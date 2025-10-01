ETV Bharat / bharat

बिहार को दो नई रेल लाइनों की सौगातः नवादा-पावापुरी और बिहटा-एएन रोड प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी

नई दिल्लीः धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने बड़े कदम उठाये हैं. नवादा और पावापुरी को जोड़ने वाली एक नई रेल परियोजना को मंज़ूरी दी है. इससे जैन सर्किट में धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी. साथ ही राजगीर और बिहारशरीफ के साथ संपर्क मजबूत होगा. नवादा-नालंदा-राजगीर क्षेत्र में यात्रा का समय कम होगा. रेलवे अधिकारी ने कहा कि यह रेल लाइन पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

मंत्रालय के अनुसार, यह नई रेल लाइन नवादा और पावापुरी के बीच सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी. पावापुरी एक प्रमुख जैन तीर्थस्थल है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं. इस परियोजना के पूरा होने से पावापुरी सड़क और रेल दोनों मार्गों से जुड़ जाएगा, जिससे सड़क यातायात की भीड़ कम होगी और पारसनाथ तक यात्रा सुगम हो जाएगी.

नवादा क्षेत्र को नालंदा और प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ा जाएगा जिससे कादिरगंज के पारंपरिक रेशम उद्योग के लिए प्रमुख बाज़ारों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी. भागलपुर में व्यापार और व्यवसाय को पुनर्जीवित किया जा सकेगा. इस रेल लाइन पर लगभग 492.14 करोड़ रुपये खर्च होंगे. मंत्रालय के अनुसार, यह परियोजना नालंदा विश्वविद्यालय और बोधगया जैसे महत्वपूर्ण शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्रों तक पहुंच को भी सुगम बनाएगी.

इस पहल से राजौली में प्रस्तावित 2000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र और अन्य क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा. नई रेल लाइन न केवल इस क्षेत्र के धार्मिक महत्व को बढ़ाएगी, बल्कि शिक्षा, पर्यटन, उद्योग और सामाजिक-आर्थिक प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करेगी. यह परियोजना पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करेगी और क्षेत्र में विकास लाएगी.