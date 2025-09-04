ETV Bharat / bharat

"हेल्थ इंश्योरेंस पर GST देने से होता था दर्द", CII चंडीगढ़ के वाइस चेयरमैन ने फैसले पर जताई खुशी - NEW GST RATES 2025

जीएसटी दरों में बदलाव का कितना फायदा मिलेगा, इस बारे में ईटीवी भारत ने बात की सीआईआई चंडीगढ़ के वाइस चेयरमैन विवेक वर्मा से.

New GST Rates CII Chandigarh Vice Chairman Vivek Verma on GST Rates Cut and its Impact on industries
"हेल्थ इंश्योरेंस पर GST देने से होता था दर्द" (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 4, 2025 at 9:03 PM IST

Updated : September 4, 2025 at 9:09 PM IST

3 Min Read

पंचकूला: देश में जीएसटी टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव से हर देशवासी अपने अनुसार गुणा-भाग कर रहा है. लेकिन इस बदलाव को अमेरिकी टैरिफ से जोड़कर देखा जा रहा है या नहीं, किस क्षेत्र को कितना फायदा मिलेगा, आम आदमी को कितनी राहत मिलेगी, किसानों को क्या लाभ मिलेगा, छोटे कारोबारी के विकल्पों का दायरा कितना बढ़ा है और बड़ी इंडस्ट्रीज किस दिशा में कैसे आगे बढ़ सकती है. इन सभी सवालों पर ईटीवी भारत ने चंडीगढ़ स्थित कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई), चंडीगढ़ काउंसिल के वाइस चेयरमैन और स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक वर्मा से ख़ास बातचीत की है.

"जीएसटी कलेक्शन अच्छा होने से लिया फैसला": विवेक वर्मा ने जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव के पीछे अमेरिकी टैरिफ को वजह मानने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि "उन्हें इसका कोई असर नहीं लगता, क्योंकि सरकार पहले ही जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव पर विचार कर रही थी. इसका कारण जीएसटी का कलेक्शन काफी अच्छा होना है. उन्होंने कहा कि टैक्स स्लैब धीरे-धीरे कम होना था, लेकिन केंद्र सरकार ने सही समय पर फैसला लिया है."

CII चंडीगढ़ के वाइस चेयरमैन ने फैसले पर जताई खुशी (Etv Bharat)
"देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी":
सीआईआई के वाइस चेयरमैन विवेक वर्मा ने कहा कि "टैक्स स्लैब कम होने से अब लोगों की जेब में पैसा टिकेगा. नतीजतन लोग कंपनियों व अन्य क्षेत्रों में निवेश कर सकेंगे, जिससे इंडस्ट्री एक्सपैंड करेगी. एक बार जरूर जीएसटी नीचे जाएगा लेकिन वापस उससे भी ऊपर के स्तर पर जरूर पहुंचेगा, जोकि देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है." "इंडस्ट्रीज़ को फायदा": विवेक वर्मा ने कहा कि "जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव देश की बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए भी अच्छा है क्योंकि कई चीजों पर टैक्स कम किया गया है. वहीं बायो बेस्ड एनर्जी पर भी टैक्स घटा है. इससे विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर आने वाला खर्च बचेगा, एनर्जी सस्ती होगी. सोलर एनर्जी हो, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, विंड और बायोमास एनर्जी को सस्ता करने से देश आत्मनिर्भर बन सकेगा."

"मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र को फायदा": विवेक वर्मा ने कहा कि "मैन्युफैक्चरिंग/प्रोडक्शन सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अधिकांश वस्तुओं के दाम कम हो रहे हैं. इससे इंडस्ट्री में वापस उत्साह बढ़ेगा और डिमांड बढ़ने से सेक्टर को गति मिलेगी". कृषि क्षेत्र पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि "बहुत सी खाद्य खाद्य वस्तुओं, डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम कम हुए हैं. नतीजतन लोग ज्यादा पैसे खर्च कर पाएंगे और किसानों को भी फायदा होगा."

हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाने की तारीफ : विवेक वर्मा ने हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स खत्म किए जाने को सही कदम बताया. उन्होंने कहा कि "पहले हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स देने में दर्द महसूस होता था, जो अब नहीं होगा. ये सरकार का सराहनीय कदम है."

"यूएस के टैरिफ का टेक्सटाइल पर असर घटेगा": सीआईआई के वाइस चेयरमैन विवेक वर्मा ने कहा कि "यूएस के टैरिफ का सबसे अधिक असर टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ रहा था. लेकिन अब ये सस्ता हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगी क्योंकि जीएसटी टैक्स स्लैब 12% से 5% होने से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने कहा कि पहले जीएसटी काफी भारी महसूस होता था, क्योंकि यह काफी बढ़ा हुआ था.

ये भी पढ़ें : "GST में बदलाव से इकोनॉमी में आएगा बूम", अर्थशास्त्री बोले - "कंज्यूमर फ्रेंडली, इंडस्ट्री फ्रेंडली कदम"

ये भी पढ़ें : दीवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, जानिए किन वस्तुओं का बदला स्लैब, फटाफट करें चेक

ये भी पढ़ें : एक क्लिक में समझिए GST जीरो होने पर क्या होगा असर, कितना भरना होगा प्रीमियम, इतने की होगी महाबचत!

पंचकूला: देश में जीएसटी टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव से हर देशवासी अपने अनुसार गुणा-भाग कर रहा है. लेकिन इस बदलाव को अमेरिकी टैरिफ से जोड़कर देखा जा रहा है या नहीं, किस क्षेत्र को कितना फायदा मिलेगा, आम आदमी को कितनी राहत मिलेगी, किसानों को क्या लाभ मिलेगा, छोटे कारोबारी के विकल्पों का दायरा कितना बढ़ा है और बड़ी इंडस्ट्रीज किस दिशा में कैसे आगे बढ़ सकती है. इन सभी सवालों पर ईटीवी भारत ने चंडीगढ़ स्थित कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई), चंडीगढ़ काउंसिल के वाइस चेयरमैन और स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक वर्मा से ख़ास बातचीत की है.

"जीएसटी कलेक्शन अच्छा होने से लिया फैसला": विवेक वर्मा ने जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव के पीछे अमेरिकी टैरिफ को वजह मानने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि "उन्हें इसका कोई असर नहीं लगता, क्योंकि सरकार पहले ही जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव पर विचार कर रही थी. इसका कारण जीएसटी का कलेक्शन काफी अच्छा होना है. उन्होंने कहा कि टैक्स स्लैब धीरे-धीरे कम होना था, लेकिन केंद्र सरकार ने सही समय पर फैसला लिया है."

CII चंडीगढ़ के वाइस चेयरमैन ने फैसले पर जताई खुशी (Etv Bharat)
"देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी": सीआईआई के वाइस चेयरमैन विवेक वर्मा ने कहा कि "टैक्स स्लैब कम होने से अब लोगों की जेब में पैसा टिकेगा. नतीजतन लोग कंपनियों व अन्य क्षेत्रों में निवेश कर सकेंगे, जिससे इंडस्ट्री एक्सपैंड करेगी. एक बार जरूर जीएसटी नीचे जाएगा लेकिन वापस उससे भी ऊपर के स्तर पर जरूर पहुंचेगा, जोकि देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है." "इंडस्ट्रीज़ को फायदा": विवेक वर्मा ने कहा कि "जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव देश की बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए भी अच्छा है क्योंकि कई चीजों पर टैक्स कम किया गया है. वहीं बायो बेस्ड एनर्जी पर भी टैक्स घटा है. इससे विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर आने वाला खर्च बचेगा, एनर्जी सस्ती होगी. सोलर एनर्जी हो, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, विंड और बायोमास एनर्जी को सस्ता करने से देश आत्मनिर्भर बन सकेगा."

"मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र को फायदा": विवेक वर्मा ने कहा कि "मैन्युफैक्चरिंग/प्रोडक्शन सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अधिकांश वस्तुओं के दाम कम हो रहे हैं. इससे इंडस्ट्री में वापस उत्साह बढ़ेगा और डिमांड बढ़ने से सेक्टर को गति मिलेगी". कृषि क्षेत्र पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि "बहुत सी खाद्य खाद्य वस्तुओं, डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम कम हुए हैं. नतीजतन लोग ज्यादा पैसे खर्च कर पाएंगे और किसानों को भी फायदा होगा."

हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाने की तारीफ : विवेक वर्मा ने हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स खत्म किए जाने को सही कदम बताया. उन्होंने कहा कि "पहले हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स देने में दर्द महसूस होता था, जो अब नहीं होगा. ये सरकार का सराहनीय कदम है."

"यूएस के टैरिफ का टेक्सटाइल पर असर घटेगा": सीआईआई के वाइस चेयरमैन विवेक वर्मा ने कहा कि "यूएस के टैरिफ का सबसे अधिक असर टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ रहा था. लेकिन अब ये सस्ता हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगी क्योंकि जीएसटी टैक्स स्लैब 12% से 5% होने से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने कहा कि पहले जीएसटी काफी भारी महसूस होता था, क्योंकि यह काफी बढ़ा हुआ था.

ये भी पढ़ें : "GST में बदलाव से इकोनॉमी में आएगा बूम", अर्थशास्त्री बोले - "कंज्यूमर फ्रेंडली, इंडस्ट्री फ्रेंडली कदम"

ये भी पढ़ें : दीवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, जानिए किन वस्तुओं का बदला स्लैब, फटाफट करें चेक

ये भी पढ़ें : एक क्लिक में समझिए GST जीरो होने पर क्या होगा असर, कितना भरना होगा प्रीमियम, इतने की होगी महाबचत!

Last Updated : September 4, 2025 at 9:09 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NEW GST RATES 2025NEW GST SLABSGST CHANGESजीएसटी में बदलावNEW GST RATES 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.