नेपाल के लिए दो रास्ते, राजतंत्र की वापसी या लोकतंत्र की मजबूती; पूर्व पीएम के पोते बोले- भ्रष्टाचार-महंगाई, बेरोजगारी से टूटा युवाओं का सब्र
नेपाल के पहले डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री कुंवर इंद्रजीत सिंह के पोते यशवंत शाह ने ETV Bharat से बातचीत में पड़ोसी मुल्क के हालात पर रोशनी डाली.
लखनऊ: पड़ोसी मुल्क नेपाल इन दिनों युवाओं के आंदोलन की आग में जल रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने और देश में व्याप्त भ्रष्टाचार-महंगाई, बेरोजगारी के विरोध में GenZ युवा 8 सितंबर को सड़क पर उतर आए थे. नेपाल में हिंसा और उसके बाद उपजे हालात पर ETV Bharat ने वहां के पहले डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री कुंवर इंद्रजीत सिंह के पोते यशवंत शाह खास बात की.
यशवंत शाह पिछले कई वर्षों से लखनऊ के कपूरथला क्षेत्र में परिवार के साथ रहते हैं. उनकी पत्नी राजस्थान की रहने वाली हैं और लखनऊ के केजीएमयू में कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं. शाह कैंसर को लेकर के जागरूकता अभियान भी चलाते हैं और करियर काउंसलिंग करते हैं. अपना निजी संस्था भी चलाते हैं.
उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत साफ कहा कि नेपाल की मौजूदा स्थिति अचानक नहीं बनी, बल्कि इसके पीछे भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याएं लंबे समय से जड़ें जमाए बैठी थीं. “जब प्रधानमंत्री और उनके परिवार आलीशान जिंदगी जी रहे थे, लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे थे और महंगे स्कूलों में पढ़ाई करवा रहे थे, तब आम जनता रोजमर्रा की जरूरतों के लिए तरस रही थी. स्थिति यह हो गई कि नेताओं और अफसरों की दौलत दिन-ब-दिन बढ़ रही थी जबकि आम नागरिकों के पास खाने तक के लिए रोटी नहीं थी.”
यही हालात जनता के सब्र को तोड़ने वाले साबित हुए और GenZ नाम से शुरू हुआ प्रोटेस्ट धीरे-धीरे जनआंदोलन में तब्दील हो गया, जिसकी परिणति सत्ता परिवर्तन के रूप में सामने आई. इस आंदोलन में बालेंद शाह का नाम सबसे प्रमुखता से उभरा. यशवंत शाह ने कहा, “बालेंद शाह जैसे नेता नेपाल की तस्वीर बदल सकते हैं. वे अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं, खुद चाय लेकर ऑफिस जाते हैं और सरकारी चाय तक नहीं पीते.”
भारत-नेपाल रिश्तों पर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच परंपरा, संस्कृति और बोली की गहरी समानताएं हैं. इसलिए सत्ता परिवर्तन से रिश्तों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा. हालांकि उन्होंने भारत सरकार को सलाह दी कि “कम से कम 72 घंटे के लिए भारत-नेपाल सीमा बंद कर देनी चाहिए ताकि शरारती तत्व भारत में प्रवेश न कर पाएं.”
युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि नेपाल में युवा आबादी सबसे अधिक है. यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने फ्रांस और बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया में जहां-जहां युवा सड़कों पर उतरे हैं, वहां हुकूमत को उनकी आवाज सुननी पड़ी है. सोशल मीडिया कानून पर सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए शाह ने कहा कि सरकार को पहले जनता को समझाना चाहिए था. अचानक लागू किए गए फैसले ने विरोध की आग को भड़का दिया.
उन्होंने साफ किया कि इस आंदोलन के पीछे किसी विदेशी ताकत का हाथ नहीं था. यह विशुद्ध रूप से नेपाल के अंदरूनी हालात का नतीजा था. जनता भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त थी. बेरोजगारी ने हालात बिगाड़े और लोगों ने आवाज बुलंद की.
भविष्य की तस्वीर पर यशवंत शाह ने कहा कि नेपाल अब दो राहों पर खड़ा है या तो राजतंत्र की तरफ वापसी या फिर लोकतंत्र की मजबूती. उन्होंने माना कि राजतंत्र समर्थक भी मौजूद हैं, जो मानते हैं कि एक राजा और सीमित मंत्रियों का खर्च उठाना लोकतंत्र की तुलना में सस्ता और आसान है. वहीं लोकतंत्र समर्थक कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता को बोलने और अधिकारों की आजादी है.
उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में युवाओं की सक्रियता नेपाल को बेहतर दिशा देगी. “आप देख रहे हैं कि आंदोलन के बाद अब युवा सड़कें साफ कर रहे हैं, खुद टोल फ्री नंबर जारी कर रहे हैं, ताकि लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें. यह तस्वीर नेपाल के उज्जवल भविष्य का संकेत है.”
यशवंत शाह ने कहा, “लोकतंत्र का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इसको रिफॉर्म किया जा सकता है. यह आंदोलन नेपाल को बेहतर बनाने के लिए था, महज एक घटना नहीं.” शाह ने कहा कि 8 सितंबर को काठमांडू में छात्रों के संगठन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया था. शुरुआत में छोटा सा आंदोलन देखते ही देखते हजारों लोगों का जनसमूह बन गया.
यशवंत शाह के मुताबिक, सरकार इस भीड़ से घबरा गई और लोगों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया. इसी बीच प्रशासन से बड़ी चूक हुई फायरिंग के आदेश दे दिए गए. लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन जरूरी है. अगर कार्रवाई करनी भी थी तो रबर बुलेट का इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन वहां लोगों पर सीधे गोली चलाई गई. नियमों को ताक पर रखकर हुई इस गोलीबारी में 20 से ज्यादा निर्दोष लोगों की मौत हो गई और 500 से ज्यादा लोग घायल हैं.
उन्होंने कहा कि “एक बच्चे को सिर में गोली लगी. ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों के रिश्तेदारों तक पर लाठीचार्ज हुआ और कई को गिरफ्तार कर लिया गया. इससे जनता का गुस्सा और भड़क गया.” शाह ने कहा कि एक के बाद एक घोटालों ने नेपाल की रीढ़ तोड़ दी है. 3 करोड़ 25 लाख नेपाली हैं. इनमें लगभग 45 लाख विदेश में काम करते हैं. अपने परिवार से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं. इसलिए सोशल मीडिया बंद होने पर जनता भड़क उठी.
उन्होंने कहा कि देश की आमदनी जनता तक पहुंचने के बजाय भ्रष्ट नेताओं की जेब में जा रही है. यही वजह है कि पिछले 17 सालों में नेपाल में 15 सरकारें बदल चुकी हैं, जो अपने आप में बेहद चिंताजनक है. उन्होंने उम्मीद जताई कि नेपाल में जल्द ही स्थिर सरकार बनेगी और उसमें काठमांडू के मेयर बालेंद शाह की अहम भूमिका होगी. यशवंत शाह ने कहा “अब नेपाल की राजनीति में साफ-सुथरे चेहरे आएंगे और देश को विकास की राह पर ले जाएंगे.”
