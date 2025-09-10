ETV Bharat / bharat

नेपाल Gen Z हिंसक प्रदर्शन, उत्तराखंड के तीन जिलों में अलर्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा

तीन जिलों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सोशल मीडिया को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं.

NEPAL PROTEST VIOLENCE
नेपाल में सरकार के खिलाफ घोर प्रदर्शन ((फोटो सोर्स- AFP))
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 10, 2025 at 1:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून/पिथौरागढ़: भारत का पड़ोसी देश नेपाल इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता से जूझ रहा है. नेपाल में चारों ओर नेपाल Gen Z प्रदर्शन की आग फैल रही है. नेपाल के हालातों को देखते हुए उत्तराखंड भी अलर्ट पर है. उत्तराखंड के तीन जिलों की सीमा नेपाल से लगती है. इन तीनों जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

भारत के पड़ोसी देश नेपाल में चल रही राजनैतिक अस्थिरता और वहां पर चल रही अराजकता, हिंसा को देखते हुए नेपाल से सटे भारत के राज्यों ने भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है. उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल से लगी नेपाल की सीमा से लगने वाले उत्तराखंड के तीन जिलों में उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है. नेपाल में हिंसा और आराधता के चलते उत्तराखंड ने यह फैसला लिया है तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं.

उत्तराखंड पुलिस के मुख्य प्रवक्ता आईपीएस अधिकारी निलेश भरणे ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम के निर्देशों के बाद राज्य की पुलिस ने इतिहास के तौर पर यह कदम उठाए हैं. उन्होंने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेपाल से सटे पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई है. पुलिस मुख्यालय द्वारा इन जिलों में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि नेपाल में चल रहे हालातों के चलते इन जिलों में सतर्कता को अधिक बढ़ाया जाए. इसके अलावा पेट्रोलिंग और चेकिंग अभियान बढ़ाने के निर्देश भी दिये गये हैं.

उत्तराखंड पुलिस के मुख्य प्रवक्ता नीलेश आनंद भरणे ने बताया जिलों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सोशल मीडिया को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर पुलिस को सख्त निगरानी रखने को कहा गया है. बॉर्डर एरियाज में लगी हुई टीमों के साथ सामंजस्य बैठाकर कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं. साथ ही उत्तराखंड पुलिस को ज्वाइंट पेट्रोलिंग के निर्देश दिये गये हैं.

सीमांत जनपद पिथौरागढ़ भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक-चौबंद किया गया है. पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश में पुलिस बल द्वारा सीमा क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल (SSB) के साथ मिलकर संयुक्त गश्त एवं निगरानी की जा रही है. नेपाल को जोड़ने वाले झूलाघाट, बलवाकोट, जौलजेबी, धारचूला के झूलापुलों एवं सीमा से जुड़े संवेदनशील स्थानों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है.संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. सीमा पार से आने-जाने वालों की गहन जांच की जा रही है

नेपाल में सोशल मीडिया पर रोक हटने से भारतीयों में भी खुशी: नेपाल में हिंसक विरोध-प्रदर्शन के बाद सरकार ने सोशल साइट्स पर लगाई रोक हटा दी है. नेपाल सरकार के इस फैसले के बाद वहां के नागरिकों को तो राहत मिली ही है, साथ ही सीमा पार पिथौरागढ़ और चंपावत जनपद के सैकड़ों लोगों की भी चिंता दूर हुई है. अब पहले की तरह दोनों देशों के लोग सोशल साइट्स के जरिए एक-दूसरे से अपने सुख-दुःख साझा कर सकेंगे. सोशल मीडिया में दिखने वाली भारत-नेपाल के साझी संस्कृति का भी लोग आनंद उठा सकेंगे. इसके अलावा व्यापारिक वर्ग को भी राहत मिलेगी.

NEPAL PROTEST VIOLENCE
सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद (ETV BHARAT)

नेपाल के साथ जुड़ी भारत की फील्म इंडस्ट्री: सीमांत पिथौरागढ़-चम्पावत क्षेत्र की संगीत और सांस्कृतिक इंडस्ट्री काफी हद तक नेपाल से जुड़ी हुई है. इसका कारण दोनों देशों के बीच की भौगोलिक और सांस्कृतिक निकटता है. सीमावर्ती होने के कारण संगीत और गीतों का आदान-प्रदान स्वाभाविक रूप से होता है. इसके अलावा दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच लोकगीत, लोक कथाएं और संगीत की शैलियां काफी हद तक समान हैं.

NEPAL PROTEST VIOLENCE
उत्तराखंड के तीन जिलों में अलर्ट (ETV BHARAT)

भारत-नेपाल व्यापारिक दृष्टि से सोशल मीडिया का रोल: भारत और नेपाल सीमा पर कारोबार पर भी सोशल मीडिया अहम भूमिका निभाता है. सोशल मीडिया के जरिए ही व्यापारी बगैर एक-दूसरे के देश में जाए सामान का आयात-निर्यात करते हैं. भारतीय व्यापारियों का कहना है कि अगर नेपाल में सोशल मीडिया पर रोक लगती तो सीमावर्ती क्षेत्रों में कारोबार पर भी असर पड़ता है.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

नेपाल GEN Z प्रदर्शननेपाल हिंसा उत्तराखंड अलर्टNEPAL VIOLENCE UTTARAKHAND ALERTNEPAL PROTEST VIOLENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.