ETV Bharat / bharat

आंध्र और ओडिशा के नए मुख्यमंत्री 12 जून को लेंगे शपथ, प्रधानमंत्री मोदी भी करेंगे शिरकत - New CMs of Andhra and Odisha

By ETV Bharat Hindi Team Published : 17 hours ago

आंध्र प्रदेश और ओडिशा के नए सीएम ( फोटो - ANI Photo/ETV Bharat Odisha Desk )

अमरावती: आंध्र प्रदेश के अधिकारी तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां कर रहे हैं. इसके लिए कृष्णा जिले के गन्नावरम मंडल में केसरपल्ली आईटी पार्क के पास 14 एकड़ में एक खूबसूरत आयोजन किया जाएगा. इससे संबंधित कार्य तेजी से चल रहा है. शपथ ग्रहण समारोह के लिए विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त आईएएस अधिकारी व्यवस्थाओं की देखरेख कर रहे हैं. चंद्रबाबू इस महीने की 12 तारीख को गन्नावरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास केसरपल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. बताया जा रहा है कि इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और गणमान्य लोग शामिल होंगे. गणमान्य व्यक्तियों और अतिथियों के लिए पांच विशेष गैलरी बनाई गई हैं. इसके चलते विधानसभा परिसर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. मुख्य मंच के साथ परिसर में अतिथियों के लिए अलग से गैलरी बनाई जा रही है. शपथ ग्रहण समारोह में करीब 2 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. 12 जून को ही ओडिशा के CM लेंगे शपथ

वहीं दूसरी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री भी 12 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, हालांकि उनका शपथ ग्रहण समारोह शाम को आयोजित किया जाएगा. इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे. जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मलित होने के बाद वह दोपहर को भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे. राज्य के नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भुवनेश्वर के जनता मैदान में सभी तैयारियां कर ली गई हैं. प्रधानमंत्री के अलावा भाजपा शासित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. भाजपा संसदीय बोर्ड ने ओडिशा के नए मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव को ओडिशा के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. पढ़ें: आंध्र प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं एक्टर से नेता बने पवन कल्याण