नेपाल में 'नेपो किड' आंदोलन ने जेन जेड के विरोध को कैसे जन्म दिया? पढ़िये, विस्तार से

काठमांडू में बुधवार, 10 सितंबर को संघीय संसद के बाहर नेपाल पुलिस के वाहन के जले हुए अवशेष. ( PTI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 10, 2025 at 7:56 PM IST | Updated : September 10, 2025 at 8:26 PM IST 5 Min Read

हैदराबाद: नेपाल में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं ने पूरे देश को हिला दिया है. 8 सितंबर 2025 को शुरू हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 19 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए. जो शुरुआत में महज 'नेपो किड्स' की चमक-दमक भरी ज़िंदगी के खिलाफ GEN Z का ऑनलाइन गुस्सा था, वही देखते-देखते सड़कों पर सबसे बड़ा जनआंदोलन बन गया. नतीजा इतना बड़ा कि एक प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ा. उन्हें, भागकर कहीं शरण लेना पड़ा. इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और कई मंत्रियों के घरों को आग लगा दी. कई मंत्रियों को सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया. नेपाल ने हाल के वर्षों की सबसे हिंसक सामाजिक अशांति देखी. आखिर ये #नेपो किड आंदोलन है क्या, जिसने पूरे देश को हिला डाला? काठमांडू में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद संघीय संसद परिसर में हुई तोड़फोड़. (PTI) कैसे शुरु हुआः यह आंदोलन सोशल मीडिया पर 'नेपो किड' (नेपोटिज्म के बच्चों) के खिलाफ वायरल अभियान से शुरू हुआ, जो जेन जेड (1995-2010 के बीच जन्मे युवाओं) की नाराजगी का प्रतीक बन गया. यह घटना न केवल भ्रष्टाचार और असमानता के खिलाफ युवाओं की फ्रस्ट्रेशन को उजागर करती है, बल्कि दिखाती है कि कैसे एक ऑनलाइन ट्रेंड ने राष्ट्रीय संकट को जन्म दिया. नेपो किड्स को लेकर क्या था गुस्साः टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई वीडियो में सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के रिश्तेदार महंगी कारों में सफर करते या उनके बगल में पोज देते और डिज़ाइनर ब्रांड की गाड़ियां पहने दिखाई दे रहे थे. आम नेपालियों को यह बात हैरान करती थी कि कैसे नेताओं के बच्चे माता-पिता - जो कभी पार्टी कार्यकर्ताओं के रूप में सादगी से रहते थे, "अब स्थापित हस्तियों के रूप में अपनी फिजूलखर्ची भरी जीवनशैली का दिखावा करते हैं." 'नेपो किड' शब्द नेपोटिज्म (भाई-भतीजावाद) पर आधारित है, जो सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के बच्चों को संदर्भित करता है. इन युवाओं को महंगे कारों में घूमते, डिजाइनर ब्रांड्स पहनते और लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते वीडियोज टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर शेयर हो रहे थे. आम नेपाली युवाओं को यह खल रहा था कि जबकि अधिकारी साधारण सैलरी पर काम करते हैं, उनके बच्चे टैक्सपेयर्स के पैसे से ऐशोआराम की जिंदगी जी रहे हैं. काठमांडू में बुधवार, 10 सितंबर, 2025 को सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद कर्फ्यू के दौरान गश्त करते नेपाली सेना के जवान. (PTI)

