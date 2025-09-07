ETV Bharat / bharat

त्रिशूर में पुलिस पर बर्बरता के नए आरोप: होटल कर्मियों से मारपीट, सामने आया वीडियो

त्रिशूर में एक पुलिस थाने के अंदर मारपीट का वीडियो सामने आया है. इसमें थाने के अंदर हुई मारपीट को देखा जा सकता है.

Allegations of Police Brutality in Thrissur
त्रिशूर में पुलिस पर बर्बरता के नए आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2025 at 12:42 PM IST

तिरुवनंतपुरम: केरल के त्रिशूर में एक पुलिस थाने के अंदर मारपीट का वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में पेची थाने के एसएचओ और पुलिस अधिकारियों द्वारा होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट करते देखा जा सकता है. यह फुटेज सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत जारी किया गया है.

त्रिशूर स्थित पट्टिक्कड़ लालिस होटल के मालिक केपी ओसेप ने डेढ़ साल की कानूनी लड़ाई के बाद सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत थाने के अंदर हुई मारपीट के विजुअल प्राप्त किए. यह घटना 24 मई 2023 को हुई थी.

हॉटल कर्मचारियों के साथ कथित मारपीट
यह फुटेज व्यवसायी के पी औसेफ ने सार्वजनिक किया है, जिनके कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी. यह घटना पलक्कड़ के धिनीश और पट्टीकाड के रेस्टोरेंट कर्मचारियों के बीच हुई बहस के बाद शुरू हुई. धिनीश ने पीची थाने में होटल कर्मचारियों द्वारा मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी.

ओसेफ के अनुसार उनके होटल मैनेजर और ड्राइवर को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहां सब इंस्पेक्टर पी एम रथीश ने उनके साथ मारपीट की. उनके बेटे को भी पुलिस स्टेशन पहुंचने पर हिरासत में ले लिया गया.

ओसेफ ने रविवार को मीडिया को बताया, "जल्द ही मेरे होटल मैनेजर रोनी जॉनी और ड्राइवर लिबिन फिलिप को पुलिस स्टेशन बुलाया गया. वहां सब इंस्पेक्टर पी एम रथीश ने उन दोनों के साथ मारपीट की. जब मेरा बेटा पॉल जोसेफ स्टेशन पहुंचा, तो उसे हवालात में बंद कर दिया गया."

सब-इंस्पेक्टर ने दी धमकी
ओसेफ ने बताया कि सब-इंस्पेक्टर ने उनके व्यवसाय को खतरे में डालने की धमकी दी और उन पर गंभीर आरोप लगाने के चेतावनी दी थी. चूंकि धिनीश का बेटा भी रेस्टोरेंट में मौजूद था, इसलिए पुलिस अधिकारी ने उन पर हत्या के प्रयास और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की भी धमकी दी.

उन्होंने आरोप लगाया, "सिविल पुलिस अधिकारी महेश और सब-इंस्पेक्टर जयेश भी हिरासत में यातना के पीछे थे." इसके चलते धिनीश से पांच लाख रुपये की समझौता राशि की मांग की गई, जो ओसेफ ने चुका दी. उन्होंने बताया, "जब मैं धिनीश से मिला तो उसने पांच लाख रुपये की मांग की. मैं धिनीश के साथ उसकी कार में घर गया और उसे पैसे दिए. धिनीश ने उससे कहा कि तीन लाख रुपये पुलिस अधिकारियों को दिए जाएंगे, जबकि दो लाख रुपये वह अपने पास रखेगा."

आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं
ओसेफ का दावा है कि आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने कहा, "घटना के एक महीने बाद सब-इंस्पेक्टर को सर्कल इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नत कर चेरुथुरूथी पुलिस स्टेशन में तैनात कर दिया गया. वह वर्तमान में कोच्चि के कदवंतरा स्टेशन में कार्यरत हैं." सीसीटीवी फुटेज के लिए ओसेफ के शुरुआती आरटीआई अनुरोधों को 'महिला सुरक्षा' और 'माओवादी कारणों' सहित विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया था.

फुटेज जारी करने का आदेश
केरल राज्य सूचना अधिकार आयोग ने कई सुनवाइयों के बाद आखिरकार अगस्त 2024 में फुटेज जारी करने का आदेश दिया. त्रिशूर रेंज के डीआईजी ने हाल ही में इस मामले की आंतरिक जांच शुरू की है और केस फाइल फिलहाल दक्षिण क्षेत्र के आईजी कार्यालय में है. रथीश द्वारा शिकायत वापस लेने के प्रयासों के बारे में ओसेफ ने कहा, "लेकिन मैंने इनकार कर दिया. ऐसे पुलिस अधिकारी को सेवा में बने नहीं रहना चाहिए. हम चाहते हैं कि ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए."

यह घटना हाल ही में हुए एक अन्य मामले के बाद हुई है, जिसमें त्रिशूर के कुन्नमकुलम पुलिस स्टेशन के चार पुलिसकर्मियों को 2023 में युवा कांग्रेस नेता वीएस सुजीत पर हमला करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था, जिसका खुलासा आरटीआई के ज़रिए प्राप्त सीसीटीवी फुटेज से हुआ है.

