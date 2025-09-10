नेपाल Gen Z हिंसक प्रदर्शन, उत्तराखंड के तीन जिलों में अलर्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा
तीन जिलों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सोशल मीडिया को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 10, 2025 at 1:49 PM IST
देहरादून/पिथौरागढ़: भारत का पड़ोसी देश नेपाल इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता से जूझ रहा है. नेपाल में चारों ओर नेपाल Gen Z प्रदर्शन की आग फैल रही है. नेपाल के हालातों को देखते हुए उत्तराखंड भी अलर्ट पर है. उत्तराखंड के तीन जिलों की सीमा नेपाल से लगती है. इन तीनों जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
भारत के पड़ोसी देश नेपाल में चल रही राजनैतिक अस्थिरता और वहां पर चल रही अराजकता, हिंसा को देखते हुए नेपाल से सटे भारत के राज्यों ने भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है. उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल से लगी नेपाल की सीमा से लगने वाले उत्तराखंड के तीन जिलों में उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है. नेपाल में हिंसा और आराधता के चलते उत्तराखंड ने यह फैसला लिया है तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं.
नेपाल में उत्पन्न हालात के दृष्टिगत पिथौरागढ़ पुलिस अलर्ट मोड पर, सीमा क्षेत्र में सघन निगरानी— Pithoragarh Police Uttarakhand (@PithoragarhPol) September 10, 2025
बाहरी व्यक्तियों के सत्यापनों का चैकिंग अभियान#pithoragarhpoliceuttarakhand pic.twitter.com/zVFLLWZa8s
उत्तराखंड पुलिस के मुख्य प्रवक्ता आईपीएस अधिकारी निलेश भरणे ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम के निर्देशों के बाद राज्य की पुलिस ने इतिहास के तौर पर यह कदम उठाए हैं. उन्होंने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेपाल से सटे पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई है. पुलिस मुख्यालय द्वारा इन जिलों में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि नेपाल में चल रहे हालातों के चलते इन जिलों में सतर्कता को अधिक बढ़ाया जाए. इसके अलावा पेट्रोलिंग और चेकिंग अभियान बढ़ाने के निर्देश भी दिये गये हैं.
अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी, पुलिस व एस.एस.बी. द्वारा संयुक्त गश्त जारी#pithoragarhpoliceuttarakhand pic.twitter.com/cTxpahhASv— Pithoragarh Police Uttarakhand (@PithoragarhPol) September 9, 2025
उत्तराखंड पुलिस के मुख्य प्रवक्ता नीलेश आनंद भरणे ने बताया जिलों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सोशल मीडिया को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर पुलिस को सख्त निगरानी रखने को कहा गया है. बॉर्डर एरियाज में लगी हुई टीमों के साथ सामंजस्य बैठाकर कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं. साथ ही उत्तराखंड पुलिस को ज्वाइंट पेट्रोलिंग के निर्देश दिये गये हैं.
सीमांत जनपद पिथौरागढ़ भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक-चौबंद किया गया है. पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश में पुलिस बल द्वारा सीमा क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल (SSB) के साथ मिलकर संयुक्त गश्त एवं निगरानी की जा रही है. नेपाल को जोड़ने वाले झूलाघाट, बलवाकोट, जौलजेबी, धारचूला के झूलापुलों एवं सीमा से जुड़े संवेदनशील स्थानों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है.संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. सीमा पार से आने-जाने वालों की गहन जांच की जा रही है
नेपाल राष्ट्र में वर्तमान में उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र पुलिस पूरी तरह सतर्क एवं अलर्ट है। हमारा राज्य भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। पिथौरागढ़ में पुलिस बल एवं सशस्त्र सीमा बल (SSB) द्वारा सीमा क्षेत्र में संयुक्त गश्त एवं निगरानी I pic.twitter.com/NVL4T5ZoVq— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) September 10, 2025
नेपाल में सोशल मीडिया पर रोक हटने से भारतीयों में भी खुशी: नेपाल में हिंसक विरोध-प्रदर्शन के बाद सरकार ने सोशल साइट्स पर लगाई रोक हटा दी है. नेपाल सरकार के इस फैसले के बाद वहां के नागरिकों को तो राहत मिली ही है, साथ ही सीमा पार पिथौरागढ़ और चंपावत जनपद के सैकड़ों लोगों की भी चिंता दूर हुई है. अब पहले की तरह दोनों देशों के लोग सोशल साइट्स के जरिए एक-दूसरे से अपने सुख-दुःख साझा कर सकेंगे. सोशल मीडिया में दिखने वाली भारत-नेपाल के साझी संस्कृति का भी लोग आनंद उठा सकेंगे. इसके अलावा व्यापारिक वर्ग को भी राहत मिलेगी.
नेपाल के साथ जुड़ी भारत की फील्म इंडस्ट्री: सीमांत पिथौरागढ़-चम्पावत क्षेत्र की संगीत और सांस्कृतिक इंडस्ट्री काफी हद तक नेपाल से जुड़ी हुई है. इसका कारण दोनों देशों के बीच की भौगोलिक और सांस्कृतिक निकटता है. सीमावर्ती होने के कारण संगीत और गीतों का आदान-प्रदान स्वाभाविक रूप से होता है. इसके अलावा दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच लोकगीत, लोक कथाएं और संगीत की शैलियां काफी हद तक समान हैं.
भारत-नेपाल व्यापारिक दृष्टि से सोशल मीडिया का रोल: भारत और नेपाल सीमा पर कारोबार पर भी सोशल मीडिया अहम भूमिका निभाता है. सोशल मीडिया के जरिए ही व्यापारी बगैर एक-दूसरे के देश में जाए सामान का आयात-निर्यात करते हैं. भारतीय व्यापारियों का कहना है कि अगर नेपाल में सोशल मीडिया पर रोक लगती तो सीमावर्ती क्षेत्रों में कारोबार पर भी असर पड़ता है.
ये भी पढ़ें-
- नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन, भीड़ ने वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ाया, पूर्व पीएम और विदेश मंत्री को पीटा
- नेपाल में हालात बेकाबू! पीएम केपी ओली समेत कई मंत्री दे चुके हैं इस्तीफा
- कौन हैं केपी शर्मा ओली जिन्हें प्रदर्शकारियों ने सत्ता से किया बाहर, अपनाया था चीन समर्थक रुख
- कौन हैं बालेन शाह? जो प्रधानमंत्री पद के लिए बने जेन-जी प्रदर्शनकारियों की पहली पसंद