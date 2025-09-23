रेल परियोजनाओं की घोषणा पंजाब के लिए मोदी सरकार का तोहफा: केंद्रीय मंत्री बिट्टू
मोदी सरकार ने राजपुरा से मोहाली तक नई रेल लाइन को मंजूरी दी है. अमृत भारत स्टेशन योजना पंजाब के 30 स्टेशनों का पुनर्विकास होगा.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को हरी झंडी दी है, जो राज्य की कनेक्टिविटी को मजबूत करने और आर्थिक विकास को गति देने में सहायक साबित होंगी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने मंगलवार को नई दिल्ली एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इन परियोजनाओं की घोषणा की.
पंजाब के मालवा क्षेत्र को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए ये परियोजनाएं लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करेंगी. पंजाब के लुधियाना से ताल्लुक रखने वाले रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं को "पंजाब के लिए मोदी सरकार का तोहफा" माना जा सकता है और इन परियोजनाओं को राज्य के किसान, व्यापारी और पर्यटकों के लिए बड़ी राहत बताया.
रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि "मैंने रेल मंत्रालय में आने के बाद पंजाब के रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की है. ये परियोजनाएं मालवा और माझा क्षेत्रों को दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ेंगी, जिससे यात्रा का समय आधा हो जाएगा. इन परियोजनाओं के तहत केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए नई रेल लाइनों, वंदे भारत ट्रेनों और स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है.
रेल राज्य मंत्री ने बताया कि ये परियोजनाएं देशव्यापी अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा हैं, जिसमें पंजाब के 30 स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है. केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंजाब के लिए 2,400 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें लुधियाना-मुल्लांपुर और नंगल डैम-तलवाड़ा जैसी 55 किलोमीटर नई/दोहरी लाइनों का निर्माण शामिल है.
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जून 2024 में रेल राज्य मंत्री बनने के बाद उन्होंने इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार से भूमि अधिग्रहण और एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) के लिए लगातार वो अपील करते रहे हैं.
पंजाब आपदाग्रस्त राज्य है और हाल ही में बाढ़ से भी वहां काफी तबाही आई थी. पीएम भी वहां गए थे, क्या केंद्र सरकार कोई और बड़ी सहायता देने जा रही है क्योंकि वहां के सीएम भगवंत मान भी लगातार 'रंगला पंजाब विकास योजना' में मदद करने की अपील कर रहे हैं. इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की टीम और राज्य की टीम मिलकर निरीक्षण और सर्वे का काम कर रही हैं. जब सर्वे का काम पूरा हो जाएगा और मुख्य सचिव अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे, तब केंद्र सरकार जितनी जरूरत होगी उससे भी दोगुनी मदद देगी, क्योंकि हमारी सरकार किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करती है.
