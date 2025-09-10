ETV Bharat / bharat

नेपाल जेल से भागे 10 कैदियों को बिहार बॉर्डर पर पकड़ा, 550 हुए थे फरार

सीतामढ़ी: नेपाल में जारी हिंसक आंदोलन के बीच जेल ब्रेक की घटना से हड़कंप मचा है. मंगलवार देर शाम नेपाल के महोतरी जिले के जलेश्वर जेल से 550 कैदी फरार हो गए. इस घटना के बाद से नेपाल से सटे बिहार बॉर्डर पर अलर्ट है. जलेश्वर जिला अधिकारी ने 550 कैदियों के फरार होने की पुष्टि की है. इधर 10 कैदियों को एसएसबी ने पकड़ा है, जो बिहार के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे.

नेपाल के जलेश्वर में जेल ब्रेक, 550 कैदी फरार : नेपाल के कई शहरों में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है. अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल बताए जा रहे है. पड़ोसी देश में अस्थिरता के बीच, मंगलवार की रात बिहार के सीतामढ़ी जिले से सटे भीठ्ठा बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूर नेपाल में जेल ब्रेक की घटना से बिहार के सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट है. बिहार पुलिस और एसएसबी के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं.

बिहार के कारोबारी ने क्या बताया? : सीतामढ़ी के कारोबारी मनोज कुमार, जो जलेश्वर में व्यापार करते हैं, उन्होंने ईटीवी भारत संवाददाता धर्मेन्द्र कुमार को फोन पर बताया कि, ''सोमवार को जलेश्वर जेल पर आंदोलनकारियों ने हमला कर दिया. आंदोलनकारियों को देख पुलिस पीछे हट गई. जिसके बाद जेल में मौजूद 550 कैदी फरार हो गए. जेल में कई नेता भी बंद थे, उनकी भी फरार होने की सूचना है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है.''

मनोज कुमार ने ईटीवी भारत संवाददाता को बताया कि ''घटना के बाद यहां (नेपाल) सुरक्षाबलों और पुलिस ने पूरे जेल परिसर को घेर लिया. इसके बाद फरार कैदियों की तलाश में जुट गई.'' उन्होंने बताया कि, ''इस घटना के बाद नेपाल-बिहार सीमा पर नाकेबंदी कर दी गई है, जिससे कैदी बिहार में न प्रवेश कर पाएं.''

भारतीय सीमा में घुस रहे थे 10 कैदी : इधर एसएसबी सूत्रों की माने तो नेपाल में जेल ब्रेक की घटना के बाद कुछ कैदी जो जलेश्वर जेल से फरार हुए थे, मंगलवार की रात बिहार के रास्ते भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी एसएसबी जवानों ने पूछताछ के बाद उन्हें पकड़ लिया (हिरासत). ईटीवी भारत संवाददाता के मुताबिक, 10 कैदी को सीतामढ़ी जिले के सुरसंड और भिट्ठा थाना के हवाले कर दिया गया. गिरफ्तार कैदियों में 2 भारतीय है. 7 कैदियों को भिट्ठा ओपी, जबकि 3 को सुरसंड थाना को सौंप दिया गया है.