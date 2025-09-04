पंचकूला: देश में जीएसटी टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव से हर देशवासी अपने अनुसार गुणा-भाग कर रहा है. लेकिन इस बदलाव को अमेरिकी टैरिफ से जोड़कर देखा जा रहा है या नहीं, किस क्षेत्र को कितना फायदा मिलेगा, आम आदमी को कितनी राहत मिलेगी, किसानों को क्या लाभ मिलेगा, छोटे कारोबारी के विकल्पों का दायरा कितना बढ़ा है और बड़ी इंडस्ट्रीज किस दिशा में कैसे आगे बढ़ सकती है. इन सभी सवालों पर ईटीवी भारत ने चंडीगढ़ स्थित कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई), चंडीगढ़ काउंसिल के वाइस चेयरमैन और स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक वर्मा से ख़ास बातचीत की है.

"जीएसटी कलेक्शन अच्छा होने से लिया फैसला": विवेक वर्मा ने जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव के पीछे अमेरिकी टैरिफ को वजह मानने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि "उन्हें इसका कोई असर नहीं लगता, क्योंकि सरकार पहले ही जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव पर विचार कर रही थी. इसका कारण जीएसटी का कलेक्शन काफी अच्छा होना है. उन्होंने कहा कि टैक्स स्लैब धीरे-धीरे कम होना था, लेकिन केंद्र सरकार ने सही समय पर फैसला लिया है."

CII चंडीगढ़ के वाइस चेयरमैन ने फैसले पर जताई खुशी (Etv Bharat)

सीआईआई के वाइस चेयरमैन विवेक वर्मा ने कहा कि "टैक्स स्लैब कम होने से अब लोगों की जेब में पैसा टिकेगा. नतीजतन लोग कंपनियों व अन्य क्षेत्रों में निवेश कर सकेंगे, जिससे इंडस्ट्री एक्सपैंड करेगी. एक बार जरूर जीएसटी नीचे जाएगा लेकिन वापस उससे भी ऊपर के स्तर पर जरूर पहुंचेगा, जोकि देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है."विवेक वर्मा ने कहा कि "जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव देश की बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए भी अच्छा है क्योंकि कई चीजों पर टैक्स कम किया गया है. वहीं बायो बेस्ड एनर्जी पर भी टैक्स घटा है. इससे विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर आने वाला खर्च बचेगा, एनर्जी सस्ती होगी. सोलर एनर्जी हो, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, विंड और बायोमास एनर्जी को सस्ता करने से देश आत्मनिर्भर बन सकेगा."

"मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र को फायदा": विवेक वर्मा ने कहा कि "मैन्युफैक्चरिंग/प्रोडक्शन सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अधिकांश वस्तुओं के दाम कम हो रहे हैं. इससे इंडस्ट्री में वापस उत्साह बढ़ेगा और डिमांड बढ़ने से सेक्टर को गति मिलेगी". कृषि क्षेत्र पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि "बहुत सी खाद्य खाद्य वस्तुओं, डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम कम हुए हैं. नतीजतन लोग ज्यादा पैसे खर्च कर पाएंगे और किसानों को भी फायदा होगा."

हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाने की तारीफ : विवेक वर्मा ने हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स खत्म किए जाने को सही कदम बताया. उन्होंने कहा कि "पहले हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स देने में दर्द महसूस होता था, जो अब नहीं होगा. ये सरकार का सराहनीय कदम है."

"यूएस के टैरिफ का टेक्सटाइल पर असर घटेगा": सीआईआई के वाइस चेयरमैन विवेक वर्मा ने कहा कि "यूएस के टैरिफ का सबसे अधिक असर टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ रहा था. लेकिन अब ये सस्ता हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगी क्योंकि जीएसटी टैक्स स्लैब 12% से 5% होने से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने कहा कि पहले जीएसटी काफी भारी महसूस होता था, क्योंकि यह काफी बढ़ा हुआ था.

