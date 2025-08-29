ETV Bharat / bharat

Explainer : बिहार चुनाव को दिलचस्प बनाएगी बाहुबली और नेताओं की अगली पीढ़ी! देखें ऐसे 20 नाम जो दस्तक के लिए तैयार

बिहार में चुनाव हो और इसमें बाहुबली एवं परिवारवाद की बात ना हो भला ऐसे कैसे हो सकता है. पढ़ें पटना से अविनाश की रिपोर्ट.

BIHAR ELECTION 2025
बिहार में परिवारवाद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 29, 2025 at 6:40 PM IST

पटना : कहते हैं बिहार में जाति की राजनीति कभी नहीं जाती. पर एक बात यह भी सच है कि यहां परिवारवाद भी काफी हावी है. तभी तो बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार डेढ़ दर्जन से अधिक बाहुबलियों और बड़े नेताओं के पुत्र चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं. कुछ तो पहले से भी चुनावी मैदान में माहोल बना रहे हैं. यदि नेता पुत्रों को टिकट मिला तो परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते दिखेंगे.

बिना लाग लपेट के आपको सबसे पहले उन 20 नामों की लिस्ट दिखाते हैं जो चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं. ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी पर नेपोटिज्म हावी है, बल्कि सभी पार्टी के नेता अपने बेटे को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं. पहले आप इन 20 नामों को जरा देख लीजिए.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

1250 परिवार का 30 सालों से सत्ता में कब्जा : बिहार की सियासत में परिवारवाद पहले से ही जड़ जमा चुका है. आने वाली नई पीढ़ी भी अपने लिए मौका तलाशने में लगी है. परिवारवाद को लेकर बिहार में सियासत भी खूब होती रही है. लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी पर आरोप भी लगते हैं. वैसे बिहार में कोई भी दल परिवार वाद के सियासत से अछूता नहीं है.

जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर लगातार कहते रहे हैं कि, ''30 सालों से बिहार की सियासत में सिर्फ 1250 परिवारों का ही कब्जा है. सरकार किसी गठबंधन की हो बिहार की सत्ता इन्हीं परिवारों के बीच रहती है.''

बड़े नेता अपने पुत्र के लिए कर रहे हैं फील्डिंग : नेताओं को भरोसा है कि पार्टी के तरफ से उनके बेटे के लिए टिकट का इंतजाम किया जाएगा. जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह नीतीश कुमार से अपने बेटे की टिकट की मांग कर चुके हैं. वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र प्रशांत कुमार उर्फ सोनू सिंह डुमरांव से अपनी तैयारी कर रहे हैं. वशिष्ठ नारायण सिंह का कहना है कि अभी अपनी इमेज बनाने में लगे हैं. लोगों के बीच काम कर रहे हैं.

बिहार में कई बाहुबली और उनके परिवार लंबे समय से सक्रिय हैं. अब उनकी नई पीढ़ी भी दमखम के साथ राजनीति में आ रही है. वहीं बड़े नेताओं के परिवार के सदस्य भी परिवारवाद के विरोध के बावजूद अपने लिए टिकट जुगाड़ करने में लगे हैं.

बिहार के बाहुबलियों के बेटे की राजनीति में एंट्री:-

1. मोहम्मद शहाबुद्दीन 90 में जीरादेई से निर्दलीय विधायक चुने गए थे. इसके बाद 1995 में राजद से विधायक बने, 1996 में लोकसभा का चुनाव जीता. 2004 में जेल में रहकर चुनाव जीते थे. 1996 से 2004 तक लगातार चार चुनाव में जीत हासिल की. हालांकि बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी को पिछले तीन चुनाव से लगातार हार मिल रही है, लेकिन अब बेटे ओसामा राजद के टिकट पर ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं.

2. आनंद मोहन 1990 में जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते थे. उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी (बिहार पीपुल्स पार्टी) बना ली. 1993 में पार्टी के गठन के बाद लालू प्रसाद यादव के विरोध में राजनीति करने लगे. 1996 में जब जेल में थे तब शिवहर से लोकसभा का चुनाव जीते थे.

जेल से रिहाई नहीं होने से नाराज होकर उनके बेटे चेतन आनंद 2020 में आरजेडी से चुनाव लड़े और जीते भी. हालांकि बाद में राजद से दूरी बना ली और महागठबंधन के साथ हो गए. आनंद मोहन की पत्नी लोकसभा चुनाव से पहले जदयू में शामिल हो गयीं और शिवहर से सांसद भी चुनीं गई. अब आनंद मोहन के दूसरे बेटे अंशुमान आनंद चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं. अपने बेटे को प्रधानमंत्री से भी मिला चुके हैं.

3. पप्पू यादव 1990 में विधानसभा का चुनाव जीते थे. उसके बाद 1991, 1996, 1999, 2004, 2014 और 2024 में चुनाव जीते. पप्पू यादव एक बार निर्दलीय विधायक और चार बार निर्दलीय सांसद बने हैं. एक बार राजद की टिकट पर भी सांसद चुने गए. फिलहाल अपनी पार्टी को कांग्रेस में शामिल करा दिया है और अब कांग्रेस के नेता हो गए हैं.

पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस के टिकट पर सुपौल से सांसद रही हैं. फिलहाल राज्यसभा की संसद हैं. अब पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं.

4. प्रभुनाथ सिंह 1985 में विधायक बने और फिर 1998 में समता पार्टी से महाराजगंज के सांसद चुने गए. उसके बाद जदयू से 1999 और 2004 में भी सांसद बने. 2013 उपचुनाव में राजद के टिकट पर सांसद बने.

सजा के बाद अब प्रभुनाथ सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं लेकिन उनके बेटे राजनीति में सक्रिय हैं. राजद से एक बार विधायक रह चुके हैं और फिलहाल जदयू में है. इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं.

5. सुनील पांडे का परिवार भी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है. सुनील पांडे ने जदयू में लंबे समय तक राजनीति की और विधायक भी रहे. उनके भाई हुलास पांडे भी काफी समय से राजनीति में हैं. एमएलसी भी रह चुके हैं. अभी लोजपा में है. वहीं उनके बेटे विशाल प्रशांत ने भी राजनीति में एंट्री मारी है. बीजेपी से तरारी से विधानसभा उपचुनाव जीते हैं और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं.

ये तो बिहार के बाहुबली नेताओं के बेटों की राजनीतिक एंट्री को लेकर हमने बात की. अब आइये आपको बिहार में राजनीतिक परिवार के बारे में भी विस्तार से बताते हैं.

लालू यादव एंड फैमिली : लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी, दो बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ पुत्री मीसा भारती और रोहिणी पहले से पॉलिटिक्स में है. इनके अलावा लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव और सुभाष यादव भी लंबे समय से राजनीति में हैं. हालांकि पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया है. अब अपनी अलग राजनीति कर रहे हैं. इस बार तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. तेजस्वी यादव तो महागठबंधन के नेता हैं.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

अनुग्रह नारायण सिन्हा का परिवार : अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार की राजनीति में लंबे समय तक रहे. उनके पुत्र सत्यनारायण सिन्हा बिहार की राजनीति में काफी समय तक सक्रिय रहे. सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पत्नी भी सांसद बनी और पुत्र निखिल कुमार भी एमपी और फिर राज्यपाल भी बने.

रामविलास परिवार : रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस, बेटे चिराग पासवान, भतीजा प्रिंस पासवान राजनीति में हैं. उसके अलावा दामाद अरुण भारती भी हैं. रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी दो भाग में बंट चुकी है. एक तरफ पशुपति पारस हैं तो दूसरी तरफ चिराग पासवान. चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

जीतन राम मांझी का परिवार : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं. उनके बेटे संतोष मांझी एमएलसी और बिहार में मंत्री हैं. जीतन मांझी की बहू दीपा मांझी भी विधायक हैं तो वहीं समधन ज्योति मांझी भी एमएलए हैं. बहू और समधन इस बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं. इस बार परिवार का कोई नया सदस्य भी सामने आ सकता है.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

जगन्नाथ मिश्रा का परिवार : जगन्नाथ मिश्रा लंबे समय तक बिहार की राजनीति में रहे. कांग्रेस के कद्दावर नेता के साथ बिहार के मुख्यमंत्री भी बने. जगन्नाथ मिश्रा के बड़े भाई ललित नारायण मिश्रा कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, केन्द्रीय रेल मंत्री का पद संभाल चुके थे. ललित नारायण मिश्रा के पुत्र विजय कुमार मिश्रा, ऋषि मिश्रा भी राजनीति में हैं. जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र नीतीश मिश्रा बिहार सरकार में मंत्री हैं और लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं. इस बार भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे.

शकुनी चौधरी का परिवार : शकुनी चौधरी लंबे समय तक बिहार की राजनीति में रहे. सरकार में मंत्री रहे. उनकी पत्नी पार्वती देवी विधायक बनीं. अब उनके बेटे सम्राट चौधरी उपमुख्यमंत्री हैं. शकुनी चौधरी के दूसरे बेटे भी राजनीति में हैं. विधानसभा चुनाव में टिकट मिला तो लड़ेंगे.

जगदानंद सिंह का परिवार : जगदानंद सिंह लंबे समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं. उनके बेटे सुधाकर सिंह सांसद हैं और दूसरे बेटे अजीत सिंह भी सक्रिय हैं. रामगढ़ में विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद फिर से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं.

कर्पूरी ठाकुर का परिवार : जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार की सियासत में लंबे समय तक रहे. उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी संभाली और लंबे समय तक विधायक रहे. हालांकि जीते जी उनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं आया. उनके निधन के बाद उनके छोटे बेटे रामनाथ ठाकुर की राजनीति में एंट्री हुई और लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं. कर्पूरी ठाकुर के दूसरे बेटे की पुत्री ने भी राजनीति में कदम बढ़ाया है और जन सुराज में शामिल हुई हैं. टिकट मिला तो जनसुराज से चुनाव लड़ेंगी.

जगजीवन बाबू का परिवार : जगजीवन राम बिहार की और देश की सियासत में लंबे समय तक रहे. उनकी पुत्री मीरा कुमार ने भी लंबी पारी खेली है. अब मीरा कुमार के बेटे अंशुल राजनीति में कदम बढ़ा रहे हैं. 2024 का पटना साहिब से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं.

अशोक चौधरी का परिवार : अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता रहे. लंबे समय से अशोक चौधरी बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं. नीतीश कुमार के खास मंत्री माने जाते हैं और अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी भी सांसद हो चुकी हैं.

महेश्वर हजारी बिहार सरकार में मंत्री हैं. उनके पिता भी राजनीति में थे और अब महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी भी राजनीति में हैं. टिकट मिला तो चुनाव लड़ेंगे. वैसे लोकसभा में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव हार चुके हैं.

इसी तरह नरेंद्र सिंह लंबे समय तक बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे. उनके बेटे भी राजनीति में एक्टिव हैं. सुमित सिंह बिहार सरकार में मंत्री भी हैं. चकाई से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की फिर से तैयारी कर रहे हैं.

सीमांचल के गांधी के रूप में मशहूर तस्लीमुद्दीन ने लंबे समय तक बिहार की राजनीति की. 1969 से 1996 के बीच सात बार विधायक बने, 1989 में सांसद बने. उसके बाद 1996, 1998 2004 और फिर 2014 में भी सांसद चुने गए. तस्लीमुद्दीन एक से अधिक बार अररिया जिले के जोकीहाट और किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर पूरे इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित किया. पूर्णिया से भी सांसद चुने गए और फिर किशनगंज से भी सांसद बने. उनके निधन के बाद दोनों बेटे सरफराज आलम और शाहनवाज आलम भी राजनीति में सक्रिय हैं. इस बार भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं.

पटना कॉलेज के राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर चंद्रभूषण राय का कहना है कि परिवारवाद के विरोध के बावजूद कई राजनीतिक दलों को मजबूरी में नेता पुत्रों को टिकट देना पड़ता है. कई बार पार्टी में इसको लेकर विरोध भी होता है लेकिन सीट हाथ से ना निकल जाए, ऐसे में पार्टी को कई बार परिवारवाद के विरोध के बावजूद फैसला लेना पड़ता है.

''मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो परिवारवाद के हमेशा विरोधी रहे हैं नीतीश कुमार ने अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में आने भी नहीं दिया. अब उनके पुत्र की सक्रियता बढ़ी है. हालांकि अभी भी राजनीति में नीतीश कुमार ने अपने पुत्र की एंट्री नहीं करवाई है, लेकिन उनकी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जिनके पुत्र राजनीति में सक्रिय हैं यदि जदयू से टिकट नहीं मिला तो दूसरे दल से भी टिकट दिला दे रहे हैं.''- प्रो चन्द्रभूषण राय, राजनीतिक विशेषज्ञ

प्रो चन्द्रभूषण राय बीजेपी जो परिवार वाद के खिलाफ है उसमें भी कई ऐसे नेता मिल जाएंगे जो राजनीति में है. राजनीतिक दलों की मजबूरी ही होती है कि दूसरे दल के नेताओं को शामिल करा कर उन्हें टिकट भी देते हैं और मंत्री भी बनाते हैं. गठबंधन में भी ऐसे सहयोगियों को साथ लेना कई बार मजबूरी होता है. लेकिन यदि नेता पुत्र अपने बलबूते राजनीति में आते हैं तब उसे गलत भी नहीं कहा जा सकता है.

