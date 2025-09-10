ETV Bharat / bharat

नेपाल में 'नेपो किड' आंदोलन ने जेन जेड के विरोध को कैसे जन्म दिया? पढ़िये, विस्तार से

नेपाल में नेपो किड्स की जीवनशैली के खिलाफ सोशल मीडिया आंदोलन के रूप में जो शुरू हुआ, वह प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया.

Violence in Nepal
काठमांडू में बुधवार, 10 सितंबर को संघीय संसद के बाहर नेपाल पुलिस के वाहन के जले हुए अवशेष. (PTI)
Published : September 10, 2025 at 7:56 PM IST

Updated : September 10, 2025 at 8:26 PM IST

हैदराबाद: नेपाल में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं ने पूरे देश को हिला दिया है. 8 सितंबर 2025 को शुरू हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 19 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए. जो शुरुआत में महज 'नेपो किड्स' की चमक-दमक भरी ज़िंदगी के खिलाफ GEN Z का ऑनलाइन गुस्सा था, वही देखते-देखते सड़कों पर सबसे बड़ा जनआंदोलन बन गया.

नतीजा इतना बड़ा कि एक प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ा. उन्हें, भागकर कहीं शरण लेना पड़ा. इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और कई मंत्रियों के घरों को आग लगा दी. कई मंत्रियों को सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया. नेपाल ने हाल के वर्षों की सबसे हिंसक सामाजिक अशांति देखी. आखिर ये #नेपो किड आंदोलन है क्या, जिसने पूरे देश को हिला डाला?

Violence in Nepal
काठमांडू में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद संघीय संसद परिसर में हुई तोड़फोड़. (PTI)

कैसे शुरु हुआः

यह आंदोलन सोशल मीडिया पर 'नेपो किड' (नेपोटिज्म के बच्चों) के खिलाफ वायरल अभियान से शुरू हुआ, जो जेन जेड (1995-2010 के बीच जन्मे युवाओं) की नाराजगी का प्रतीक बन गया. यह घटना न केवल भ्रष्टाचार और असमानता के खिलाफ युवाओं की फ्रस्ट्रेशन को उजागर करती है, बल्कि दिखाती है कि कैसे एक ऑनलाइन ट्रेंड ने राष्ट्रीय संकट को जन्म दिया.

नेपो किड्स को लेकर क्या था गुस्साः

टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई वीडियो में सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के रिश्तेदार महंगी कारों में सफर करते या उनके बगल में पोज देते और डिज़ाइनर ब्रांड की गाड़ियां पहने दिखाई दे रहे थे. आम नेपालियों को यह बात हैरान करती थी कि कैसे नेताओं के बच्चे माता-पिता - जो कभी पार्टी कार्यकर्ताओं के रूप में सादगी से रहते थे, "अब स्थापित हस्तियों के रूप में अपनी फिजूलखर्ची भरी जीवनशैली का दिखावा करते हैं."

'नेपो किड' शब्द नेपोटिज्म (भाई-भतीजावाद) पर आधारित है, जो सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के बच्चों को संदर्भित करता है. इन युवाओं को महंगे कारों में घूमते, डिजाइनर ब्रांड्स पहनते और लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते वीडियोज टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर शेयर हो रहे थे. आम नेपाली युवाओं को यह खल रहा था कि जबकि अधिकारी साधारण सैलरी पर काम करते हैं, उनके बच्चे टैक्सपेयर्स के पैसे से ऐशोआराम की जिंदगी जी रहे हैं.

Violence in Nepal
काठमांडू में बुधवार, 10 सितंबर, 2025 को सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद कर्फ्यू के दौरान गश्त करते नेपाली सेना के जवान. (PTI)

नेपो किड बनाम GEN Z:

विश्व बैंक के अनुसार, नेपाल में 15-24 वर्ष की आयु के युवाओं की बेरोजगारी दर 2024 में 20.8% थी, जिससे कई युवाओं को काम की तलाश में विदेश जाने के लिए मजबूर होना पड़ा. विश्व बैंक के अनुसार, नेपाल के सकल घरेलू उत्पाद का एक तिहाई से ज़्यादा (33.1%) हिस्सा व्यक्तिगत प्रेषणों से आता है, और यह आंकड़ा पिछले तीन दशकों में लगातार बढ़ा है.

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा नेपाल की रैंकिंग बेहद खराब है. कथित भ्रष्ट आचरण के लिए 180 देशों की सूची में नेपाल 107वें स्थान पर है. इस गैर-लाभकारी संगठन के अनुसार, यह इसे एशिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक बनाता है.

Violence in Nepal
नेपाल के पारसा जिले के बीरगंज में विरोध प्रदर्शनों के बाद जले हुए वाहन और बिखरे हुए कागज़. (PTI)

वायरल हुआ "नेपो किड" अभियानः

#NepoKids, #NepoBabies और #PoliticiansNepoBabyNepal जैसे हैशटैग्स के साथ वीडियोज ने राजनीतिज्ञों के बच्चों की लग्जरी लाइफ को उजागर किया, जबकि आम युवा विदेशों में छोटे-मोटे कामों के लिए संघर्ष कर रहे हैं. यह कैंपेन जेन जेड के लिए एक केंद्रीय मुद्दा बन गया, जो भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और राजनीतिक अस्थिरता से तंग आ चुके हैं.

नेपाल हिंसा कैसे शुरू हुईः

नेपाल की यह ताजा घटना 4 सितंबर 2025 को सरकार के फैसले से शुरू हुई, जब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप, यूTube और X को बंद कर दिया गया. सरकार का दावा था कि ये प्लेटफॉर्म्स कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के नए नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए. लेकिन युवाओं ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज दबाने की कोशिश माना.

8 सितंबर को काठमांडू में जेन जेड युवाओं ने बड़े प्रदर्शन शुरू किए, जो जल्द ही हिंसक हो गए. पुलिस ने रबर बुलेट्स, वॉटर कैनन और बल प्रयोग किया, जिसमें 19 मौतें हुईं. प्रदर्शनकारियों ने सिंग्हा दुरबार (सरकारी मुख्यालय), राष्ट्रपति भवन और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर को निशाना बनाया.

Violence in Nepal
विरोध प्रदर्शनों के बाद जेल से भागे कैदियों को ले जाता नेपाली सेना का एक जवान. (PTI)

9 सितंबर को प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया, जबकि होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने पहले ही नैतिक जिम्मेदारी ले ली. सेना को सुरक्षा संभालने का जिम्मा सौंपा गया और कर्फ्यू लगाया गया. सोशल मीडिया बैन को बाद में हटा लिया गया, लेकिन तब तक आंदोलन ने देशव्यापी संकट पैदा कर दिया.

