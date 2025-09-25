पीली मटर के आयात पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पीली मटर, जिसे दालों का विकल्प माना जाता है के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा. अदालत ने कहा कि इसकी आपूर्ति से दाल उगाने वाले किसानों की आजीविका प्रभावित हो रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और किसान संगठन से यह भी पूछा कि क्या हमारे पास पर्याप्त दालें हैं, जो हमारे बाजार की जरूरतों से ज़्यादा हैं. साथ ही, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इससे उपभोक्ताओं को नुकसान नहीं होना चाहिए.
यह मामला जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. पीठ ने 'किसान महापंचायत' द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने का फैसला किया और किसान संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण से यह जांच करने को कहा कि क्या देश में दालों का पर्याप्त उत्पादन है.
पीठ ने कहा, "हम नोटिस जारी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका अंतिम परिणाम यह नहीं होना चाहिए कि अंतिम उपभोक्ताओं को नुकसान हो." सुनवाई के दौरान भूषण ने कहा कि सरकार का प्रत्येक विशेषज्ञ निकाय बार-बार कह रहा है कि पीली मटर के आयात से स्थानीय किसानों को उड़द, चना और अहरार जैसी दालों के लिए मिलने वाली कीमत नष्ट हो रही है.
पीठ ने पूछा, "क्या यह दाल का विकल्प है?" भूषण ने सकारात्मक उत्तर दिया और तर्क दिया कि पीली मटर भारत में नहीं उगाई जाती, लेकिन यह एक विकल्प है. पीठ के समक्ष तर्क दिया गया कि कम आयात शुल्क पर दालों और खाद्य तेलों के अप्रतिबंधित और सस्ते आयात के परिणामस्वरूप सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, मूंग और तुअर दाल की घरेलू कीमतें एमएसपी से नीचे आ गईं.
भूषण ने अपने तर्कों के समर्थन में कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा मार्च 2025 में दी गई एक रिपोर्ट और नीति आयोग की इसी वर्ष सितंबर की सिफारिश का भी हवाला दिया. भूषण ने कहा कि वह इस सिफारिश से सहमत हैं कि भारत को दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता देनी चाहिए. खेती के रकबे में वृद्धि और पैदावार में सुधार से आयात पर निर्भरता कम हो सकती है और घरेलू कीमतें स्थिर हो सकती हैं.
भूषण ने कहा कि पीली मटर का आयात 3500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किया जा रहा है, जो उड़द दाल, तुअर दाल और चना दाल का विकल्प है. उन्होंने कहा, "भारत में इन दालों के लिए निर्धारित एमएसपी लगभग 8500 रुपये प्रति क्विंटल है, जो 85 रुपये प्रति किलो है...."
इस पर जस्टिस कांत ने टिप्पणी की जरा इसकी जांच कीजिए. उन्होंने आगे कहा, "ऐसा क्या हो रहा है कि किसान भंडारण का खर्च नहीं उठा सकते... एक बार जब यह बाहर आ जाता है, तो यह भंडारण में चला जाता है, जिसका स्वामित्व किसानों के पास नहीं होता."
जस्टिस कांत ने कहा, "हमें यह जांच करनी होगी कि इसका अंतिम परिणाम उपभोक्ता की पीड़ा न हो...किसान को नहीं मिलेगा, क्योंकि किसान पहले ही बेच चुका है...". भूषण ने कहा कि पीली मटर को बिना सीमा शुल्क के मुफ़्त आयात करने के सरकार के आदेश में कोई कारण नहीं बताया गया है.
पीठ ने भूषण से पूछा, याचिका में एक जगह उन्होंने उल्लेख किया है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में इसका उपयोग मवेशियों के चारे के रूप में किया जा रहा है, और पूछा कि इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? भूषण ने कहा कि यह भी एक समस्या है कि इन पीले मटरों का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.
