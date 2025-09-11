ETV Bharat / bharat

क्या नेपाल की PM बनेंगी सुशीला कार्की; BHU से की है MA की पढ़ाई, इमरजेंसी में बनारस से पति हुए थे गिरफ्तार

वाराणसी : नेपाल में हो रही हिंसा और तख्तापलट के बीच केपी ओली शर्मा ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद सुशीला कार्की का नाम नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर चर्चा में हैं. बताया जा रहा है कि सुशीला Gen–Z की पसंद है. 73 वर्षी सुशीला सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति रही हैं और एक लेखक के रूप में भी देखी जाती हैं. साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख उनकी पहचान रहा है. सुशीला कार्की का जन्म नेपाल के विराटनगर में हुआ है, लेकिन उनका काशी से भी बेहद गहरा नाता है. बनारस से ही उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की है.

सुशीला को कमान पर सहमति!: नेपाल में विद्रोह के बाद सत्ता की कमान कौन संभालेगा, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जेन-जी (जेन जेड) ने सुशीला कार्की का नाम प्रस्तावित किया है. जो जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार सुशीला कार्की और सागर ढकाल के नाम का प्रस्ताव दिया गया था. बताते हैं कि, सुशीला कार्की जेन जी के प्रस्ताव पर तैयार हो गईं है, जिसके बाद उनके नाम पर सहमति बनी है. हालांकि, इसकी औपचारिक पुष्टि होनी बाकी है. बुधवार को हुई वर्चुअल बैठक में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया था.

BHU से पॉलिटिकल साइंस में ली है मास्टर डिग्री: सुशीला कार्की 1974 में बनारस आई थीं. जहां उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और 1975 में पॉलिटिकल साइंस में मास्टर की डिग्री हासिल की. वह उस समय विश्वविद्यालय की टॉपर थीं. यहां पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात दुर्गा प्रसाद से हुई, जो उस समय नेपाली कांग्रेस में एक प्रमुख युवा नेता थे. बाद में दोनों की शादी हो गई. एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे नेपाल चली गईं, जहां उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की. सुशीला का जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर नेपाल में हुआ है.