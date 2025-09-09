Gen-Z Protest: भारत ने जारी की एडवाइजरी, काठमांडू जाने वाली उड़ानें कैंसिल
नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच काठमांडू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है.
Published : September 9, 2025 at 5:10 PM IST
नई दिल्ली: भारत ने मंगलवार को नेपाल में अपने नागरिकों के लिए एक नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अब तक कम से कम 19 लोग मारे गए हैं. वहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कई दिनों तक चले हिंसक प्रदर्शनों और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है.
विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा है कि भारतीय नागरिकों को स्थिति स्थिर होने तक नेपाल की यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए. जो लोग पहले से ही इस हिमालयी देश में हैं, उनसे आग्रह किया गया है कि वे घर के अंदर रहें, सड़कों पर निकलने से बचें और स्थानीय अधिकारियों तथा काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करें.
एडवाइजरी में कहा गया है कि जिन भारतीय नागरिकों को सहायता की आवश्यकता है, वह +977–980 860 2881 और +977–981 032 6134 पर संपर्क कर सकते हैं. इन नंबरों पर वॉट्सऐप के जरिए भी संपर्क किया जा सकता है.
Embassy of India Kathmandu says, " all indian nationals in nepal are hereby requested to note the following telephone numbers from the embassy of india, kathmandu, for contact, in case they are facing any emergency situation or require assistance: +977 – 980 860 2881 , +977 – 981… pic.twitter.com/FnOxAWqxpt— ANI (@ANI) September 9, 2025
विदेश मंत्रालय का बयान
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "हम कल से नेपाल में हो रहे घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं और कई युवाओं की जान जाने से बेहद दुखी हैं. हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवारों के साथ हैं. हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं."
बयान में आगे कहा गया, "एक घनिष्ठ मित्र और पड़ोसी होने के नाते, हम आशा करते हैं कि सभी संबंधित पक्ष संयम बरतेंगे और शांतिपूर्ण तरीकों और बातचीत के जरिए किसी भी मुद्दे का समाधान करेंगे." बयान में यह भी कहा गया कि नेपाल के अधिकारियों ने काठमांडू और कई अन्य शहरों में फिर से कर्फ्यू लगा दिया है.
काठमांडू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बंद
नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच काठमांडू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है. एयर इंडिया और इंडिगो सहित एयरलाइंस ने भी चल रही अशांति के कारण काठमांडू जाने वाली उड़ानों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है.
An Air India Spokesperson says, " in view of the current situation prevailing in kathmandu, the following flights ai2231="" 2232, ai2219="" 2220 and ai217="" 218 operating on the delhi-kathmandu-delhi route have been cancelled today. we are closely monitoring the situation and will share…<="" p>— ani (@ani) September 9, 2025
एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द
एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा, "काठमांडू में मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिल्ली-काठमांडू-दिल्ली मार्ग पर चलने वाली उड़ानें आज रद्द कर दी गई हैं. हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और आगे की जानकारी साझा करेंगे. एयर इंडिया में हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है."
IndiGo tweets, " in view of the prevailing situation in kathmandu, the airport has been closed for operations. consequently, all flights to and from kathmandu stand suspended as of now. if your travel is impacted, you may conveniently opt for an alternate flight or claim a refund… pic.twitter.com/65sUimUPzE— ANI (@ANI) September 9, 2025
इंडिगो ने परिचालन बंद किया
इंडिगो ने आगे कहा, "यात्रा संबंधी सलाह. काठमांडू में मौजूदा स्थिति को देखते हुए हवाई अड्डे को परिचालन के लिए बंद कर दिया गया है. परिणामस्वरूप, काठमांडू आने-जाने वाली सभी उड़ानें फिलहाल स्थगित हैं. अगर आपकी यात्रा प्रभावित होती है, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वैकल्पिक उड़ान चुन सकते हैं या रिफंड क्लेम कर सकते हैं. हम हालात पर कड़ी नज़र रख रहे हैं और जल्द से जल्द परिचालन फिर से शुरू करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं."
एयरलाइन ने कहा कि ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा सलाह और अपडेट के लिए हमारे आधिकारिक चैनल देखते रहें. हम सामान्य परिचालन की बहाली की आशा करते हैं और आपके धैर्य और समझ के लिए तहे दिल से आभारी हैं.
यह भी पढ़ें- 19 मौतें, 300 घायल... नेपाल में हिंसक प्रदर्शन से बिगड़ते हालात को लेकर बॉर्डर पर हाई अलर्ट