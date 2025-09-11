ETV Bharat / bharat

Nepal Protest: नेपाल घूमने गई गाजियाबाद की महिला की मौत, होटल में उपद्रवियों ने लगा दी थी आग

नेपाल घूमने गया था कपल, तीसरी मंज़िल से नीचे गिरी महिला लेकिन बच गई थी.

नेपाल घूमने गई गाजियाबाद की महिला की मौत
नेपाल घूमने गई गाजियाबाद की महिला की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 11, 2025 at 8:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: नेपाल के काठमांडू में हुई हिंसा के बीच गाजियाबाद के रहने वाले ईंधन ट्रांसपोर्टर रामवीर सिंह गोला की पत्नी की मौत हो गई है. दंपत्ति नेपाल घूमने के लिए गए हुए थे. दंपत्ति नेपाल में जिस होटल में रुके थे उस होटल में उपद्रवियों द्वारा आग लगा दी गई. होटल कर्मियों ने दंपति को आनन फ़ानन में बाहर निकालने का प्रयास किया. लेकिन तीसरी मंज़िल से उतारने के दौरान अचानक महिला नीचे गिर गई, लेकिन नीचे गद्दे लगा हुआ था. ऐसे में उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी थी.

पुत्र विशाल का कहना है सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए होटल कर्मियों ने प्रयास किया, लेकिन इस बीच माता और पिता बिछड़ गए. बिछड़ने के सदमे में मां की मौत हो गई. मृतका मूल रूप से गाजियाबाद के हरबंस नगर की रहने वाली है. परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल है. फ़िलहाल घर पर रिश्तेदारों के पहुंचने का सिलसिला जारी है.

नेपाल घूमने गई गाजियाबाद की महिला की मौत (ETV Bharat)

विशाल ने आगे बताया, "माता-पिता सात सितंबर 2025 को नेपाल के काठमांडू गए थे. नौ सितंबर को काठमांडू में हादसा हुआ जिसमें माँ की मौत हो गई. हमें एंबेसी से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली. पिता बाई रोड माँ के शव को काठमांडू से गाजियाबाद लेकर आ रहे हैं. देर रात तक भारत-नेपाल बॉर्डर तक पहुँचने की संभावना है."

घटना को लेकर विशाल ने ये भी बताया, "नौ सितंबर 2025 की रात पता चला कि माता-पिता जिस होटल में ठहरे हुए थे उसमें प्रदर्शनकारियों द्वारा आग लगा दी गई. इस दौरान होटल कर्मियों द्वारा होटल में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की गई. माता-पिता तीसरी मंजिल पर थे. रस्सी के माध्यम से होटल कर्मियों द्वारा नीचे उतारा गया. नीचे गद्दे लगे हुए थे. हालाँकि, गिरने के बाद माता उठ खड़ी हुई. सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के लिए होटलकर्मी माता और पिता को अलग अलग लेकर गए. माता का सदमे के चलते निधन हो गया."

विशाल का कहना है, "माता को फ़र्स्ट एड भी नहीं मिल पाया, इससे पहले ही उनकी सदमे के चलते मौत हो गई. पिता से इस बीच लगातार बात हो रही है. यदि पिता और माता साथ होते तो मां को सदमा नहीं लगता और उनकी मौत नहीं होती."

ये भी पढ़ें:

  1. नेपाल हिंसा में फंसे गाजियाबाद के परिवार, दो दिन होटल में ठहरे, आज भारत वापस लौटने की उम्मीद
  2. गाजियाबाद में करोड़ों के कारोबार पर संकट, नेपाल को हर साल होता है 4000 करोड़ का एक्सपोर्ट
  3. "नेपाल की स्थिति खराब, हम लोग परिवार से बात नहीं कर पा रहे हैं", दिल्ली में रह रहे नेपाल के लोगों की बढ़ी चिंता
  4. नेपाल के हालातों से दिल्ली के व्यापारी चिंतित, बस सेवा प्रभावित, दूतावास पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा

For All Latest Updates

TAGGED:

GHAZIABAD WOMEN DIES IN NEPALNEPAL PROTESTGHAZIABAD PEOPLES STUCK IN NEPALNEPAL HOTEL FIRENEPAL VIOLENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.