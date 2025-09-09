ETV Bharat / bharat

Gen-Z Protest: भारत ने जारी की एडवाइजरी, काठमांडू जाने वाली उड़ानें कैंसिल

नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच काठमांडू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है.

Nepal GEN-Z protest
नेपाल में Gen-Z का प्रदर्शन (ANI)
ETV Bharat Hindi Team

September 9, 2025

नई दिल्ली: भारत ने मंगलवार को नेपाल में अपने नागरिकों के लिए एक नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अब तक कम से कम 19 लोग मारे गए हैं. वहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कई दिनों तक चले हिंसक प्रदर्शनों और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है.

विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा है कि भारतीय नागरिकों को स्थिति स्थिर होने तक नेपाल की यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए. जो लोग पहले से ही इस हिमालयी देश में हैं, उनसे आग्रह किया गया है कि वे घर के अंदर रहें, सड़कों पर निकलने से बचें और स्थानीय अधिकारियों तथा काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करें.

एडवाइजरी में कहा गया है कि जिन भारतीय नागरिकों को सहायता की आवश्यकता है, वह +977–980 860 2881 और +977–981 032 6134 पर संपर्क कर सकते हैं. इन नंबरों पर वॉट्सऐप के जरिए भी संपर्क किया जा सकता है.

विदेश मंत्रालय का बयान
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "हम कल से नेपाल में हो रहे घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं और कई युवाओं की जान जाने से बेहद दुखी हैं. हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवारों के साथ हैं. हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं."

बयान में आगे कहा गया, "एक घनिष्ठ मित्र और पड़ोसी होने के नाते, हम आशा करते हैं कि सभी संबंधित पक्ष संयम बरतेंगे और शांतिपूर्ण तरीकों और बातचीत के जरिए किसी भी मुद्दे का समाधान करेंगे." बयान में यह भी कहा गया कि नेपाल के अधिकारियों ने काठमांडू और कई अन्य शहरों में फिर से कर्फ्यू लगा दिया है.

काठमांडू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बंद
नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच काठमांडू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है. एयर इंडिया और इंडिगो सहित एयरलाइंस ने भी चल रही अशांति के कारण काठमांडू जाने वाली उड़ानों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है.

एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द
एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा, "काठमांडू में मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिल्ली-काठमांडू-दिल्ली मार्ग पर चलने वाली उड़ानें आज रद्द कर दी गई हैं. हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और आगे की जानकारी साझा करेंगे. एयर इंडिया में हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है."

इंडिगो ने परिचालन बंद किया
इंडिगो ने आगे कहा, "यात्रा संबंधी सलाह. काठमांडू में मौजूदा स्थिति को देखते हुए हवाई अड्डे को परिचालन के लिए बंद कर दिया गया है. परिणामस्वरूप, काठमांडू आने-जाने वाली सभी उड़ानें फिलहाल स्थगित हैं. अगर आपकी यात्रा प्रभावित होती है, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वैकल्पिक उड़ान चुन सकते हैं या रिफंड क्लेम कर सकते हैं. हम हालात पर कड़ी नज़र रख रहे हैं और जल्द से जल्द परिचालन फिर से शुरू करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं."

एयरलाइन ने कहा कि ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा सलाह और अपडेट के लिए हमारे आधिकारिक चैनल देखते रहें. हम सामान्य परिचालन की बहाली की आशा करते हैं और आपके धैर्य और समझ के लिए तहे दिल से आभारी हैं.

यह भी पढ़ें- 19 मौतें, 300 घायल... नेपाल में हिंसक प्रदर्शन से बिगड़ते हालात को लेकर बॉर्डर पर हाई अलर्ट

