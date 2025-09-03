ETV Bharat / bharat

जल्द लॉन्च होगा नया ऐप, आधार में जन्मतिथि, एड्रेस अपडेट करना होगा आसान, जानें क्या होंगे फीचर्स? - AADHAR APP

Published : September 3, 2025 at 7:23 PM IST

नई दिल्ली: यूनीक आइडेंटिटी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ई-आधार मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस ऐप के जरिए यूजर्स अपने नाम,पता और डेट ऑफ बर्थ जैसी पर्सनल डिटेल अपडेट कर सकेंगे. UIDAI ऐप को इसी साल लॉन्च कर सकती है.

बता दें कि भारतीय नागरिकों के लिए आधार कार्ड अहम दस्तावेजों में से एक है. बैंकिंग से लेकर सिम खरीदने जैसे कामों के लिए इसकी जरूरत पड़ती है. इतना ही नहीं आधार के बिना सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलना मुश्किल होता है.

फेस आईडी जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी
फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक इस ऐप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और फेस आईडी जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी होंगी, जिससे आधार से जुड़ी डिजिटल सर्विस का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा आसान, सुरक्षित और तेज हो जाएगा. ई-आधार ऐप से लोग घर बैठे कुछ ही स्टेप्स फॉलो करके अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकेंगे. आधार मोबाइल ऐप सिंगल डिजिटल इंटरफेस टेक्नोलॉजी के आधार पर डिजाइन की गई है.

कब लॉन्च होगी ऐप?
सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, e-Aadhaar ऐप साल 2025 के आखिरी तक लॉन्च की जा सकती है. इसका उद्देश्य कार्ड होल्डर्स को बार-बार एनरोलमेंट सेंटर जाने की जरूरत को कम करना और अपडेट प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल, आसान और सुरक्षित बनाना है. इसके अलावा इससे आधार कार्ड की जानकारी लीक होने संबंधी जोखिमों को भी कम होने की उम्मीद है.

जानकारी के अनुसार, नवंबर 2025 से आधार कार्ड यूजर्स को सिर्फ बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैनिंग के लिए ही संपर्क सेंटर पर जाना पड़ेगा, बाकी अपडेशन के लिए उन्हें मोबाइल ऐप इस्तेमाल करनी होगी.

क्या है ई-आधार?
ई-आधार, आधार कार्ड का डिजिटल या ऑनलाइन वर्जन है, जिसे आप UIDAI की वेबसाइट से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके अपने फोन में सेव कर सकते हैं. पासवर्ड प्रोटेक्टेड होने के कारण ई-आधार तक कोई पहुंच नहीं सकता और इसक दुरुपयोग होने का खतरा भी नहीं होगा.

