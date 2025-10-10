श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे भारत के सबसे घातक भूस्खलन क्षेत्रों में से एक: नए अध्ययन में चेतावनी
जवाहर सुरंग बनिहाल से रामबन तक जाने वाले श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के बड़े हिस्से संरचनात्मक रूप से कमजोर हैं.
Published : October 10, 2025 at 7:07 PM IST
श्रीनगर: एक नए वैज्ञानिक अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि जवाहर सुरंग बनिहाल से रामबन तक जाने वाले श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के बड़े हिस्से संरचनात्मक रूप से कमजोर हैं और भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं. जून में एप्लाइड जियोमैटिक्स में पब्लिश इस अध्ययन में NH-44 के बनिहाल-रामबन खंड पर 27 सड़क कट ढलानों का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि कई ढलान अस्थिर या केवल मध्यम रूप से स्थिर हैं.
शोधकर्ताओं ने ढलानों की मजबूती का आकलन करने के लिए रॉक मास रेटिंग (RMR) और स्लोप मास रेटिंग (SMR) सिस्टम का उपयोग किया, इसके बाद 48 स्थानों पर गतिज विश्लेषण किया ताकि यह समझा जा सके कि चट्टानें कैसे टूट सकती हैं या ढह सकती हैं.
रिसर्चर्स ने बताया कि ढलान की स्थिरता का आकलन करने के पहले चरण में RMR और SMR क्लासिफिकेशन का उपयोग करके चट्टान की स्थिति का निर्धारण करना शामिल था. इसके बाद, यह समझने के लिए एक गतिज विश्लेषण किया गया कि चट्टान में दरारें, जोड़ और बेडिंग प्लेन विभिन्न प्रकार की फेलियर जैसे कि समतलीय फिसलन, गिरना या फेलियर का कारण कैसे बन सकते हैं.
स्टेबिलिटी ऑफ रोड कट स्लोप्ल अलॉन्ग NH-44 इन द कश्मीर हिमालियाज: ए स्टडी यूजिंग स्लोप मास रेटिंग एड कानेटिक एनालिसिस टाइटल से पब्लिश यह स्टडी न राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के रियाज अहमद मीर, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे के जाहिद हबीब और आईआईटी गुवाहाटी की कायनात अजीज ने की थी.
NH-44 हिमालय की खड़ी ढलानों से होकर गुजरता है, जो नाज़ुक चट्टानों से बनी हैं और भारी बारिश में टूट जाती हैं. यह क्षेत्र टेक्टोनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र में भी स्थित है, जिससे यह इलाका स्वाभाविक रूप से अस्थिर है.
इस बीच, डेवपलपिंग लैंडस्लाइड हैजर्ड सिनेरियो यूजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स फॉर द कश्मीर हिमालय टाइटल वाले एक अन्य अध्ययन के अनुसार 1990 और 2020 के बीच राजमार्ग पर लगभग 960 भूस्खलन दर्ज किए गए, जिनमें लगभग 1,000 लोग मारे गए और 267 घायल हुए थे.
बता दें कि जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में से 16 को भूस्खलन के उच्च जोखिम वाले माना जाता है. रिसर्चर ने कहा, "रेटिंग सिस्टम को व्यवस्थित क्षेत्रीय जांच और संरचनात्मक आकलन के साथ जोड़कर अध्ययन ने सबसे अस्थिर क्षेत्रों की पहचान की जहां भूस्खलन या चट्टान गिरने की सबसे अधिक संभावना है."
लेखकों ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण और भारी वाहनों की आवाजाही ढलानों को और कमजोर कर रही है. रिसर्चर्स के अनुसार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के राजमार्ग भी इसी तरह के खतरों का सामना कर रहे हैं, लेकिन श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग अपनी लंबाई और घाटी की जीवन रेखा के रूप में महत्व के कारण अधिक महत्वपूर्ण बना हुआ है.
अध्ययन के अनुसार, रामबन के पास कैफेटेरिया मोड़ जैसे कुछ स्थान पूरे वर्ष सक्रिय भूस्खलन क्षेत्र बने रहते हैं. नाशरी सुरंग और पंथयाल-रामसू के बीच का क्षेत्र बार-बार ढलान टूटने के प्रति अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है. लेखकों ने चेतावनी दी, "सड़क के निरंतर विस्तार और भारी वाहनों की आवाजाही से यह जोखिम और भी बढ़ जाता है."
