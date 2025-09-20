ETV Bharat / bharat

झटका खाएगा अमेरिका: नए H-1B वीजा से विकास का गियर बदलेगा भारत

अमिताभ कांत, पूर्व G20 शेरपा. ( IANS )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 20, 2025 at 11:16 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत ने शनिवार को कहाकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा पर 1,00,000 डॉलर का वार्षिक शुल्क लगाने के फैसले से अमेरिका में नवाचार प्रभावित होगा. वहीं भारतीय आईटी और तकनीकी कंपनियों को इससे फायदा होगा. अमेरिका और शीर्ष तकनीकी कंपनियों में काम कर रहे भारतीय तकनीकी पेशेवरों के लिए ये एक बड़ा झटका है. ट्रंप ने H-1B वीजा कार्यक्रम में भारी कटौती करने के लिए एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं. "डोनाल्ड ट्रंप का 1,00,000 डॉलर का H-1B शुल्क अमेरिकी नवाचार को रोकेगा और भारत के विकास को गति देगा. कांत ने X सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया. वैश्विक प्रतिभाओं के लिए दरवाजे बंद करके, अमेरिका प्रयोगशालाओं, पेटेंट, नवाचार और स्टार्टअप्स की अगली लहर को बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और गुड़गांव की ओर धकेल रहा है." उन्होंने आगे कहा कि भारत के बेहतरीन डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तकों के पास भारत के विकास और विकासशील भारत की दिशा में प्रगति में योगदान देने का अवसर है. उन्होंने कहा, "अमेरिका का नुकसान भारत के लिए फायदेमंद होगा." उद्यमी और निवेशक कुणाल बहल ने कहा कि नए H1-B नियमों के कारण, बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली लोग भारत वापस आएंगे.