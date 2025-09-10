UPI पेमेंट करने वालों को नई सुविधा, NPCI ने बढ़ाई डेली पेमेंट की लिमिट, इतना कर सकेंगे ट्रांजैक्शन
Published : September 10, 2025 at 2:10 PM IST
नई दिल्ली: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए पेमेंट करने वाले यूजर्स अब अधिक धनराशि भेज सकेंगे. दरअसल, 15 सितंबर से यूपीआई के जरिए डेली लेनदेन की सीमा बढ़ जाएगी.इसके साथ ही यूजर्स भुगतान के प्रकार के आधार पर बड़ी राशि का लेनदेन कर सकेंगे.
बता दें कि बीमा प्रीमियम, यात्रा, पूंजी बाजार भुगतान जैसी कैटेगरी के लिए 24 घंटे की सीमा बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है. वहीं, क्रेडिट कार्ड पेमेंट और आभूषण जैसी कैटेगरीज के लिए यह सीमा अब 6 लाख रुपये है. भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) द्वारा मॉडिफाई ट्रांजैक्शन लिमिट का एक पूरा चार्ट शेयर किया गया है.
यूपीआई सिस्टम में हालिया बदलाव
Effective from 15th September, now make high-value payments seamlessly with UPI! NPCI has increased the transaction limit to ₹10 lakh within 24 hours for categories like insurance premiums & capital markets, making big payments easier and faster than ever.#NewUPILimits pic.twitter.com/SEmjro8Rop— BHIM (@NPCI_BHIM) September 8, 2025
शेष बैलेंस देखने की सीमा तय
इसके अलावा यह भी बताया गया है कि यूजर्स दिन में केवल 50 बार ही अपना शेष बैलेंस देख पाएंगे, जिससे पूछताछ सीमित हो जाएगी. धोखाधड़ी को रोकने के लिए, यह सूचित किया गया है कि प्रत्येक लेनदेन से पहले प्राप्तकर्ता का नाम प्रेषक को दिखाया जाएगा. बता दें कि ये बदलाव 1 अगस्त से लागू किए गए थे.
डिजिटल भुगतान में बड़ा कदम
बता एनपीसीआई का यह फैसला भारत में डिजिटल भुगतान को और प्रोत्साहित करने वाला है. टैक्स और बीमा जैसे क्षेत्रों में जहां बड़े भुगतान अक्सर ऑनलाइन किए जाते हैं, वहां यह बदलाव लोगों के लिए सुविधा लेकर आएगा. इसके अलावा, यह व्यापारियों और निवेशकों के लिए भी सहूलियत भरा होगा, क्योंकि उन्हें अब भुगतान के लिए बार-बार लेनदेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्या है?
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक रीयल-टाइम डिजिटल भुगतान सिस्टम है, जो यूजर्स को एक ही ऐप के जरिए पैसे भेजने, बिलों का भुगतान करने और खातों का प्रबंधन करने की सुविधा देती है. इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने विकसित किया है.
