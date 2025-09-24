दिल्ली से जोधपुर के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, जानिए रूट और पूरा टाइम टेबल
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ये फैसला लिया है. यह ट्रेन दिल्ली से राजस्थान के सफर को आरामदायक बनाएगी.
Published : September 24, 2025 at 4:53 PM IST
नई दिल्लीः उत्तर रेलवे ने यात्रियों की मांग व सुविधा को ध्यान में रखते हुए जोधपुर और दिल्ली कैंट के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है.
ट्रेन संख्या 26481/26482 जोधपुर–दिल्ली कैंट–जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन 27 सितंबर से शुरू होगा. यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन दोनों दिशाओं में चलेगी. इससे हजारों यात्रियों को तेज व बेहतर सफर की सुविधा मिलेगी.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इस नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को तेज, आरामदायक व समयबद्ध यात्रा का लाभ मिलेगा. विशेष तौर पर उन यात्रियों को सुविधा होगी जो कामकाज के कारणों से नियमित रूप से दिल्ली-जयपुर-जोधपुर रूट पर आते-जाते हैं.
यहां जानिए ट्रेन का टाइम
हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक जोधपुर से दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 5:25 बजे चलेगी और दोपहर 1:30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी. वहीं वापसी में ये ट्रेन दिल्ली कैंट से रात 11:20 बजे प्रस्थान कर अगली सुबह 5:25 बजे जोधपुर पहुंचेगी. इस मार्ग में ट्रेन मेड़ता रोड जंक्शन, डेगाना, मकराना, फुलेरा, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी और गुरुग्राम जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी.
यात्रियों को मिलेगा लाभ
हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक नई वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन इस रूट के यात्रियों को तेज गति के साथ-साथ आधुनिक सुविधाओं से युक्त यात्रा का अनुभव कराएगा. इस ट्रेन में अत्याधुनिक चेयर कार व एग्जीक्यूटिव चेयर कार कोच लगे हैं, जिनमें आरामदायक सीटें, बेहतर इंटीरियर व यात्रियों के लिए सुविधाजनक माहौल उपलब्ध होगा.
रेलवे का मानना है कि इस ट्रेन के शुरू होने से राजस्थान व हरियाणा के छोटे-बड़े शहरों से दिल्ली आने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और समय की काफी बचत होगी. दिल्ली-जयपुर-जोधपुर मार्ग पर्यटन, व्यापार व रोजगार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. जयपुर व जोधपुर जैसे ऐतिहासिक शहरों से दिल्ली आने वाले पर्यटकों और व्यापारियों को यह ट्रेन तेजी व आरामदायक यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी.
वंदे भारत एक्सप्रेस का पूरा रूट और संचालन का समय
26481 जोधपुर–दिल्ली कैंट. वंदे भारत एक्सप्रेस
जोधपुर जंक्शन: प्रस्थान सुबह 05:25
मेड़ता रोड जंक्शन : आगमन 06:28, प्रस्थान 06:30
डेगाना जंक्शन : आगमन 06:58, प्रस्थान 07:00
मकराना जंक्शन : आगमन 07:28, प्रस्थान 07:30
फुलेरा जंक्शन : आगमन 08:35, प्रस्थान 08:37
जयपुर जंक्शन : आगमन 09:25, प्रस्थान 09:30
अलवर जंक्शन: आगमन 11:18, प्रस्थान 11:20
रेवाड़ी जंक्शन: आगमन 12:13, प्रस्थान 12:15
गुरुग्राम: आगमन 13:00, प्रस्थान 13:01
दिल्ली कैंट : आगमन 13:30
26482 दिल्ली कैंट–जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस
दिल्ली कैंट: प्रस्थान 15:10
गुरुग्राम : आगमन 15:22, प्रस्थान 15:24
रेवाड़ी जंक्शन : आगमन 16:20, प्रस्थान 16:22
अलवर जंक्शन: आगमन 17:08 प्रस्थान 17:10
जयपुर जंक्शन: आगमन 20:39, प्रस्थान 20:41
फुलेरा जंक्शन : आगमन 19:53, प्रस्थान 19:55
मकराना जंक्शन : आगमन 20:39, प्रस्थान 20:41
डेगाना जंक्शन : आगमन 21:09, प्रस्थान 21:11
मेड़ता रोड जंक्शन: आगमन 21:39, प्रस्थान 21:41
जोधपुर जंक्शन: आगमन 23:20
ये भी पढ़ें- यूपी-बिहार के लिए दीपावली और छठ पर चलेंगी 4 हजार से अधिक स्पेशल ट्रेनें, वंदे भारत भी रहेगी शामिल
ये भी पढ़ें- कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत का शुभारंभ, अब ट्रेन से सीधा होगा जम्मू-कश्मीर की घाटियों का सफर, जानिए सबकुछ