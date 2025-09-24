ETV Bharat / bharat

दिल्ली से जोधपुर के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, जानिए रूट और पूरा टाइम टेबल

नई दिल्लीः उत्तर रेलवे ने यात्रियों की मांग व सुविधा को ध्यान में रखते हुए जोधपुर और दिल्ली कैंट के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है.

ट्रेन संख्या 26481/26482 जोधपुर–दिल्ली कैंट–जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन 27 सितंबर से शुरू होगा. यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन दोनों दिशाओं में चलेगी. इससे हजारों यात्रियों को तेज व बेहतर सफर की सुविधा मिलेगी.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इस नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को तेज, आरामदायक व समयबद्ध यात्रा का लाभ मिलेगा. विशेष तौर पर उन यात्रियों को सुविधा होगी जो कामकाज के कारणों से नियमित रूप से दिल्ली-जयपुर-जोधपुर रूट पर आते-जाते हैं.

यहां जानिए ट्रेन का टाइम

हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक जोधपुर से दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 5:25 बजे चलेगी और दोपहर 1:30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी. वहीं वापसी में ये ट्रेन दिल्ली कैंट से रात 11:20 बजे प्रस्थान कर अगली सुबह 5:25 बजे जोधपुर पहुंचेगी. इस मार्ग में ट्रेन मेड़ता रोड जंक्शन, डेगाना, मकराना, फुलेरा, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी और गुरुग्राम जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी.



यात्रियों को मिलेगा लाभ

हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक नई वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन इस रूट के यात्रियों को तेज गति के साथ-साथ आधुनिक सुविधाओं से युक्त यात्रा का अनुभव कराएगा. इस ट्रेन में अत्याधुनिक चेयर कार व एग्जीक्यूटिव चेयर कार कोच लगे हैं, जिनमें आरामदायक सीटें, बेहतर इंटीरियर व यात्रियों के लिए सुविधाजनक माहौल उपलब्ध होगा.

रेलवे का मानना है कि इस ट्रेन के शुरू होने से राजस्थान व हरियाणा के छोटे-बड़े शहरों से दिल्ली आने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और समय की काफी बचत होगी. दिल्ली-जयपुर-जोधपुर मार्ग पर्यटन, व्यापार व रोजगार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. जयपुर व जोधपुर जैसे ऐतिहासिक शहरों से दिल्ली आने वाले पर्यटकों और व्यापारियों को यह ट्रेन तेजी व आरामदायक यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी.