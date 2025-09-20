ETV Bharat / bharat

झटका खाएगा अमेरिका: नए H-1B वीजा से विकास का गियर बदलेगा भारत

पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहाकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा अमेरिकी नवाचार को रोकेगा और भारत के विकास को गति देंगे.

Amitabh Kant on H1B visa
अमिताभ कांत, पूर्व G20 शेरपा. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2025 at 11:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत ने शनिवार को कहाकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा पर 1,00,000 डॉलर का वार्षिक शुल्क लगाने के फैसले से अमेरिका में नवाचार प्रभावित होगा. वहीं भारतीय आईटी और तकनीकी कंपनियों को इससे फायदा होगा.

अमेरिका और शीर्ष तकनीकी कंपनियों में काम कर रहे भारतीय तकनीकी पेशेवरों के लिए ये एक बड़ा झटका है. ट्रंप ने H-1B वीजा कार्यक्रम में भारी कटौती करने के लिए एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं. "डोनाल्ड ट्रंप का 1,00,000 डॉलर का H-1B शुल्क अमेरिकी नवाचार को रोकेगा और भारत के विकास को गति देगा. कांत ने X सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया. वैश्विक प्रतिभाओं के लिए दरवाजे बंद करके, अमेरिका प्रयोगशालाओं, पेटेंट, नवाचार और स्टार्टअप्स की अगली लहर को बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और गुड़गांव की ओर धकेल रहा है."

उन्होंने आगे कहा कि भारत के बेहतरीन डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तकों के पास भारत के विकास और विकासशील भारत की दिशा में प्रगति में योगदान देने का अवसर है. उन्होंने कहा, "अमेरिका का नुकसान भारत के लिए फायदेमंद होगा." उद्यमी और निवेशक कुणाल बहल ने कहा कि नए H1-B नियमों के कारण, बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली लोग भारत वापस आएंगे.

उन्होंने X पर पोस्ट किया, "शुरुआत में अपना ठिकाना बदलना बेशक मुश्किल होगा, लेकिन भारत में मौजूद अपार अवसरों को देखते हुए यह उनके लिए कारगर साबित होगा."

घोषणा के मुताबिक, अब प्रत्येक आवेदन के लिए प्रति वर्ष $100,000 का शुल्क देना होगा. यह वीजा कार्यक्रम के अत्यधिक उपयोग को कम करने और घरेलू कामगारों को काम पर रखने को प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है. शुक्रवार को व्हाइट हाउस में इस घोषणा पर हस्ताक्षर करते हुए, ट्रंप ने कहा कि "प्रोत्साहन अमेरिकी कामगारों को काम पर रखने के लिए है."

ट्रंप ने आगे कहा, "हमें कामगारों की जरूरत है. हमें बेहतरीन कामगारों की जरूरत है, और यह बात काफी हद तक सुनिश्चित करती है."

वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने भी इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि यह नीति कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने से हतोत्साहित करेगी. राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए, जिसके तहत एक गोल्ड कार्ड कार्यक्रम बनाया गया है. इससे लोगों को 1 मिलियन डॉलर में और निगमों को 2 मिलियन डॉलर में वीजा प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

ये भी पढ़ें -

ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, H-1बी वीजा के लिए देने होंगे 89 लाख रुपये

For All Latest Updates

TAGGED:

DONALD TRUMPAMITABH KANTUNITED STATESNEW H1B VISAH1B VISA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गाजा नरसंहार पर UN चीफ का छलका दर्द, बोले - इजराइल से नहीं डरना चाहिए दुनिया को

'कल्कि 2898 एडी 2' से OUT होते ही दीपिका पादुकोण ने शुरू की 'किंग' की शूटिंग, शाहरुख खान संग छठी बार करेंगी काम

ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, H-1बी वीजा के लिए देने होंगे 89 लाख रुपये

शारदीय नवरात्रि 2025: इन राशियों को मिलेगा छप्पड़फाड़ धन, होंगे मालामाल, मां दुर्गा शुरू करेंगी गोल्डन टाइम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.