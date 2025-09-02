गुवाहाटी: असम में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (GMCH) के नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (NICU) में एक नवजात शिशु की दुखद मौत के बाद असम सरकार ने दोषी पाए गए डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कदम उठाए हैं. यह कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति की एक डिटेल रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद की गई है.

अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वीटी चांगसन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशक और एम्स के एक विशेषज्ञ की समिति ने घटना की गहन जांच की थी. अपनी रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने कई मेडिकल प्रोफेशनल्स को निलंबित और बर्खास्त कर दिया.

शिकायतों के आधार पर दो डॉक्टरों डॉ हृषिकेश ठाकुरिया और डॉ पूजा को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है. इसके अलावा GMCH में बाल रोग विभाग की प्रमुख प्रोफेसर अनुपमा डेका और उसी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर दीपांकर हजारिका को निलंबित कर दिया गया है और निलंबन के दौरान निजी प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी गई है.

निलंबन का आदेश (ETV Bharat)

नवजात की मौत के मामले में नर्स प्रभारी गोमती देवी, स्टाफ नर्स चंदना नाथ और आईसीयू तकनीशियन इशानजयती तालुकदार को भी निलंबित कर दिया गया है. इससे पहले भंगागढ़ पुलिस ने एनआईसीयू की ड्यूटी संभालने वाली नर्स भानुप्रिया मिशोंग को गिरफ्तार किया था.

GMCH अधीक्षक डॉ देबजीत चौधरी का बयान

मीडिया को संबोधित करते हुए जीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. देबजीत चौधरी ने कहा, "जांच समिति ने एनआईसीयू में नवजात शिशु की मृत्यु के संबंध में सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है. चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य निदेशालय और श्रीमंत शंकरदेव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने लापरवाही बरतने वाले सात व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. तदनुसार, बाल रोग विभाग के प्रमुख और एसोसिएट प्रोफेसर, नर्सों और आईसीयू तकनीशियनों को निलंबित कर दिया गया है."

उन्होंने आगे बताया कि डॉ दुलाल कलिता को डॉ. अनुपमा डेका की जगह बाल रोग विभाग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है. डॉ चौधरी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जीएमसीएच में सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और अस्पताल प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है ताकि भविष्य में कोई लापरवाही न हो.

भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकारी निर्देश

असम सरकार ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर असंतोष व्यक्त किया है और जीएमसीएच के प्राचार्य डॉ. अच्युत बैश्य और अतिरिक्त अधीक्षक डॉ प्रदीप कुमार दास को ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए हैं.

चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त और सचिव सिद्धार्थ सिंह द्वारा हस्ताक्षरित एक निर्देश में, जीएमसीएच को कड़ी निगरानी लागू करने, सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने और भविष्य में अत्यधिक सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है.

अतिरिक्त मुख्य सचिव स्विति सांगचन, चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ अनूप बर्मन और एम्स के एक बाल रोग विशेषज्ञ सहित सदस्यों वाली जांच समिति का गठन किया गया, जिन्होंने संयुक्त रूप से अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी.

