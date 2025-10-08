ETV Bharat / bharat

GST की घटी दरों ने बढ़ाई दून घाटी की परेशानी, पॉल्यूशन से घुट रहा दम, जानिये कैसे मिलेगी निजात

गाड़ियां सस्ती कर देना, खूब सारी सड़क बना देना एक विकसित देश का मॉडल नहीं है. हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर देने की जरुरत है.

NEW GST RATE LIST 2025
GST की घटी दरों ने बढ़ाई दून घाटी की परेशानी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 8, 2025 at 1:06 PM IST

7 Min Read
धीरज सजवाण की रिपोर्ट

देहरादून: जीएसटी की घटी हुई दरों से वाहन खरीदने वालों की के चेहरों पर खुशी है. वहीं, इसका एक पहलू ये भी हैं कि बढ़ते वाहनों की संख्या से पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है. ऐसा ही हाल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का भी है. देहरादून में घटती GST ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है. आइये आपको बताते हैं कैसे?


वाहन खरीद पर जीएसटी, देहरादून के लिए बढ़ी समस्या: हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में बदलाव किया. जिसके बाद कई सेक्टर में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी जीएसटी का बड़ा असर देखने को मिला. इकोनॉमी कैटिगरी के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर दाम काफी हद तक काम हो गए हैं. जीएसटी कम होने से देहरादून में ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा उछाल आया है. वहीं, दूसरी तरफ पर्यावरण की चिंता करने वालों के लिए यह एक बड़ी मुसीबत का संकेत है.


देहरादून के ऑटोमोबाइल सेक्टर में उछाल: जीएसटी में छूट की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में विशेष तौर पर उछाल देखने को मिल रहा है. एक तरफ जीएसटी की छूट दूसरी तरफ त्योहारी सीजन, ऐसे में देहरादून में गाड़ियों की बंपर बिक्री हो रही है. देहरादून में दून टाटा के सेल्स मैनेजर मोहित कुमार सिंह बताते हैं जीएसटी कट ऑफ का असर उनकी सेल्स पर देखने को मिल रहा है. उन्होंने बताया जीएसटी कम होने से ग्राहकों की संख्या बढ़ी है. उनके पास लंबे समय से जो स्टॉक पड़ा था वह भी अब निकलने लगा है. उन्होंने कहा ग्राहकों को जीएसटी का लाभ मिल रहा है. साथ ही त्योहारी सीजन और ऑफर्स के कारण भी बाजारों में भीड़ उनड़ रही है.

GST रिबेट के बाद 60 हजार कम हुई टाटा पंच: दून टाटा के सेल्स मैनेजर मोहित कुमार सिंह बताते हैं टाटा में उनके पास 10 लाख से नीचे की रेंज में चार गाड़ियां आती हैं. जिसमें टियागो टाटा पांच अल्ट्रोज और नेक्सोन शामिल हैं. उन्होंने बताया टाटा पंच उनकी बेस्ट सेलिंग कार है. पिछले साल टाटा पांच की सेल 5 लाख तक थी. इसने सेल के मामले में मारुति सुजुकी स्विफ्ट का रिकॉर्ड तोड़ा था. उन्होंने बताया जीएसटी रिबेट के बाद टाटा पंच के दामों में कमी आई है. टाटा पंच के एक्स शोरूम प्राइस में सीधे-सीधे 70 हजार की कमी आई है. जब एक्स शोरूम प्राइस ही काम हो गया है तो इसका ऑन रोड प्राइस भी कम होना लाजमी है.

उदाहरण से समझिये

  1. पंच प्योर का एक्स शोरूम प्राइस 6 लाख 19 हजार था.
  2. जीएसटी की दरें घटने के बाद 5 लाख 49 हजार का हो चुका है.
  3. इसी तरह से 70000 सीधे-सीधे एक्स शोरूम पर प्राइस कम हुआ है.
  4. इसी तरह से जब एक्स शोरूम काम हो गया है तो निश्चित तौर से आरटीओ और इंश्योरेंस भी कम होगा.
  5. इस तरह से गाड़ियों के दामों में गिरावट आई है. पहली नवरात्र पर मारुति सुजुकी ने पूरे देश में 30 हजार गाड़ियां बेचकर एक रिकॉर्ड बनाया. दूसरे नंबर पर हुंडई ने 11000 गाड़ियां एक दिन में बेची.
  6. टाटा तीसरे नंबर पर रहा. जिसने 10000 गाड़ियां एक दिन में बेची.

22 तारीख के बाद 6 हजार गाड़ियां बिकी: देहरादून में जीएसटी की नई दरों के बाद गाड़ियों की बिक्री में बड़ा उछाल आया है. देहरादून आरटीओ के अनुसार 22 सितंबर जीएसटी की नई दरें लागू हुई. जिसके मात्र दो हफ्ते में 6000 गाड़ियां बिक चुकी हैं. जिसमें छोटी कार और दोपहिया वाहन भी शामिल हैं. दून टाटा के सेल्स मैनेजर मोहित कुमार सिंह ने भी बताया कि जुलाई और अगस्त में वह औसतन 60 से 65 या 70 तक एक महीने में गाड़ियां बेच रहे थे. जीएसटी की नई दरें आने के बाद उनका यह आंकड़ा 90 के पार पहुंच चुका है. देहरादून आरटीओ संदीप सैनी के अनुसार जीएसटी की नई दरें आने के बाद भले ही देहरादून में गाड़ियों की बिक्री का यह आंकड़ा अचानक से बढ़ा है.

दून घाटी में बढ़ रही गाड़ियों की संख्या, घुट रहा दम: देहरादून में लगातार बढ़ रही वाहनों की संख्या और लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन के चलते लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

देहरादून अभी अपने कैपेसिटी के बाहर जा रहा है. हम लोग लगातार सड़के बना रहे हैं वाहन लगातार सड़कों पर बढ़ रहे हैं. हम ज्यादा सड़कें बनाने से गाड़ियों के लिए तो सुविधा कर रहे हैं लेकिन क्या हम यह मानव जीवन के लिए अच्छा कर रहे हैं? क्यों नहीं हम अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर काम करते हैं.

स्वप्र्मिता, जियोलॉजिस्ट

उन्होंने कहा आज देहरादून की सड़कों पर पैदल चलना बहुत मुश्किल हो चुका है. देहरादून लगातार बढ़ रहे वाहनों की संख्या को लेकर देहरादून आरटीओ ने कहा केंद्र सरकार की एक स्कीम के तहत ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर को मजबूत किया जा रहा है. जिससे 15 साल पूरा कर चुके वाहनों का सख्ती से फिटनेस चेक किया जा रहा है. अगर इसमें किसी तरह की कमी मिलती है तो उन्हें सड़कों से बाहर किया जाएगा.

हिमालय और दून घाटी पर शोध करने वाली साइंटिस्ट डॉक्टर स्वप्निमिता चौधरी बताती हैं आज देहरादून शहर विकास और निर्माण की उसे उल्टी दिशा की ओर दौड़ रहा है, जहां से वापस आना संभव नहीं है. उन्होंने कहा देहरादून शहर में लगातार प्राकृतिक जंगलों को काटकर कंक्रीट के जंगल खड़े किये जा रहे हैं. यह यहां की आबोहवा के लिए यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है. गाड़ियां सस्ती कर देना और खूब सारी सड़क बना देना एक विकसित देश का मॉडल नहीं है. उन्होंने सिंगापुर का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां पर सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बहुत ज्यादा खर्च करती है. प्राइवेट गाड़ियों का दाम और उन पर टैक्स काफी ज्यादा है. यही वजह है कि विदेशों में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज्यादा चलाते हैं. सरकारी भी वहां पर अच्छा हाई क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट जनता को उपलब्ध कराती है.

देहरादून आरटीओ संदीप सैनी ने कहा देहरादून में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारा जा रहा है. उन्होंने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है. संदीप सैनी ने बताया देहरादून की आबो हवा को साफ रखने, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए परिवहन विभाग क्लीन मोबिलिटी प्लान पर काम कर रहा है. इसके तहत मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने की योजना है. इसमें क्लीन फ्यूल वाली बसें चलाई जाएंगी. इसके बाद इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्ट को भी विकसित किया जाएगा. इसमें छोटी गाड़ियां चलाई जाएंगी. उन्होंने कहा क्लीन मोबिलिटी प्लान के तहत लोगों को साफ, सुरक्षित ट्रांसपोर्ट देने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा अभी देहरादून में स्मार्ट सिटी की बसें चल रही हैं. जिसमें बहुत से लोग सफर कर रहे हैं. उन्होंने कहा इसी तरह से देहरादून में आने वाले समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाएगी. जिससे पर्यावरण के साथ ही पॉल्यूशन को भी कंट्रोल किया जा सकेगा.

