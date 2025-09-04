चंडीगढ़ : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं जीएसटी बैठक में जीएसटी के 12 फीसदी और 28 फीसदी टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है. साथ ही इंश्योरेंस समेत कई चीजों को जीएसटी फ्री कर दिया गया है. ऐसे में जानिए कि जीएसटी को लेकर किए गए इस फैसले को लेकर अर्थशास्त्री आखिर क्या सोचते हैं. ईटीवी भारत ने इस पूरे मामले में अर्थशास्त्री डॉ. बिमल अंजुम से ख़ास बातचीत की है.

"राज्यों का रेवेन्यू बढ़ता गया": केंद्र सरकार के इस कदम का क्या असर होगा इसको लेकर बिमल अंजुम से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि "जब पहली बार जीएसटी को लेकर बात की गई थी, तब इसको कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई थी. योजना ये थी कि मल्टीपल टैक्स से इसे सिंगल विंडो पर लेकर आना था. उस वक्त काउंसिल को अंदेशा था कि इससे रेवेन्यू में नुकसान होगा. अगर हम जीएसटी को लेकर स्थिति देखें तो हर राज्य का रेवेन्यू बढ़ता गया है. किसी भी राज्य के सामने कोई बड़ा वित्तीय संकट खड़ा नहीं हुआ है. पहले 5 साल का रेवेन्यू डेफिसिट (राजस्व घाटा) केंद्र सरकार ने बीयर किया."

जीएसटी को लेकर फैसले पर क्या कहते हैं अर्थशास्त्री ? (Etv Bharat)

"प्राइस कम होगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा" : उन्होंने आगे कहा कि "जब ये बात सामने आई कि हमारे पास रेवेन्यू इकट्ठा हो गया है तो ऐसे में चैलेंज भी सामने खड़े थे. हमारे एक्सपोर्टर को अमेरिकी बाजार से झटका लग रहा था. उसके एक्सपोर्ट पर असर पड़ रहा था जबकि सरकार को रेवेन्यू चाहिए और रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए दो पैरामीटर अर्थशास्त्र में चलते हैं कि कंजम्पशन को बढ़ाया जाए. ऐसे में हमने अपनी मार्केट को डेवलप करने के लिए प्राइसेज को कम किया. जब प्राइस कम होगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा. जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कर्मचारियों की इनकम भी बढ़ेगी. इसके साथ ही अन्य गतिविधियां भी बढ़ेगी. इस साइकल से सभी राज्यों का अपना-अपना रेवेन्यू भी बढ़ेगा."

"पैसा बचेगा तो इन्वेस्ट होगा" : अर्थशास्त्री डॉ. बिमल अंजुम ने कहा कि "जो बिजनेसमैन था, उसका जीएसटी का रिफंड भी लंबे समय तक बंद पड़ा रहता था. टैक्स स्लैब में कटौती से उसका पैसा भी बचेगा और वो उसको इन्वेस्ट करेगा. बिजनेसमैन में जीएसटी को लेकर जो असंतोष का लेवल था, वो भी अब कम होगा." वे आगे कहते हैं कि "बीते दिनों एससीओ सम्मेलन हुआ और चीन के साथ व्यापार बढ़ाने की बातें कही जा रही है. अगर चीन के साथ व्यापार बढ़ता है तो उस केस में भी सामने कई बाधाएं थी जैसे हमारे मुकाबले चीन में सामान की कॉस्ट कम थी, उसका मुकाबला करने के लिए भी हमें अपने टैक्स को कम करने की जरूरत थी."

"लाइफ सेविंग ड्रग्स पर जीएसटी शून्य" : वहीं उपभोक्ता के लिए ये कदम कैसा है, इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि "इसमें सबसे अच्छा जो फैसला लिया गया उसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स पर जीएसटी को शून्य कर दिया गया है. वहीं रोजमर्रा की वस्तुएं दूध, मिल्क प्रोडक्ट, क्रीम, ब्रेड और अन्य जो चीजें हैं उन पर अब नॉमिनल जीएसटी हो गया है. हालांकि हाइएस्ट स्लैब हैरान करने वाला है, उसको लग्जरी के पॉइंट से अलग रखा गया है. वो चालीस फीसदी है."

"अमेरिकी टैरिफ का नहीं होगा असर" : उन्होंने आगे कहा कि " किसी भी राज्य सरकार को इससे नुकसान नहीं होगा. मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं. इससे कंजम्पशन बढ़ेगा और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. रियल एस्टेट पर भी इसका अच्छा असर देखने को मिलेगा क्योंकि जब लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा तो वे रियल एस्टेट में भी निवेश करेंगे. ये सरकार का कंज्यूमर फ्रेंडली, इंडस्ट्री फ्रेंडली कदम है. वहीं इस फैसले से केंद्र के सामने अमेरिका के टैरिफ का जो खतरा था, मुझे अब नहीं लगता है कि उसका कोई भी असर होने वाला है. "

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : दीवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, जानिए किन वस्तुओं का बदला स्लैब, फटाफट करें चेक

ये भी पढ़ें : एक क्लिक में समझिए GST जीरो होने पर क्या होगा असर, कितना भरना होगा प्रीमियम, इतने की होगी महाबचत!

ये भी पढ़ें : सीमेंट पर जीएसटी में कटौती से देश के बुनियादी ढांचे में आएगा बूम