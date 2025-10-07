ETV Bharat / bharat

नई दिल्ली-पटना और साबरमती-गुड़गांव रूट पर दो वंदे भारत ट्रेनें शुरू, जानें टाइम टेबल

नई दिल्ली: इंडियन रेलवे ने दीपावली और छठ से पहले दो नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की. ये प्रीमियम ट्रेनें नई दिल्ली-पटना और न्यू साबरमती-गुड़गांव रूट पर चलेंगी. भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन से पहले नई दिल्ली और पटना के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की है. यह ट्रेन विशेष सेवा के रूप में संचालित होगी, ताकि व्यस्त यात्रा के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने मीडिया को बताया, "आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए, रेलवे ने वंदे भारत त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. ये स्पेशल ट्रेनें त्योहारी सीजन के दौरान यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करेंगी और सभी यात्रियों के लिए आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेंगी."

नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन संख्या 02254/02253 के रूप में संचालित होगी, जो 11 अक्टूबर से शुरू होगी और 17 नवंबर तक जारी रहेगी. यह ट्रेन पटना जंक्शन से 11 अक्टूबर को अपनी पहली यात्रा शुरू करेगी, जबकि नई दिल्ली से इसका संचालन 12 अक्टूबर को होगा.

रेलवे के मुताबिक, नई दिल्ली-पटना सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन 13 घंटे में लगभग 1,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और यह पूरे रास्त में छह बड़े स्टेशनों पर रुकेगी- अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा. आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, नई दिल्ली-पटना ट्रेन सुबह 8.35 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी और उसी दिन रात 9.30 बजे पटना पहुंचेगी. वापसी में, पटना-नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन सुबह 10.00 बजे पटना से रवाना होगी और रात 11.30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.