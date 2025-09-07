ETV Bharat / bharat

त्रिशूर में पुलिस पर बर्बरता के नए आरोप: होटल कर्मियों से मारपीट, सामने आया वीडियो

त्रिशूर में पुलिस पर बर्बरता के नए आरोप ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 7, 2025 at 12:42 PM IST 4 Min Read

तिरुवनंतपुरम: केरल के त्रिशूर में एक पुलिस थाने के अंदर मारपीट का वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में पेची थाने के एसएचओ और पुलिस अधिकारियों द्वारा होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट करते देखा जा सकता है. यह फुटेज सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत जारी किया गया है. त्रिशूर स्थित पट्टिक्कड़ लालिस होटल के मालिक केपी ओसेप ने डेढ़ साल की कानूनी लड़ाई के बाद सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत थाने के अंदर हुई मारपीट के विजुअल प्राप्त किए. यह घटना 24 मई 2023 को हुई थी. हॉटल कर्मचारियों के साथ कथित मारपीट

यह फुटेज व्यवसायी के पी औसेफ ने सार्वजनिक किया है, जिनके कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी. यह घटना पलक्कड़ के धिनीश और पट्टीकाड के रेस्टोरेंट कर्मचारियों के बीच हुई बहस के बाद शुरू हुई. धिनीश ने पीची थाने में होटल कर्मचारियों द्वारा मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. ओसेफ के अनुसार उनके होटल मैनेजर और ड्राइवर को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहां सब इंस्पेक्टर पी एम रथीश ने उनके साथ मारपीट की. उनके बेटे को भी पुलिस स्टेशन पहुंचने पर हिरासत में ले लिया गया. ओसेफ ने रविवार को मीडिया को बताया, "जल्द ही मेरे होटल मैनेजर रोनी जॉनी और ड्राइवर लिबिन फिलिप को पुलिस स्टेशन बुलाया गया. वहां सब इंस्पेक्टर पी एम रथीश ने उन दोनों के साथ मारपीट की. जब मेरा बेटा पॉल जोसेफ स्टेशन पहुंचा, तो उसे हवालात में बंद कर दिया गया." सब-इंस्पेक्टर ने दी धमकी

ओसेफ ने बताया कि सब-इंस्पेक्टर ने उनके व्यवसाय को खतरे में डालने की धमकी दी और उन पर गंभीर आरोप लगाने के चेतावनी दी थी. चूंकि धिनीश का बेटा भी रेस्टोरेंट में मौजूद था, इसलिए पुलिस अधिकारी ने उन पर हत्या के प्रयास और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की भी धमकी दी.