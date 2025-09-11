ETV Bharat / bharat

नेपाल के लिए दो रास्ते, राजतंत्र की वापसी या लोकतंत्र की मजबूती; पूर्व पीएम के पोते बोले- भ्रष्टाचार-महंगाई, बेरोजगारी से टूटा युवाओं का सब्र

नेपाल के पहले डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री कुंवर इंद्रजीत सिंह के पोते यशवंत शाह से वहां के हालात पर चर्चा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 11, 2025 at 4:49 PM IST 6 Min Read

लखनऊ: पड़ोसी मुल्क नेपाल इन दिनों युवाओं के आंदोलन की आग में जल रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने और देश में व्याप्त भ्रष्टाचार-महंगाई, बेरोजगारी के विरोध में GenZ युवा 8 सितंबर को सड़क पर उतर आए थे. नेपाल में हिंसा और उसके बाद उपजे हालात पर ETV Bharat ने वहां के पहले डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री कुंवर इंद्रजीत सिंह के पोते यशवंत शाह खास बात की. यशवंत शाह पिछले कई वर्षों से लखनऊ के कपूरथला क्षेत्र में परिवार के साथ रहते हैं. उनकी पत्नी राजस्थान की रहने वाली हैं और लखनऊ के केजीएमयू में कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं. शाह कैंसर को लेकर के जागरूकता अभियान भी चलाते हैं और करियर काउंसलिंग करते हैं. अपना निजी संस्था भी चलाते हैं. नेपाल के पहले डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री कुंवर इंद्रजीत सिंह के पोते यशवंत शाह का इंटरव्यू. (Video Credit; ETV Bharat) उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत साफ कहा कि नेपाल की मौजूदा स्थिति अचानक नहीं बनी, बल्कि इसके पीछे भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याएं लंबे समय से जड़ें जमाए बैठी थीं. “जब प्रधानमंत्री और उनके परिवार आलीशान जिंदगी जी रहे थे, लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे थे और महंगे स्कूलों में पढ़ाई करवा रहे थे, तब आम जनता रोजमर्रा की जरूरतों के लिए तरस रही थी. स्थिति यह हो गई कि नेताओं और अफसरों की दौलत दिन-ब-दिन बढ़ रही थी जबकि आम नागरिकों के पास खाने तक के लिए रोटी नहीं थी.” यही हालात जनता के सब्र को तोड़ने वाले साबित हुए और GenZ नाम से शुरू हुआ प्रोटेस्ट धीरे-धीरे जनआंदोलन में तब्दील हो गया, जिसकी परिणति सत्ता परिवर्तन के रूप में सामने आई. इस आंदोलन में बालेंद शाह का नाम सबसे प्रमुखता से उभरा. यशवंत शाह ने कहा, “बालेंद शाह जैसे नेता नेपाल की तस्वीर बदल सकते हैं. वे अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं, खुद चाय लेकर ऑफिस जाते हैं और सरकारी चाय तक नहीं पीते.” भारत-नेपाल रिश्तों पर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच परंपरा, संस्कृति और बोली की गहरी समानताएं हैं. इसलिए सत्ता परिवर्तन से रिश्तों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा. हालांकि उन्होंने भारत सरकार को सलाह दी कि “कम से कम 72 घंटे के लिए भारत-नेपाल सीमा बंद कर देनी चाहिए ताकि शरारती तत्व भारत में प्रवेश न कर पाएं.” युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि नेपाल में युवा आबादी सबसे अधिक है. यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने फ्रांस और बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया में जहां-जहां युवा सड़कों पर उतरे हैं, वहां हुकूमत को उनकी आवाज सुननी पड़ी है. सोशल मीडिया कानून पर सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए शाह ने कहा कि सरकार को पहले जनता को समझाना चाहिए था. अचानक लागू किए गए फैसले ने विरोध की आग को भड़का दिया.