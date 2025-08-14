नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों और किसानों के बीच कथित मिलीभगत की प्रारंभिक जांच दर्ज करने का निर्देश दिया, जिन्हें कथित तौर पर उनकी जमीन के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा मिला था. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ के समक्ष यह मामला बुधवार को सुनवाई के लिए आया.

पीठ ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को मामले में नई एसआईटी (विशेष जांच दल) गठित करने का निर्देश दिया. पीठ ने एसआईटी को न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (NOIDA) के कामकाज की गहन जांच करने को कहा. शीर्ष अदालत का यह निर्देश दूरगामी है, क्योंकि इस बात की प्रबल संभावना है कि इससे जमीन मालिकों और अधिकारियों के बीच लेन-देन का खुलासा हो सकता है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित नई एसआईटी, जनवरी में गठित एक पूर्व विशेष जांच दल का स्थान लेगी, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या वास्तव में एक प्राथमिकी में दर्ज आरोपों की पृष्ठभूमि में जमीन मालिकों को बढ़ा-चढ़ाकर भुगतान किया गया था.

शीर्ष अदालत ने पूर्व एसआईटी की रिपोर्ट की जांच के बाद यह आदेश पारित किया, जिसमें नोएडा के कामकाज में कमियों की ओर इशारा किया गया था. पीठ ने नोएडा को पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) और सुप्रीम कोर्ट की हरित पीठ, जो पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं की निगरानी करती है, की स्वीकृति के बिना क्षेत्र में किसी भी नई परियोजना को मंजूरी देने से भी रोक दिया.

नई एसआईटी प्रारंभिक जांच तुरंत दर्ज करेगी और पिछली एसआईटी द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब नई एसआईटी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने से पहले अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी, तो सक्षम प्राधिकारी को आवेदन जमा करने के दो सप्ताह के भीतर अनुमति देनी होगी.

पुलिस आयुक्त रैंक के अधिकारी करेंगे एसआईटी का नेतृत्व

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीजीपी तीन आईपीएस अधिकारियों वाली एक एसआईटी गठित करेंगे जो पिछली एसआईटी द्वारा उठा गए मुद्दों की जांच करेगी. इसका नेतृत्व पुलिस आयुक्त के पद से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा. नई टीम को फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ-साथ राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) का भी सहयोग मिलेगा.

अदालत ने कहा कि नई एसआईटी, अगर प्रारंभिक जांच के बाद, किसी संज्ञेय अपराध (जांच योग्य अपराध) का पता लगाती है, तो वह मामला दर्ज कर सकती है और कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकती है. आठ सप्ताह बाद, सुप्रीम कोर्ट एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पर विचार करेगा.

पिछली एसआईटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया

पिछली एसआईटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार, 20 ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है जहां जमीन मालिकों को कथित तौर पर अत्यधिक मुआवजा दिया गया था. कोर्ट ने 1,167 मामलों में मुआवजे में संशोधन का आदेश दिया था, जबकि नोएडा प्राधिकरण ने 1,198 मामलों में भूमि अधिग्रहण के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा वितरित किया था.

इससे पहले एसआईटी ने दावा किया था कि नोएडा के अधिकारियों और कथित लाभार्थियों के बीच मिलीभगत के आरोपों की पुष्टि के लिए अधिकारियों, उनके परिवार के सदस्यों, जमीन मालिकों और अधिकारियों द्वारा 10 साल पहले अर्जित की गई संपत्तियों के बैंक खातों के विवरण की जांच करना जरूरी होगा.

