सावधान! नेपाल से भागे कैदी आ रहे बिहार, 26 को SSB ने दबोचा

नेपाल जेल ब्रेक कांड मामले में भारत-नेपाल बॉर्डर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है. मोतिहारी और सीतामढ़ी से कुल 26 नेपाली कैदियों की गिरफ्तारी हुई.

nepal Jail break
नेपाल जेल ब्रेक कांड के बाद बिहार में बड़ा ऑपरेशन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 11, 2025 at 12:15 PM IST

मोतिहारी: पड़ोसी देश नेपाल में सरकार के द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद जहां लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं नेपाली नागरिक सरकारी भवनों को भी अपना निशाना बना रहे हैं. इस दौरान नेपाल में बड़ा जेल ब्रेक कांड भी हुआ. चर्चाओं के अनुसार नेपाल के लगभग 16 जेलों से करीब 5000 से ज्यादा कैदी फरार हुए हैं. नेपाल के जलेश्वर जेल से 550 कैदी के फरार होने की पुष्टि जलेश्वर जिला अधिकारी ने की है. नेपाल जेल ब्रेक मामले में अबतक एसएसबी ने बिहार के विभिन्न जिलों से 26 कैदियों को दबोचा है.

मोतिहारी से 5 कैदी गिरफ्तार: बुधवार को भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी कुंडवाचैनपुर की टीम ने पांच नेपाली कैदियों को परसा गांव के समीप भारत में प्रवेश करते समय दबोच लिया. वहीं सीतामढ़ी से बुधवार को 11 को पकड़ा गया है, जबकि मंगलवार को 10 कैदियों को गिरफ्तार किया गया है.

nepal Jail break
मोतिहारी बॉर्डर पर अलर्ट (ETV Bharat)

गौर स्थित कारागार से फरार हुए थे पांचों: नेपाल में जेन जेड आंदोलन के दौरान बिगड़े हालात का फायदा उठाकर मंगलवार को रौतहट जिला मुख्यालय गौर स्थित कारागार से सैकड़ों कैदी फरार हो गए थे. भीड़ ने जेल का फाटक तोड़ दिया और अफरातफरी के बीच कई बंदी भाग निकले. इस घटना ने नेपाल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

गिरफ्तार कैदियों की नाम: मोतिहारी से गिरफ्तार पांच कैदियों से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने अपनी पहचान बताई. गिरफ्तार कैदियों में विश्वनाथ यादव, पिता जनरैल यादव, निवासी गढ़वा (रौतहट) है जो मारपीट मामले में चार माह से जेल में बंद था. वहीं रवि यादव, पिता जुगा राय (निवासी गढ़वा) डकैती मामले में ढाई साल से जेल में बंद था.

राहुल राय यादव, पिता लाल किशोर राय यादव (निवासी गढ़वा) चोरी व डकैती मामले में ढाई साल से कैद, सूरज कुमार राय, पिता आनंद राय (निवासी चंद्रनिगाहपुर (रौतहट) एनडीपीएस एक्ट में एक वर्ष से जेल में बंद और राम विनोद प्रसाद, पिता रामाग्या साह, (निवासी गरूला (रौतहट) आपसी विवाद मामले में चार माह से जेल में कैद था.

nepal Jail break
भारत-नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट (ETV Bharat)

अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां: एसएसबी अधिकारियों ने बताया कि नेपाल की जेल से कैदियों के फरार होने के बाद सीमा पर विशेष चौकसी और निगरानी बढ़ा दी गई है. गश्त तेज कर दी गई है ताकि कोई भी फरार कैदी भारतीय सीमा में प्रवेश न कर सके. नेपाल में लगातार बिगड़ते हालात और जेल ब्रेक की इस घटना के चलते सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है.

सीतामढ़ी से 21 कैदी गिरफ्तार: इधर घटनाक्रम के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित सीतामढ़ी जिले के बॉर्डर को सील कर दिया गया है. एसएसबी और जिला पुलिस संयुक्त ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त कर रही है. सीतामढ़ी के एसपी ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल और जिला पुलिस के तत्परता के कारण मंगलवार की देर रात 10 लोगों को तो बुधवार की देर रात 11 लोगों को नेपाल से भारत में घुस रहे लोगों को हिरासत में लिया गया है.

nepal Jail break
सीतामढ़ी से कुल 21 अरेस्ट (ETV Bharat)

"एसएसबी जवानों और जिला पुलिस के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन चला कर गश्ती की जा रही है. सीमा को सील कर दिया गया है. मंगलवार को जानकारी मिली कि नेपाल के जलेश्वर में जेल ब्रेक हुआ है, जिसके बाद चौकसी बढ़ा दी गई. इसी दौरान सीमावर्ती थाना क्षेत्र में 21 लोग नेपाल से भारत में घुस रहे थे उन्हें हिरासत में लिया गया है और उन्हें डिटेन कर पूछताछ की जा रही है."- अमित रंजन, एसपी, सीतामढ़ी

नेपाल में तनाव जारी: सीतामढ़ी की एसपी अमित रंजन ने कहा है कि घटना को देखते हुए सभी सीमावर्ती थाना सहित जिले के सभी थाने को अलर्ट मोड पर रखा गया है. भारत और नेपाल में बेटी और रोटी का संबंध है. सीमावर्ती क्षेत्र के लोग अपने दैनिक उपयोग का सामान भारतीय बाजार से खरीदते हैं लेकिन नेपाल में हो रहे उग्र प्रदर्शन के बाद भारतीय सीमा को सील कर दिया गया है. सीमा पर तैनात जवानों के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी काम को छोड़कर अन्य कामों के लिए भारतीय सीमा में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है.

सीतामढ़ी से 21 कैदी गिरफ्तार (ETV Bharat)

इसके कारण खाद्य सामग्री की भी नेपाल में किल्लत हो रही है. सीतामढ़ी के एसपी अमित रंजन ने कहा कि गिरफ्तार लोगों में नेपाल के धनुष जिले के रामगुलाम महतो, विनोद राय, कृष्ण कुमार महतो, राजेश तमागा, रियाज दफाली शामिल हैं.

अवैध रूप से घुसने की कोशिश कर रहे लोग: वहीं वैशाली जिले हाजीपुर वार्ड नंबर 4 थाना सराय ओम प्रकाश सिंह के 27 वर्षीय पुत्र मोहन कुमार, मोतिहारी जिले के चकिया थाना क्षेत्र के परसौनी गांव निवासी गुड्डू यादव सहित 21 लोगों को हिरासत में विभिन्न स्थानों में लिया गया है. एसपी ने कहा कि जेल ब्रेक के बाद सभी थाना के थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि भारतीय सीमा में अवैध रूप से घुस रहे लोगों को हिरासत में लिया जाए.

नेपाल में Gen Z आंदोलन : नेपाल सरकार के द्वारा 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने के फैसला के बाद युवा सड़कों पर उतर आए थे. हिंसक प्रदर्शन के बाद सरकार ने फैसला वापस ले लिया था, इसके बावजूद प्रदर्शन नहीं थमा. जेन जी युवाओं के आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया है. संसद और राष्ट्रपति भवन में आगजनी की गई. मंत्रियों पर हमले हुए और प्रधानमंत्री केपी शर्मा और राष्ट्रपति के इस्तीफे के बावजूद हिंसक प्रदर्शन जारी है.

