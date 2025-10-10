ETV Bharat / bharat

श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे भारत के सबसे घातक भूस्खलन क्षेत्रों में से एक: नए अध्ययन में चेतावनी

श्रीनगर: एक नए वैज्ञानिक अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि जवाहर सुरंग बनिहाल से रामबन तक जाने वाले श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के बड़े हिस्से संरचनात्मक रूप से कमजोर हैं और भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं. जून में एप्लाइड जियोमैटिक्स में पब्लिश इस अध्ययन में NH-44 के बनिहाल-रामबन खंड पर 27 सड़क कट ढलानों का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि कई ढलान अस्थिर या केवल मध्यम रूप से स्थिर हैं.

शोधकर्ताओं ने ढलानों की मजबूती का आकलन करने के लिए रॉक मास रेटिंग (RMR) और स्लोप मास रेटिंग (SMR) सिस्टम का उपयोग किया, इसके बाद 48 स्थानों पर गतिज विश्लेषण किया ताकि यह समझा जा सके कि चट्टानें कैसे टूट सकती हैं या ढह सकती हैं.

रिसर्चर्स ने बताया कि ढलान की स्थिरता का आकलन करने के पहले चरण में RMR और SMR क्लासिफिकेशन का उपयोग करके चट्टान की स्थिति का निर्धारण करना शामिल था. इसके बाद, यह समझने के लिए एक गतिज विश्लेषण किया गया कि चट्टान में दरारें, जोड़ और बेडिंग प्लेन विभिन्न प्रकार की फेलियर जैसे कि समतलीय फिसलन, गिरना या फेलियर का कारण कैसे बन सकते हैं.

स्टेबिलिटी ऑफ रोड कट स्लोप्ल अलॉन्ग NH-44 इन द कश्मीर हिमालियाज: ए स्टडी यूजिंग स्लोप मास रेटिंग एड कानेटिक एनालिसिस टाइटल से पब्लिश यह स्टडी न राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के रियाज अहमद मीर, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे के जाहिद हबीब और आईआईटी गुवाहाटी की कायनात अजीज ने की थी.

NH-44 हिमालय की खड़ी ढलानों से होकर गुजरता है, जो नाज़ुक चट्टानों से बनी हैं और भारी बारिश में टूट जाती हैं. यह क्षेत्र टेक्टोनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र में भी स्थित है, जिससे यह इलाका स्वाभाविक रूप से अस्थिर है.