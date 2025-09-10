ETV Bharat / bharat

UPI पेमेंट करने वालों को नई सुविधा, NPCI ने बढ़ाई डेली पेमेंट की लिमिट, इतना कर सकेंगे ट्रांजैक्शन

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक रीयल-टाइम डिजिटल भुगतान सिस्टम है, जो यूजर्स को एक ही ऐप के जरिए पैसे भेजने की सुविधा देता है.

UPI
UPI पेमेंट (सांकेतिक तस्वीर Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2025 at 2:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए पेमेंट करने वाले यूजर्स अब अधिक धनराशि भेज सकेंगे. दरअसल, 15 सितंबर से यूपीआई के जरिए डेली लेनदेन की सीमा बढ़ जाएगी.इसके साथ ही यूजर्स भुगतान के प्रकार के आधार पर बड़ी राशि का लेनदेन कर सकेंगे.

बता दें कि बीमा प्रीमियम, यात्रा, पूंजी बाजार भुगतान जैसी कैटेगरी के लिए 24 घंटे की सीमा बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है. वहीं, क्रेडिट कार्ड पेमेंट और आभूषण जैसी कैटेगरीज के लिए यह सीमा अब 6 लाख रुपये है. भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) द्वारा मॉडिफाई ट्रांजैक्शन लिमिट का एक पूरा चार्ट शेयर किया गया है.

यूपीआई सिस्टम में हालिया बदलाव

लोकप्रिय यूपीआई डिजिटल भुगतान प्रणाली में हाल ही में ऑटो पेमेंट प्रोसेसिंग और बैलेंस पूछताछ सहित अन्य कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं. NPCI ने हाल ही में यूपीआई ऐप्स पर लोड कम करने और एफिशियंली में सुधार के लिए नॉन-पीक आवर यानी सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 से 5 बजे तक और रात 9:30 बजे के बाद - में ऑटोपेमेंट की कटौती अनिवार्य कर दी है.

शेष बैलेंस देखने की सीमा तय
इसके अलावा यह भी बताया गया है कि यूजर्स दिन में केवल 50 बार ही अपना शेष बैलेंस देख पाएंगे, जिससे पूछताछ सीमित हो जाएगी. धोखाधड़ी को रोकने के लिए, यह सूचित किया गया है कि प्रत्येक लेनदेन से पहले प्राप्तकर्ता का नाम प्रेषक को दिखाया जाएगा. बता दें कि ये बदलाव 1 अगस्त से लागू किए गए थे.

डिजिटल भुगतान में बड़ा कदम
बता एनपीसीआई का यह फैसला भारत में डिजिटल भुगतान को और प्रोत्साहित करने वाला है. टैक्स और बीमा जैसे क्षेत्रों में जहां बड़े भुगतान अक्सर ऑनलाइन किए जाते हैं, वहां यह बदलाव लोगों के लिए सुविधा लेकर आएगा. इसके अलावा, यह व्यापारियों और निवेशकों के लिए भी सहूलियत भरा होगा, क्योंकि उन्हें अब भुगतान के लिए बार-बार लेनदेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्या है?
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक रीयल-टाइम डिजिटल भुगतान सिस्टम है, जो यूजर्स को एक ही ऐप के जरिए पैसे भेजने, बिलों का भुगतान करने और खातों का प्रबंधन करने की सुविधा देती है. इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने विकसित किया है.

यह भी पढ़ें- अब फ्री नहीं रहेगा UPI पेमेंट, RBI गवर्नर ने इशारों-इशारों में दिया बड़ा संकेत

For All Latest Updates

TAGGED:

NPCIUPI PAYMENTUPI PAYMENT LIMITDAILY PAYMENT LIMITUPI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत-अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार, ट्रंप के 'सबसे अच्छे दोस्त' पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया

iPhone 17 सीरीज हुई लॉन्च, जानें चारों नए आईफोन्स में क्या है खास और कीमत

एशिया कप 2025: आज भारत और यूएई के बीच होगा मुकाबला, पिच रिपोर्ट के साथ जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड और संभावित प्लेइंग-11

अक्षय कुमार फैन फेस्ट, एक्टर ने बर्थडे विश करने पर फैंस को दिल से कहा थैंक्यू, बोले- पत्नी से पहले हैं आप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.