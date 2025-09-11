ETV Bharat / bharat

क्या नेपाल की PM बनेंगी सुशीला कार्की; BHU से की है MA की पढ़ाई, इमरजेंसी में बनारस से पति हुए थे गिरफ्तार

पॉलिटिकल साइंस में हासिल की है मास्टर डिग्री, काशी से है खास लगाव.

सुशीला कार्की का बनारस के खास कनेक्शन.
सुशीला कार्की का बनारस के खास कनेक्शन. (सुशीला कार्की (X-Account))
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 11:15 AM IST

Updated : September 11, 2025 at 12:02 PM IST

वाराणसी : नेपाल में हो रही हिंसा और तख्तापलट के बीच केपी ओली शर्मा ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद सुशीला कार्की का नाम नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर चर्चा में हैं. बताया जा रहा है कि सुशीला Gen–Z की पसंद है. 73 वर्षी सुशीला सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति रही हैं और एक लेखक के रूप में भी देखी जाती हैं. साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख उनकी पहचान रहा है. सुशीला कार्की का जन्म नेपाल के विराटनगर में हुआ है, लेकिन उनका काशी से भी बेहद गहरा नाता है. बनारस से ही उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की है.

सुशीला को कमान पर सहमति!: नेपाल में विद्रोह के बाद सत्ता की कमान कौन संभालेगा, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जेन-जी (जेन जेड) ने सुशीला कार्की का नाम प्रस्तावित किया है. जो जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार सुशीला कार्की और सागर ढकाल के नाम का प्रस्ताव दिया गया था. बताते हैं कि, सुशीला कार्की जेन जी के प्रस्ताव पर तैयार हो गईं है, जिसके बाद उनके नाम पर सहमति बनी है. हालांकि, इसकी औपचारिक पुष्टि होनी बाकी है. बुधवार को हुई वर्चुअल बैठक में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया था.

BHU से पॉलिटिकल साइंस में ली है मास्टर डिग्री: सुशीला कार्की 1974 में बनारस आई थीं. जहां उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और 1975 में पॉलिटिकल साइंस में मास्टर की डिग्री हासिल की. वह उस समय विश्वविद्यालय की टॉपर थीं. यहां पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात दुर्गा प्रसाद से हुई, जो उस समय नेपाली कांग्रेस में एक प्रमुख युवा नेता थे. बाद में दोनों की शादी हो गई. एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे नेपाल चली गईं, जहां उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की. सुशीला का जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर नेपाल में हुआ है.

काशी के लोग हैं खुश: BHU नेपाल केंद्र के पूर्व समन्वयक प्रो. भूपेंद्र विक्रम सिंह बताते हैं कि, दुर्गा प्रसाद सूबेदी इंदिरा गांधी सरकार में इमरजेंसी लगने के बाद बनारस से गिरफ्तार हुए थे. इसके साथ उन्होंने अन्य कई आंदोलन में भी भाग लिया था. सुशीला कार्की के पीएम बनने की चर्चाओं के बीच BHU के विद्वान खुश हैं. उनका कहना है कि, यदि सुशीला प्रधानमंत्री बनती हैं तो भारत में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. BHU के प्रोफेसर भी इस निर्णय पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं. प्रो. भूपेंद्र विक्रम सिंह कहते हैं, वह ईमानदार हैं. अगर वह प्रधानमंत्री बनेंगी तो परिवर्तन की तस्वीर भारत में भी नजर आएगी. बताया कि समय-समय पर नेपाल के दिग्गज नेता, पूर्व प्रधानमंत्री व उनके परिवार के लोग वाराणसी आते रहे हैं. हालांकि, सुशीला पढ़ाई के बाद कभी BHU नहीं लौटीं, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने से तस्वीर जरूर बदलेगी.

बता दें कि नेपाल में सोशल साइट और भ्रष्टाचार को लेकर हालात बेकाबू हो गए. अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है. बीते सोमवार को नेपाल में हिंसा भड़कने के बाद इस प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली, कृषि मंत्री और कानून मंत्री समेत अन्य मंत्रियों ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है. जबकि भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट है.

यह भी पढ़ें: वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मॉरीशस के PM संग होगी द्विपक्षीय वार्ता

