नई दिल्ली स्टेशन भगदड़: संसद में रेल मंत्री ने बताई असली वजह - NEW DELHI STATION STAMPEDE CASE

स्टेशन भगदड़ मामला, सरकारी जांच की रिपोर्ट में हुए कई अहम खुलासे ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : August 2, 2025 at 11:00 AM IST | Updated : August 2, 2025 at 11:15 AM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में 15 फरवरी 2025 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मचे भगदड़ जिसमें 18 लोगों की मौत हुई थी को लेकर अहम खुलासा किया. ये खुलासा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मामले में गठित की गई उच्च-स्तरीय समिति के निष्कर्षों के आधार पर किया. मंत्री वैष्णव ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक यात्री के सिर से भारी सामान गिरने के बाद भगदड़ मची थी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बतायी हादसे की असली वजह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस साल 15 फरवरी को हुई भगदड़ की मुख्य वजह एक यात्री के सिर से भारी बोझ का गिरना था. इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई थी और 15 लोग घायल हुए थे. रेल मंत्री ने एक लिखित जवाब में बताया कि इस घटना की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. रिपोर्ट के अनुसार, प्लेटफॉर्म 14 और 15 को जोड़ने वाली फुट ओवरब्रिज (एफओबी-3) की सीढ़ियों पर यह दुर्घटना घटी. रिपोर्ट में साफ किया गया कि क्या हुआ था उस दिन?

मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 15 फरवरी 2025 की शाम स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही थी. इस दौरान बहुत से यात्री अपने सिर पर भारी बोझ लेकर चल रहे थे, जिससे फुट ओवरब्रिज पर आवाजाही में दिक्कत आ रही थी. इसी दौरान, एक यात्री के सिर से भारी सामान गिरा, जिससे नीचे की सीढ़ियों पर अचानक दबाव बन गया और यात्री एक-दूसरे पर गिरने लगे. यह भगदड़ सीढ़ियों तक ही सीमित रही, लेकिन इसकी चपेट में कई लोगों के आने से भारी नुकसान हुआ.रात 8.48 बजे फुट ओवरब्रिज-3 पर एक घटना हुई. हादसे के बाद सरकार के उठाए गए कदमों की दी जानकारी

रेल मंत्री ने आग ये भी बताया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए रेल विभाग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. इसमें 73 बड़े रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए स्थायी होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं वहीं अब केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही प्लेटफॉर्म में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है. फुट ओवरब्रिज को चौड़ा किया जा रहा है. सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. बड़े स्टेशनों पर 'वार रूम' बनाए जा रहे हैं ताकि भीड़ की स्थिति पर नजर रखी जा सके और तत्काल कार्रवाई की जा सके. आपको बता दें सरकार ने ये जानकारी समाजवादी पार्टी के सांसद के उठाए गए सवाल को लेकर दी.

समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने इस घटना की जांच रिपोर्ट और उठाए गए कदमों के बारे में सवाल किया था. रेल मंत्री ने आश्वासन दिया कि रेलवे भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं से बचने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है और रिपोर्ट में सुझाए गए सुधारों को लागू किया जा रहा है. मृतकों और घायलों को मुआवजा

रेल मंत्री ने बताया कि इस हादसे में मारे गए 18 लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया. वहीं गंभीर रूप से घायल 15 लोगों में से प्रत्येक को 2.5 लाख रुपये और अन्य घायलों को 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया. कुल मिलाकर सरकार ने 33 पीड़ितों और उनके परिवारों को 2.01 करोड़ रुपये की राशि दी है. भारत सरकार द्वारा ऐसे हादसों के रोकने के लिए एहतियाती कदम समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने रेल मंत्री से भविष्य में भगदड़ या ऐसे हादसों को लेकर उठाए गए एहतियाती कदमों के लेकर भी सरकार से सवाल पूछे थे. जिसके जवाब में रेल मंत्री ने कहा कि स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें 73 चिन्हित स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग एरिया और एक्सेस कंट्रोल उपाय, कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को अनुमति देना - बनाना, फुट ओवरब्रिज को चौड़ा करना, सीसीटीवी कैमरे लगाना, बड़े स्टेशनों पर वॉर रूम विकसित करना आदि शामिल हैं.

