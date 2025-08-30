ETV Bharat / bharat

उधार लेकर शुरू किया तेल का व्यवसाय, आज नेल्लोर की महिला उद्यमी कमा रही लाखों रुपये

आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने संघर्ष को पार कर अपने सपनों को पूरा किया.

मल्लिनेनी राजेश्वरी (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2025 at 7:31 PM IST

नेल्लोर: स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ता आज जैविक सब्जियों और रसायन-मुक्त उत्पादों की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं. लेकिन नेल्लोर की मल्लिनेनी राजेश्वरी ने यह समझा कि सच्ची खुशहाली केवल खाने में नहीं, बल्कि उन तेलों में भी निहित है जिनसे खाना बनता है. इसी सोच के साथ उन्होंने पारंपरिक तेलों के व्यवसाय में कदम रखा और आज यह क्षेत्र उनके लिए सफलता की नई कहानी बन गया है.

राजेश्वरी का जन्म एक किसान परिवार में हुआ. उनके परिवार ने मूंगफली की खेती की और घरेलू उपयोग के लिए तेल निकालते थे. इस अनुभव ने उनमें व्यवसाय की प्रेरणा पैदा की. बचत संस्था की सदस्यता के दौरान राजेश्वरी ने अपनी बहन माधवी के साथ मिलकर 2015 में नेल्लोर ग्रामीण क्षेत्र के गुडीपल्लीपाडु में श्री लक्ष्मी ऑयल रोटरी इंडस्ट्री की स्थापना की.

व्यवसाय की शुरुआत 6 लाख के निवेश से हुई. बाद में ₹3.5 लाख की मूंगफली छीलने की मशीन खरीदी गई. शुरूआती दौर में दोनों बहनों ने निजी ऋणदाताओं से पैसे उधार लिए. 2018 में उन्हें मुद्रा योजना के तहत ₹5 लाख का ऋण मिला, जिससे कारोबार में तेजी आई. डीआरडीए के प्रशिक्षण सत्रों ने भी उनके व्यावसायिक कौशल को निखारा.

आज यह उद्यम मूंगफली, नारियल और तिल के तेल निकालता है और उन्हें आधा किलो, पांच किलो और 25 किलो के पैक में बेचता है. उनके उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ-साथ हैदराबाद, तिरुपति, गुंटूर और विजयवाड़ा के बाज़ारों में उपलब्ध हैं. अब उनका वार्षिक कारोबार ₹50-60 लाख तक पहुंच चुका है. इस व्यवसाय में सात महिलाओं को रोजगार भी मिला है, जिससे स्थानीय महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित हुआ.

राजेश्वरी का अगला लक्ष्य उद्यम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना है. इसके लिए वह सूरजमुखी तेल उत्पादन का विस्तार करने और तेलों को विदेशों में निर्यात करने की योजना बना रही हैं. साथ ही, स्थानीय किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर उनकी उपज की खरीद सुनिश्चित कर रही हैं, ताकि सभी के लिए लाभदायक स्थिति बन सके.

राजेश्वरी कहती हैं, “हमारा उद्देश्य सिर्फ व्यवसाय नहीं है, बल्कि लोगों को स्वास्थ्य और शुद्धता प्रदान करना भी है. पारंपरिक और रसायन-मुक्त तेलों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है.” नेल्लोर की यह महिला उद्यमी साबित कर रही हैं कि पारंपरिक ज्ञान, मेहनत और नवाचार से न केवल व्यवसाय में सफलता मिल सकती है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाया जा सकता है.

