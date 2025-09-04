ETV Bharat / bharat

कोका-कोला-पेप्सी पीने वालों के लिए बुरी खबर! कोल्ड ड्रिंक्स पर लगेगा 40 फीसदी टैक्स - NEW GST RATES

महंगी कारें, तंबाकू और सिगरेट जैसे प्रोडक्ट के एक छोटे समूह को अक्सर 'सिन गुड्स' या कहा जाता है.

sin goods
किसे कहते हैं 'सिन गुड्स', जिनपर लगेगा 40 प्रतिशत टैक्स? (सांकेतिक तस्वीर)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2025 at 6:09 PM IST

नई दिल्ली: सरकार ने कुछ गैर जरूरी और लग्जरी प्रोडक्ट के लिए 40 प्रतिशत की नई गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) स्लैब लागू की है, जो इस प्रणाली का सबसे ऊंचा स्लैब है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए जीएसटी सुधारों के तहत इसकी घोषणा की है, जिसके तहत कई वस्तुओं पर टैक्स में कटौती भी की गई है.

जीएसटी का नया 40 प्रतिशत स्लैब 22 सितंबर से लागू होगा. इसके साथ ही 12 और 28 प्रतिशत वाले स्लैब खत्म हो जाएंगे और मौजूदा चार स्लैब में से केवल 5 और 18 पर्सेंट वाले स्लैब ही रह जाएंगे. 40 प्रतिशत स्लैब में ज़्यादातर महंगी गैर-जरूरी या लग्जरी वस्तुएं शामिल हैं.

पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और तंबाकू जैसी चीजों पर कुछ तकनीकी कारणों से यह तुरंत लागू नहीं होगा और इसकी तारीख बाद में तय की जाएगी, लेकिन इस सूची की अन्य चीजें, जिन पर 22 सितंबर से नई दरें लागू होंगी, उनमें अतिरिक्त चीनी या फ्लेवर, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ और अन्य नॉन-अल्कोहलिक पेय पदार्थ भी शामिल होंगे यानी इन चीजों में अब समाप्त हो चुके 28 प्रतिशत स्लैब से कम से कम 12 प्रतिशत ज्यादा की बढ़ोतरी होगी. इससे पेप्सी और कोका-कोला जैसी कॉल्ड ड्रिंक्स महंगी हो जाएंगी.

सरकार ने कहा है कि सिगरेट, चबाने वाले तंबाकू प्रोडक्ट जैसे जर्दा और बीड़ी पर जीएसटी के साथ-साथ सेस की मौजूदा दरें लागू रहेंगी और नई दरें बाद में अधिसूचित तिथि पर लागू की जाएंगी.

40 प्रतिशत की सूची में शामिल अन्य वस्तुएं शामिल हैं
निजी उपयोग के लिए विमान, नौकाएं, रिवॉल्वर, पिस्तौल, सट्टा, कैसीनो, जुआ, हॉर्स रेसिंग और लॉटरी. इसके अलावा, क्रिकेट के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) जैसे खेल आयोजनों में एंट्री पर भी 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. हालांकि, 40 फीसदी की यह दर मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों में प्रवेश पर लागू नहीं होगी.

"मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों सहित अन्य खेल आयोजनों में एडमिशन, जहां टिकट की कीमत 500 रुपये से अधिक नहीं है पर छूट जारी रहेगी और अगर टिकट की कीमत 500 रुपये से अधिक है, तो उस पर 18 फीसदी की मानक दर से टैक्स लगता रहेगा."

सिन आइटम्स क्या होते हैं?
महंगी कारें, तंबाकू और सिगरेट जैसे प्रोडक्ट के एक छोटे समूह को अक्सर 'सिन गुड्स' या कहा जाता है. जीएसटी के तहत, इस कैटेगरी में एसयूवी, तंबाकू,ऑनलाइन जुआ और गेमिंग और लग्जरी या हानिकारक वस्तुएं शामिल हैं.

क्यों लगाया जाता है इन पर सबसे ज्यादा टैक्स?
इन पर सबसे अधिक टैक्स और सेस लगता है, क्योंकि इसका उद्देश्य भारत में इनके सामाजिक या स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव को सीमित करना है. इसके अलावा सरकारी राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से भी इन पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है.

उदाहरण के लिए, चबाने वाले तम्बाकू पर वर्तमान में 96 प्रतिशत उपकर लगता है. हालांकि, शराब जीएसटी सिस्टम से बाहर है और राज्यों द्वारा उत्पाद शुल्क के माध्यम से इस पर अलग से कर लगाया जाता है.

