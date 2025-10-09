ETV Bharat / bharat

दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब और भी सख्ती, एक-एक गाड़ी पर AI बेस्ड सेंसर्स की नजर, जानिए पूरी खबर

दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा ट्रैफिक इन्फ्रा एक्सपो 2025 ( SOURCE: ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : October 9, 2025 at 11:41 AM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: देश के अधिकांश महानगरों में ट्रैफिक जाम की समस्या आम बात है. इसके अलावा ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है. जिसके पीछे वजह वाहनों के बढ़ती संख्या भी बताई जा रही है. चाहे ओवर स्पीडिंग की बात हो या रेड लाइट या स्टॉप लाइन क्रॉस करनी की बात हो. लोग ट्रैफिक के इन नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आते हैं. वहीं, देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक के नियम लोग जमकर तोड़ते हैं. इसके चलते हर साल दिल्ली में एक करोड़ लोगों द्वारा ट्रैफिक नियमों को तोड़ने और चालान कटने पर कोर्ट भी जाना होता है. ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब और भी सख्ती (ETV Bharat) दिल्ली में अधिकतर चालान कैमरे में कैप्चर वाहनों के कटते हैं. इसके बावजूद भी लोग नियमों को तोड़ना नहीं छोड़ते. एक और समस्या टोल बूथ पर लगने वाले जाम को लेकर भी आती है. फास्ट टैग से टोल कटवाने के दौरान पीछे लंबी लाइन लग जाती है. ट्रैफिक से जुड़ी इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत मंडपम में चल रहे ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो में कई नई तकनीक आधारित समाधान पेश किए गए हैं आईए जानते हैं इन सॉल्यूशन के बारे में.



मल्टी लेन फ्री फ्लो से बिना रुके कटेगा टोल

ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो में मल्टी लेन फ्री फ्लो तकनीक को भी प्रदर्शित किया गया है. इसके जरिए हाईवे पर 100 और 120 की स्पीड से भी अगर आपकी गाड़ी गुजरेगी तो उस स्थिति में भी बिना रुके आपके फास्ट टैग और नंबर प्लेट से टोल कट जाएगा. टोल पर रुकने की जरूरत नहीं होगी. इस समय टोल टैक्स पर जो सबसे बड़ी समस्या है, वह फास्ट टैग द्वारा टोल कटवाने को लेकर है. जब फास्ट टैग से टोल कटता है तो पीछे वाहनों की लंबी लाइन लग जाती है. कई बार फास्ट टैग में समस्या आने पर और ज्यादा दिक्कत होती है.