नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री ने दिया संकेत, कभी भी गिर सकती है नेपाल की मौजूदा सरकार - EX DY PM OF NEPAL ON GOVERNMENT

नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव ( ETV Bharat Alwar )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : Mar 8, 2025, 6:49 PM IST

अलवर: नेपाल की राजनीति में कभी भी बड़ा परिवर्तन हो सकता है. ये बात नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव ने जयपुर से दिल्ली जाते समय बहरोड़ के एक होटल में मीडिया से बात करते हुए कही. उन्होंने कहा कि नेपाल की राजनीति में नया अभ्यास हो रहा है. क्योंकि सैकड़ों साल से वहां तानाशाही व्यवस्था रही. लोकतांत्रिक अभ्यास में पार्टियों का कभी गिरना कभी फिर खड़े होना चल रहा है. पिछली सरकार अपने कारण से गिरी. इस सरकार में हमारी भागीदारी ना होकर के बाहर से सपोर्ट किया था. ये सरकार उस समय तो चली, लेकिन अब पता नहीं. नेपाल में सरकार कब गिरेगी के सवाल पर पूर्व उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव ने कहा ये नहीं पता, कब गिरेगी. उन्होंने कहा कि वहां कम्यूनिस्टों के सहारे सरकार चलती है और कब सरकार गिर जाए, किसी को पता नहीं. पिछले 70 साल से किसी भी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है. नेपाल सरकार हमेशा ही संकट में रहती है.