'नेपाल का भविष्य अब युवा ही तय करेंगे', हिंसक आंदोलन के बाद सुनिए Gen Z ने क्या कहा

बता दें कि, बीते 8 सितंबर को भारत के पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू में भ्रष्टाचार व नेपो किड्स सोशल मीडिया बैन जैसे मामलों के लेकर जेन जी आंदोलन की आग ने जहां पूरे नेपाल देश में अफरातफरी का माहौल पैदा की है वहीं, इस आंदोलन से उत्तराखंड से लगे नेपाली इलाके भी अछूते नहीं हैं. उत्तराखंड के चंपावत जिले के बनबसा नगर से लगे नेपाल देश के महेंद्रनगर कंचनपुर नेपाल में फिलहाल कर्फ्यू का माहौल है. नेपाली सेना ने फिलहाल सुबह शाम कुछ घंटों की छूट नेपाली आवाम को दे रही है. यहां कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है.

महेंद्रनगर, कंचनपुर जिले का रहने वाले नेपाली युवा हेमू कहते हैं, देश में जो भी प्रतिनिधित्व आए वो घूसखोरी, आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए. नेपाली युवाओं का आंदोलन देश को बचाने की लड़ाई है. अभी के माहौल में भारत, अमेरिका, चाइना को शांत रहना चाहिए. हेमू कहते हैं कि, देश के प्रति जिसकी सोच अच्छी है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है. अभी लड़ाई शांत हो गई है. इस मौके पर बाहरी देशों को इससे अलग रहने की जरूरत है. ईटीवी भारत संवाददाता ने हेमू के साथ ही दूसरे नेपाली युवाओं से बात करने की कोशिश की, मगर सख्ती के कारण अन्य युवाओं से बात नहीं हो पाई.

बनबसा बॉर्डर (उत्तराखंड): नेपाल में चल रहे जेन जी (Gen Z) आंदोलन को लेकर ईटीवी भारत ने इस मुहिम से जुड़े युवाओं से बात की. नेपाल के युवाओं का कहना है कि नेपाल में भ्रष्टाचार, घूसखोरी को मिटाने के लिए ही युवा जेन जी मूवमेंट चला रहे हैं और किसी भी भ्रष्टाचारी को जेन जी नेपाल में नहीं रहने देंगे. नेपाली युवा ने चीन, भारत व अमेरिका से भी नेपाल के मामले में हस्तक्षेप न करने की बात कही है. उन्होंने कहा नेपाल किस तरह से बेहतर चलेगा ये अब युवा ही तय करेंगे.

बनबसा बॉर्डर पर पसरा सन्नाटा (ETV BHARAT)

नेपाल की अशांति का असर बनबसा से लगी भारत नेपाल सीमा में देखने को मिला है. भारत नेपाल की बॉर्डर पर फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है. वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध है. आवश्यक होने पर भारत व नेपाल के नागरिकों को पैदल आवागमन करने या एंबुलेंस को ही परमिशन दी जा रही है. एसएसबी यहां मुस्तैद नजर आ रही है.

जेन-जी आंदोलन के बाद अब नेपाल शांति की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है. बीते तीन दिनों से उत्तराखंड के चंपावत जिले के बनबसा से लगे महेंद्रनगर नेपाल के शहर महेंद्रनगर में जारी कर्फ्यू में नेपाली सेना ने सुबह शाम कुछ घंटे की नेपाली आवाम को रोज मर्रा के समान खरीदने की छूट दी. उत्तराखंड से लगे नेपाल के महेंद्रनगर कंचनपुर में कर्फ्यू का असर बनबसा की भारत नेपाल बनबसा सीमा पर भी देखा जा रहा है. फिलहाल नेपाल के वर्तमान हालातों के बीच बनबसा बॉर्डर पर सन्नाटा पसरा हुआ है. सामान्य दिनों में जहां भारत नेपाल के बीच उत्तराखंड का एक मात्र वैध आवागमन का बनबसा अंतराष्ट्रीय बॉर्डर भारत नेपाल व अन्य देशों के नागरिकों आवागमन से गुलजार रहता था, लेकिन नेपाल के चिंताजनक हालातों के बीच इस बॉर्डर में कोरोना काल के उपरांत एक बार फिर खामोशी छाई हुई है.

बनबसा बॉर्डर (ETV BHARAT)

बनबसा बॉर्डर पर फिलहाल वाहनों के आवागमन को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बंद किया हुआ है. बीते तीन दिनों से बनबसा बॉर्डर पर भारत ओर नेपाल के नागरिकों को आवश्यक होने पर केवल पैदल आवागमन की परमिशन इस अंतराष्ट्रीय बॉर्डर पर दी गई है. भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा का जिम्मा लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) बनबसा बॉर्डर पर सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तरह मुस्तैद है. पुलिस प्रशासन भी चंपावत व उधम सिंह नगर सीमाओं पर एलर्ट मोड में है.

फिलहाल बनबसा के भारत नेपाल सीमाओं पर नेपाल के चिंताजनक हालातों के बीच खामोशी की चादर फैली हुई है. पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल सुरक्षा के मद्देनजर बनबसा खटीमा से लगी नेपाल सीमाओं का निरीक्षण कर चुकी हैं. 57वीं वाहिनी एसएसबी के कमांडेंट मनोहर लाल लगातार भारत से लगी सीमा चौकियों का निरीक्षण कर वर्तमान सीमा स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं.

बॉर्डर पर पसरा सन्नाटा (ETV BHARAT)

नेपाल की वर्तमान स्थिति नेपाल के जेलों से छुड़ाए गए कैदियों सहित सीमांत सुरक्षा को लेकर पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं रीजन रिद्धिम अग्रवाल ने भारत नेपाल सीमाओं पर सुरक्षा एजेंसियों के पूर्ण रूप से अलर्ट रहने व लगातार सीमा क्षेत्र में पेट्रोलिंग किए जाने की बात कही है. आईजी के अनुसार भारत नेपाल की खुली सीमाओं में अधिक जंगल क्षेत्र होने की वजह से वन विभाग के रेंजर सहित अन्य वन अधिकारियों से समन्वय कर सीमाओं पर वन विभाग को भी अलर्ट किया गया है. पड़ोसी देश नेपाल की इन परिस्थितियों में किसी भी देश विरोधी तत्व को नेपाल सीमाओं के रास्ते भारत में नहीं घुसने दिया जाएगा.

