्नेह, सम्मान और निष्ठा है. फिर भी, राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन से संबंधित कानूनों, प्रथाओं और परंपराओं के संबंध में लोगों के साथ-साथ सरकारी संगठनों और एजेंसियों में जागरूकता की कमी देखी जाती है."

इस संबंध में व्यापक जागरूकता अभियान पर जोर देते हुए पत्र में कहा गया, "भारतीय ध्वज संहिता के भाग-2 के अनुच्छेद 2.2 के खंड (x) के अनुसार, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के अवसरों पर जनता द्वारा कागज से बने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जा सकता है. आपसे अनुरोध है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के अवसरों पर, जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले कागज से बने झंडे को आयोजन के बाद न तो फेंका जाए और न ही जमीन पर फेंका जाए. ऐसे झंडे का निपटान ध्वज की गरिमा के अनुरूप, निजी तौर पर किया जाना चाहिए."

कोहली के अनुसार, "यह सिर्फ कागज के झंडे की बात नहीं है. यह सभी प्रकार के झंडे से संबंधित है. ऐसे झंडे का उचित निपटान करना संगठन या व्यक्ति की जिम्मेदारी है."

कोहली, जो फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सीईओ भी हैं, ने कहा कि उनका संगठन झंडा फहराने को रोजमर्रा की गतिविधि के रूप में लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहा है. उन्होंने कहा, "ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि तिरंगा साल भर और 365 दिन फहराया जा सकता है. हमारा मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा भारतीयों द्वारा तिरंगे को गर्व के साथ फहराना लोकप्रिय बनाना है."

फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1980 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी, जो एक गैर-लाभकारी संस्था है. पूर्व सांसद और प्रसिद्ध उद्योगपति नवीन जिंदल ने एक दशक लंबी अदालती लड़ाई जीती थी, जिसके बाद सभी भारतीयों को वर्ष के सभी दिनों में अपने घरों, कार्यालयों और कारखानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिला. 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रत्येक नागरिक द्वारा वर्ष के सभी दिनों में राष्ट्रीय ध्वज फहराना उसका मौलिक अधिकार है.

कोहली ने कहा, "आजादी के बाद, हम आम नागरिकों को अपने घरों या दफ्तरों में साल के 365 दिन झंडा फहराने का अधिकार नहीं था. इसलिए, नवीन जिंदल द्वारा 1995 से 2004 तक लड़ी गई कानूनी लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी, 2004 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें सभी नागरिकों को साल के 365 दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया."

यह भी पढ़ें- 'भारत के विभाजन के लिए जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन जिम्मेदार', NCERT ने तैयार किया नया मॉड्यूल

For All Latest Updates

TAGGED:

NOBLE CAUSEDISPOSE OF OLD FLAGSUSED ARMY UNIFORMSCOMMENDABLE INITIATIVES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अलास्का मीटिंग: शिखर वार्ता से कम नहीं था ट्रंप-पुतिन का मिलन

FASTag Annual Pass ने पहले दिन ही मचाई धूम, शाम तक जुड़े 1.4 लाख से अधिक यूजर्स

RCB प्लेयर बना इंग्लैंड का कप्तान, तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड

आंखों से नींद और चेहरे से सुकून छीन गई धराली आपदा, जानें क्या कह रहे मनोचिकित्सक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.