उत्तराखंड बॉर्डर तक पहुंची नेपाल Gen Z प्रदर्शन की आग, गृहमंत्री के घर में आगजनी, कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़, कर्फ्यू लगा

हिंसा के बाद नेपाल में कर्फ्यू: उत्तराखंड में भारत की सीमा से लगे कंचनपुर महेंद्रनगर में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है. ये इलाका उत्तराखंड के चंपावत जिले के बनबसा से लगा है. यहीं से नेपाल के लोग भारत और भारत के लोग नेपाल में प्रवेश करते हैं. नेपाल की सेना कर्फ्यू के दौरान महेंद्र नगर की सड़कों पर तैनात कर दी गई है. नेपाल सेना की अनावश्यक सड़क या घर से बाहर आमजन को ना निकलने की चेतावनी जारी की गई है.

चंपावत, बनबसा: नेपाल में सोशल मीडिया को बैन करने के सरकारी आदेश के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन के बाद हुई हिंसा से वहां के हालात बहुत खराब हैं. कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंसक हुए प्रदर्शनकारियों ने राजधानी काठमांडू की शक्ल और सूरत बिगाड़ दी है. सेना की फायरिंग में कई प्रदर्शनकारी मारे गए तो प्रदर्शनकारियों ने भी सरकारी और संसद समेत निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है. यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों को पीटने की घटनाएं भी हुईं. भयानक आगजनी के बाद नेपाल की सड़कों पर सेना की गश्त चल रही है. इंडिगो की काठमांडू के लिए उड़ान सेवाएं रद्द कर दी गई हैं.

नेपाल में सड़कों पर उतरी सेना: नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण तिवारी के अनुसार-

नेपाल में हालात बहुत खराब हैं. नेपाल के सभी बड़ों शहरों में फिलहाल कर्फ्यू के हालात हैं. बढ़ते उपद्रव के बाद सेना ने कमान अपने हाथ में ली है. नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक के महेंद्रनगर कंचनपुर स्थित घर में तोड़फोड़ और आगजनी हुई है. नेपाल के गृह मंत्री फिलहाल इस घर पर नहीं रहते हैं. पता चला है कि घर किराए पर दिया जाता है. नेपाली सेना ने भी कर्फ्यू का संदेश आमजन को जारी किया है. नेपाल के एमाले और नेपाली कांग्रेस के कंचनपुर कार्यालय में भी तोड़ फोड़ हुई है. भीमदत्त नगर पालिका महेंद्र नगर कंचनपुर की उप मेयर नीलम लेखक के घर में भी तोड़फोड़ हुई है. इसके साथ ही एकीकृत माओवाद लेनिनवाद राजनीतिक दल के दफ्तर में भी तोड़फोड़, आगजनी हुई है.

-लक्ष्मण तिवारी, वरिष्ठ नेपाली पत्रकार-

भारतीय नागरिकों को नेपाल की यात्रा पर ना जाने की सलाह: इधर भारतीय प्रशासन ने भारतीय नागरिकों को सुरक्षा के मद्देनजर बनबसा से नेपाल देश को ना जाने की सलाह दी है. बनबसा बॉर्डर पर सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं. वहीं दूसरी ओर नेपाली नागरिकों का बनबसा बॉर्डर से अपने देश नेपाल जाने का क्रम जारी है.

सीएम धामी ने ली सीमा सुरक्षा की बैठक: इससे पहले मंगलवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के मद्देनजर नेपाल से लगी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की थी. सीएम धामी ने राज्य की नेपाल से जुड़ी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर उच्चाधिकारियों, सीमा सुरक्षा बल और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीन सीमांत जिलों चंपावत, पिथौरागढ़ और उधमसिंह नगर के जिला प्रशासन, सशस्त्र सीमा बल (SSB) के अधिकारी और पुलिस प्रशासन को जरूरी एहतियात बरतने को कहा था.

नेपाल में कर्फ्यू का लेटर (Photo source- Senior Nepali journalist Laxman Tiwari)

भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी किया ये यात्रा परामर्श: इसके साथ ही नेपाल के हालात को देखते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने आज बुधवार को भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया. अपने बयान में, विदेश मंत्रालय ने भारतीयों से आग्रह किया है कि वे स्थिति स्थिर होने तक नेपाल की अनावश्यक यात्रा से बचें. जो लोग पहले से ही नेपाल में हैं, उन्हें घर के अंदर रहने, सड़कों पर निकलने से बचने और नेपाली अधिकारियों और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी सभी स्थानीय सुरक्षा सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है.

