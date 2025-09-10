ETV Bharat / bharat

नेपाल जेल से भागे 10 कैदियों को बिहार बॉर्डर पर पकड़ा, 550 हुए थे फरार

नेपाल की जेल तोड़ कर भागे कैदी बिहार के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे. SSB ने 10 को पकड़ा है. पढ़ें

नेपाल जेल ब्रेक के बाद बढ़ी सुरक्षा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 10, 2025 at 1:37 PM IST

5 Min Read
सीतामढ़ी: नेपाल में जारी हिंसक आंदोलन के बीच जेल ब्रेक की घटना से हड़कंप मचा है. मंगलवार देर शाम नेपाल के महोतरी जिले के जलेश्वर जेल से 550 कैदी फरार हो गए. इस घटना के बाद से नेपाल से सटे बिहार बॉर्डर पर अलर्ट है. जलेश्वर जिला अधिकारी ने 550 कैदियों के फरार होने की पुष्टि की है. इधर 10 कैदियों को एसएसबी ने पकड़ा है, जो बिहार के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे.

नेपाल के जलेश्वर में जेल ब्रेक, 550 कैदी फरार : नेपाल के कई शहरों में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है. अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल बताए जा रहे है. पड़ोसी देश में अस्थिरता के बीच, मंगलवार की रात बिहार के सीतामढ़ी जिले से सटे भीठ्ठा बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूर नेपाल में जेल ब्रेक की घटना से बिहार के सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट है. बिहार पुलिस और एसएसबी के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं.

नेपाल जेल ब्रेक के बाद बढ़ी सुरक्षा (ETV Bharat)

बिहार के कारोबारी ने क्या बताया? : सीतामढ़ी के कारोबारी मनोज कुमार, जो जलेश्वर में व्यापार करते हैं, उन्होंने ईटीवी भारत संवाददाता धर्मेन्द्र कुमार को फोन पर बताया कि, ''सोमवार को जलेश्वर जेल पर आंदोलनकारियों ने हमला कर दिया. आंदोलनकारियों को देख पुलिस पीछे हट गई. जिसके बाद जेल में मौजूद 550 कैदी फरार हो गए. जेल में कई नेता भी बंद थे, उनकी भी फरार होने की सूचना है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है.''

मनोज कुमार ने ईटीवी भारत संवाददाता को बताया कि ''घटना के बाद यहां (नेपाल) सुरक्षाबलों और पुलिस ने पूरे जेल परिसर को घेर लिया. इसके बाद फरार कैदियों की तलाश में जुट गई.'' उन्होंने बताया कि, ''इस घटना के बाद नेपाल-बिहार सीमा पर नाकेबंदी कर दी गई है, जिससे कैदी बिहार में न प्रवेश कर पाएं.''

भारत-नेपाल के सुरक्षाकर्मी (ETV Bharat)

भारतीय सीमा में घुस रहे थे 10 कैदी : इधर एसएसबी सूत्रों की माने तो नेपाल में जेल ब्रेक की घटना के बाद कुछ कैदी जो जलेश्वर जेल से फरार हुए थे, मंगलवार की रात बिहार के रास्ते भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी एसएसबी जवानों ने पूछताछ के बाद उन्हें पकड़ लिया (हिरासत). ईटीवी भारत संवाददाता के मुताबिक, 10 कैदी को सीतामढ़ी जिले के सुरसंड और भिट्ठा थाना के हवाले कर दिया गया. गिरफ्तार कैदियों में 2 भारतीय है. 7 कैदियों को भिट्ठा ओपी, जबकि 3 को सुरसंड थाना को सौंप दिया गया है.

सीतामढ़ी के भिठ्ठा बॉर्डर से 10 KM की दूरी : बता दें कि जलेश्वर जेल नेपाल के महोतरी जिला में है. नेपाल का यह इलाका बिहार के सीतामढ़ी जिले से सटे भीठ्ठा बॉर्डर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है. ऐसे में बिहार सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. भारतीय अधिकारियों को आशंका है कि नेपाल से भागे कैदी भारतीय सीमा में प्रवेश कर सकते हैं.

हर किसी पर पैनी नजर (ETV Bharat)

बिहार बॉर्डर पर एसएसबी अलर्ट : नेपाल की स्थिति को देखते हुए एसएसबी 51 बटालियन के जवानों ने भारत नेपाल सीमा से सटे हनुमान चौक, सोनबरसा बाजार, इंदरवा, सहोरबा, लालबंदी, लरकवा, बलुआहा, कन्हौली नाका पर गश्त तेज कर दिया है. सीमा पर आने जाने वाले हर व्यक्ति और वाहन की सघन तलाशी ली जा रही है. पहचान पत्र दिखाने के बाद ही नागरिकों को आवाजाही की अनुमति दी जा रही है. दूसरी तरफ, नेपाल शस्त्र बल के जवान भी आने-जाने वाले की जांच कर रही है.

रात भर गश्त लगाते रहे पुलिस अधीक्षक : इधर नेपाल में जेल ब्रेक की घटना के बाद भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र (बिहार) में जिला पुलिस और एसएसबी के जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. सीतामढ़ी एसपी अमित रंजन सोमवार देर रात सीमावर्ती क्षेत्र के थानों का निरीक्षण करते दिखे. एसपी ने मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी को कई दिशा निर्देश में दिए.

''जेल ब्रेक की घटना के बाद एसएसबी, पुलिस और सभी जांच एजेंसी के बीच बैठक हुई. नेपाल से सटे इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सुरक्षाकर्मी लगातार गश्त कर रहे है.'' - रिची पांडेय, सीतामढ़ी, डीएम

रात के अंधेरे में भी जबरदस्त पहरेदारी (ETV Bharat)

नेपाल में Gen Z आंदोलन : नेपाल सरकार के 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने के फैसला का बाद युवा सड़कों पर उतर आए थे. हालांकि हिंसक प्रदर्शन के बाद सरकार ने फैसला वापस ले लिया था. इसके बावजूद प्रदर्शन थमा नहीं है. जेन जी युवाओं के आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया है. संसद और राष्ट्रपति भवन में आगजनी, मंत्रियों पर हमले, प्रधानमंत्री केपी शर्मा और राष्ट्रपति के इस्तीफे के बावजूद हिंसक प्रदर्शन जारी है. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नई सरकार का गठन हो और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी मिले.

