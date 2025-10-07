ETV Bharat / bharat

नई दिल्ली-पटना और साबरमती-गुड़गांव रूट पर दो वंदे भारत ट्रेनें शुरू, जानें टाइम टेबल

इंडियन रेलवे ने नई दिल्ली-पटना और न्यू साबरमती-गुड़गांव रूट पर वंदे भारत स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है.

New Delhi-Patna Vande Bharat Special Train ahead of Diwali- Chhath Indian Railways
वंदे भारत ट्रेन (File Photo/ ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 7, 2025 at 2:39 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: इंडियन रेलवे ने दीपावली और छठ से पहले दो नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की. ये प्रीमियम ट्रेनें नई दिल्ली-पटना और न्यू साबरमती-गुड़गांव रूट पर चलेंगी. भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन से पहले नई दिल्ली और पटना के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की है. यह ट्रेन विशेष सेवा के रूप में संचालित होगी, ताकि व्यस्त यात्रा के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने मीडिया को बताया, "आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए, रेलवे ने वंदे भारत त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. ये स्पेशल ट्रेनें त्योहारी सीजन के दौरान यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करेंगी और सभी यात्रियों के लिए आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेंगी."

नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन संख्या 02254/02253 के रूप में संचालित होगी, जो 11 अक्टूबर से शुरू होगी और 17 नवंबर तक जारी रहेगी. यह ट्रेन पटना जंक्शन से 11 अक्टूबर को अपनी पहली यात्रा शुरू करेगी, जबकि नई दिल्ली से इसका संचालन 12 अक्टूबर को होगा.

रेलवे के मुताबिक, नई दिल्ली-पटना सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन 13 घंटे में लगभग 1,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और यह पूरे रास्त में छह बड़े स्टेशनों पर रुकेगी- अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा. आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, नई दिल्ली-पटना ट्रेन सुबह 8.35 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी और उसी दिन रात 9.30 बजे पटना पहुंचेगी. वापसी में, पटना-नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन सुबह 10.00 बजे पटना से रवाना होगी और रात 11.30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.

साबरमती और गुड़गांव के बीच वंदे भारत ट्रेन
इसके अलावा, भारतीय रेलवे ने साबरमती (अहमदाबाद क्षेत्र) और गुड़गांव के बीच वंदे भारत स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की है. पश्चिम रेलवे द्वारा संचालित इस सेवा का उद्देश्य गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के बीच यात्रा को सुगम बनाना है. वन-वे वंदे भारत (ट्रेन संख्या 09401) 897 किमी की दूरी 14 घंटे 55 मिनट में तय करेगी.

यह ट्रेन जयपुर होते हुए आठ स्टेशनों से गुजरती है. जिनमें महेसाणा जंक्शन, पालनपुर, आबू रोड, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी शामिल हैं. साबरमती से प्रस्थान का समय 17:30 बजे (शाम 5:30 बजे) और गुड़गांव पहुंचने का समय 08:25 बजे (अगले दिन) है.

इस वंदे भारत ट्रेन में एसी चेयर कार का किराया 2,250 रुपये और एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार का किराया 4,145 रुपये है. यह वंदे भारत स्पेशल ट्रेन गुजरात को उत्तर भारत से जोड़ने का एक सीधा और तेज विकल्प प्रदान करती है. यह ट्रेन अहमदाबाद से दिल्ली-एनसीआर की यात्रा करने वालों के लिए अच्छा विकल्प प्रदान करेगी.

यह भी पढ़ें- दो नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू करेगा रेलवे, इस रूट पर शताब्दी एक्सप्रेस बंद करने की तैयारी

