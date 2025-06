ETV Bharat / bharat

मातम में बदली शादी की खुशी : ट्रक और गाड़ी में भिड़ंत, नव विवाहित दूल्हा-दुल्हन समेत 5 की मौत - ROAD ACCIDENT

नव विवाहित दूल्हा- दुल्हन समेत 5 लोगों की मौत ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 11, 2025 at 8:32 AM IST | Updated : June 11, 2025 at 8:56 AM IST 3 Min Read

