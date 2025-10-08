ETV Bharat / bharat

GST की घटी दरों ने बढ़ाई दून घाटी की परेशानी, पॉल्यूशन से घुट रहा दम, जानिये कैसे मिलेगी निजात

धीरज सजवाण की रिपोर्ट

देहरादून: जीएसटी की घटी हुई दरों से वाहन खरीदने वालों की के चेहरों पर खुशी है. वहीं, इसका एक पहलू ये भी हैं कि बढ़ते वाहनों की संख्या से पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है. ऐसा ही हाल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का भी है. देहरादून में घटती GST ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है. आइये आपको बताते हैं कैसे?



वाहन खरीद पर जीएसटी, देहरादून के लिए बढ़ी समस्या: हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में बदलाव किया. जिसके बाद कई सेक्टर में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी जीएसटी का बड़ा असर देखने को मिला. इकोनॉमी कैटिगरी के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर दाम काफी हद तक काम हो गए हैं. जीएसटी कम होने से देहरादून में ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा उछाल आया है. वहीं, दूसरी तरफ पर्यावरण की चिंता करने वालों के लिए यह एक बड़ी मुसीबत का संकेत है.



देहरादून के ऑटोमोबाइल सेक्टर में उछाल: जीएसटी में छूट की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में विशेष तौर पर उछाल देखने को मिल रहा है. एक तरफ जीएसटी की छूट दूसरी तरफ त्योहारी सीजन, ऐसे में देहरादून में गाड़ियों की बंपर बिक्री हो रही है. देहरादून में दून टाटा के सेल्स मैनेजर मोहित कुमार सिंह बताते हैं जीएसटी कट ऑफ का असर उनकी सेल्स पर देखने को मिल रहा है. उन्होंने बताया जीएसटी कम होने से ग्राहकों की संख्या बढ़ी है. उनके पास लंबे समय से जो स्टॉक पड़ा था वह भी अब निकलने लगा है. उन्होंने कहा ग्राहकों को जीएसटी का लाभ मिल रहा है. साथ ही त्योहारी सीजन और ऑफर्स के कारण भी बाजारों में भीड़ उनड़ रही है.

GST रिबेट के बाद 60 हजार कम हुई टाटा पंच: दून टाटा के सेल्स मैनेजर मोहित कुमार सिंह बताते हैं टाटा में उनके पास 10 लाख से नीचे की रेंज में चार गाड़ियां आती हैं. जिसमें टियागो टाटा पांच अल्ट्रोज और नेक्सोन शामिल हैं. उन्होंने बताया टाटा पंच उनकी बेस्ट सेलिंग कार है. पिछले साल टाटा पांच की सेल 5 लाख तक थी. इसने सेल के मामले में मारुति सुजुकी स्विफ्ट का रिकॉर्ड तोड़ा था. उन्होंने बताया जीएसटी रिबेट के बाद टाटा पंच के दामों में कमी आई है. टाटा पंच के एक्स शोरूम प्राइस में सीधे-सीधे 70 हजार की कमी आई है. जब एक्स शोरूम प्राइस ही काम हो गया है तो इसका ऑन रोड प्राइस भी कम होना लाजमी है.

उदाहरण से समझिये पंच प्योर का एक्स शोरूम प्राइस 6 लाख 19 हजार था. जीएसटी की दरें घटने के बाद 5 लाख 49 हजार का हो चुका है. इसी तरह से 70000 सीधे-सीधे एक्स शोरूम पर प्राइस कम हुआ है. इसी तरह से जब एक्स शोरूम काम हो गया है तो निश्चित तौर से आरटीओ और इंश्योरेंस भी कम होगा. इस तरह से गाड़ियों के दामों में गिरावट आई है. पहली नवरात्र पर मारुति सुजुकी ने पूरे देश में 30 हजार गाड़ियां बेचकर एक रिकॉर्ड बनाया. दूसरे नंबर पर हुंडई ने 11000 गाड़ियां एक दिन में बेची. टाटा तीसरे नंबर पर रहा. जिसने 10000 गाड़ियां एक दिन में बेची.

22 तारीख के बाद 6 हजार गाड़ियां बिकी: देहरादून में जीएसटी की नई दरों के बाद गाड़ियों की बिक्री में बड़ा उछाल आया है. देहरादून आरटीओ के अनुसार 22 सितंबर जीएसटी की नई दरें लागू हुई. जिसके मात्र दो हफ्ते में 6000 गाड़ियां बिक चुकी हैं. जिसमें छोटी कार और दोपहिया वाहन भी शामिल हैं. दून टाटा के सेल्स मैनेजर मोहित कुमार सिंह ने भी बताया कि जुलाई और अगस्त में वह औसतन 60 से 65 या 70 तक एक महीने में गाड़ियां बेच रहे थे. जीएसटी की नई दरें आने के बाद उनका यह आंकड़ा 90 के पार पहुंच चुका है. देहरादून आरटीओ संदीप सैनी के अनुसार जीएसटी की नई दरें आने के बाद भले ही देहरादून में गाड़ियों की बिक्री का यह आंकड़ा अचानक से बढ़ा है.