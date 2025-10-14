ETV Bharat / bharat

अयोध्या में बनेगा NSG का नया सेंटर, मनेसर में रहेगा हेड क्वार्टर, गुरुग्राम में अमित शाह ने किया ब्लैक कैट ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास

NSG Raising Day: गृहमंत्री अमित शाह ने एनएसजी में बड़े बदलावों का ऐलान किया, अयोध्या में नया सेंटर बनेगा, 6 जोन में देश बांटा जाएगा.

गृह मंत्री अमित शाह
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 14, 2025

गुरुग्राम: राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एनएसजी में बड़े बदलावों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि "अयोध्या में एनएसजी का नया सेंटर स्थापित किया जाएगा." अमित शाह ने एनएसजी की सराहना करते हुए कहा कि "ये संगठन देश के कई राष्ट्रीय संकटों से सफलतापूर्वक निपट चुका है और पूरे भारतवर्ष को इस पर गर्व है. NSG की भूमिका को मजबूत करने के लिए सरकार गंभीर कदम उठा रही है."

'देश को 6 जोन में बांटकर NSG की तैयारी की जाएगी': अमित शाह ने बताया कि "देश को 6 जोन में बांटकर एनएसजी की तैयारी की जाएगी. इसका मुख्यालय मानेसर में रहेगा. इस रणनीति का मकसद देश के सभी पुलिस और सुरक्षा बलों को बेहतर तरीके से जोड़ना है. इससे देश में किसी भी आपातकालीन स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया दी जा सकेगी. इस नए ढांचे से सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत होगी और आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी लड़ाई लड़ी जा सकेगी."

आतंकवाद पर सख्त नीति और आधुनिक ट्रेनिंग: केंद्रीय गृहमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की बात दोहराई. उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है. एनएसजी आतंकवादी हमलों के मामलों में पूरी तरह तैयार है और भविष्य में आधुनिक ट्रेनिंग और कार्यशैली में बड़े बदलाव किए जाएंगे. इससे एनएसजी की ताकत और बढ़ेगी और देश सुरक्षित रहेगा."

'एनएसजी के जवान हैं देश की शान': अमित शाह ने एनएसजी के जवानों की भूमिका को देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और जवानों को बधाई देते हुए कहा कि वे देश के लिए प्रेरणा हैं. अमित शाह ने भरोसा जताया कि एनएसजी देश की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहेगा और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक भूमिका निभाएगा. देशवासियों को भी सुरक्षा की पूरी गारंटी दी गई.

अमित शाह ने मॉक ड्रिल के लाइव डेमो का किया निरीक्षण: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर स्थित एनएसजी गैरीसन में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 41वें स्थापना दिवस समारोह में एनएसजी की ओर आयोजित मॉक ड्रिल का लाइव डेमो देखा. इस दौरान अमित शाह ने कहा "आज विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र (एसओटीसी) की आधारशिला रखी गई. 141 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित, आठ एकड़ में फैले इस केंद्र में आतंकवाद से निपटने के लिए कमांडो और विशेष कमांडो के अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र होंगे."

365 दिन 24 घंटे एनएसजी सेवा में है तैनात: अमित शाह ने कहा कि "एनएसजी ने 1984 से ऑपरेशन अश्वमेध, ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन धांगु, अक्षरधाम हमले, मुंबई हमले और कई अन्य राष्ट्रीय संकटों में बहादुरी और अपनी ताकत से देश की रक्षा की है. मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू टास्क फोर्स और अब अयोध्या में छह एनएसजी केंद्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं. एनएसजी कमांडो तैनात किए जाएंगे. चौबीसों घंटे, साल के 365 दिन. उस केंद्र के आसपास उनके लिए एक जोन निर्धारित किया जाएगा, और स्पेशल कम्पोजिट ग्रुप उस जोन पर किसी भी अचानक आतंकवादी हमले का जवाब देने के लिए उपलब्ध रहेगा."

सुरक्षा गार्ड स्थापना दिवस
अयोध्या में NSG सेंटर
NSG CENTER BUILT IN AYODHYA
BLACK CAT TRAINING CENTER
NATIONAL SECURITY GUARD RAISING DAY

