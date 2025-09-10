ETV Bharat / bharat

नेपाल हिंसा: कर्फ्यू के कारण भारत-नेपाल मैत्री बस सेवा अस्थायी रूप से बंद, टिकट बुकिंग भी क्लोज

दरअसल, राजधानी दिल्ली और नेपाल की राजधानी काठमांडू के बीच भारत-नेपाल मैत्री बस सेवा चलाई जाती है. इस सेवा के तहत दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) की दो बसें और नेपाल की मंजूश्री प्राइवेट लिमिटेड ट्रेवल्स की दो बसें चलती हैं. नेपाल सरकार द्वारा बसों का संचालन नहीं किया जाता है, वहां सिर्फ प्राइवेट ऑपरेटर से ही बसे चलते हैं.

नई दिल्ली: नेपाल में सोशल मीडिया को बैन करने के आदेश के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शन और आगजनी देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है. अब इसका असर भारत और नेपाल के बीच चलने वाली मैत्री बस सेवा पर भी दिखने लगा है. बुधवार से भारत-नेपाल मैत्री बस सेवा को अस्थाई रूप से रद्द कर दिया गया है. साथ ही टिकट की बुकिंग भी बंद कर दी गई है. नेपाल में हालात सामान्य होने के बाद ही दोबारा बस सर्विस शुरू होगी.

नेपाल से दिल्ली मुश्किल से आ सकी बस: डीटीसी के दिल्ली गेट स्थित डॉ आंबेडकर बस टर्मिनल से भारत-नेपाल मैत्री बस का संचालन होता है. बुधवार को यहां पर नेपाल के काठमांडू से मंजूश्री प्राइवेट लिमिटेड की एक बस यात्रियों को लेकर पहुंची. इस बस से नेपाल से लोग आए. मंजूश्री प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों ने बताया कि बड़ी मुश्किल से नेपाल से यह बस भारत के लिए आ सकी है. नेपाल में बस को रोक लिया गया था, क्योंकि वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है. लेकिन बहुत मुश्किल से परमिशन मिली, जिसकी वजह से यह बस दिल्ली आ सकी है.

नेपाल में फंसी डीटीसी की बस: डॉ आंबेडकर बस टर्मिनल के डिपो मैनेजर अविनाश कुमार ने बताया; ''नेपाल में हिंसा के चलते स्थिति खराब है, जिसकी वजह से बुधवार को नेपाल के लिए दिल्ली से सुबह 10:00 बजे बस चलाई जानी थी, लेकिन बस का संचालन निरस्त कर दिया गया. नेपाल के काठमांडू से आज दिल्ली के लिए डीटीसी की एक बस चलाई जानी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसे चलने से रोक दिया गया. बस काठमांडू डिपो में सुरक्षित खड़ी है. अब स्थिति सामान्य होने के बाद ही बस का संचालन हो पाएगा.

रविवार तक टिकट की बुकिंग बंद: दिल्ली के मजनू टीला स्थित मंजूश्री प्राइवेट लिमिटेड ट्रैवल्स के कर्मचारियों ने बताया कि दिल्ली से नेपाल के बीच फ्लाइट शुरू हो गई है, लेकिन अभी बसों का संचालन नहीं शुरू हुआ है. फिलहाल रविवार तक मंजूश्री प्राइवेट लिमिटेड की बसों में टिकट की बुकिंग बंद कर दी गई है. हालात सामान्य होने के बाद ही नेपाल के लिए अब बसों का संचालन शुरू हो पाएगा. बसों के टिकट की बुकिंग की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन है. मंजू श्री प्राइवेट लिमिटेड ट्रेवल्स के एजेंट का कहना है कि यदि स्थिति जल्द सामान्य हो जाती है और सरकार की तरफ से बसों के संचालन के आदेश आ जाते हैं तो जल्द भी बसों का संचालन शुरू किया जा सकता है.

