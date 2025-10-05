चालान का भुगतान न करना पड़ेगा भारी! लाइसेंस होगा रद्द, वाहन जब्त कर सकती है पुलिस
मोटर वाहन अधिनियम के तहत किसी को पांच या उससे अधिक चालान जारी किए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर सकता है.
Published : October 5, 2025 at 2:59 PM IST
हैदराबाद: अब वाहन चालकों को यातायात नियमों की अनदेखी करने पर मिलने वाले चालान से अधिक राहत नहीं मिलेगी. दरअसल, अब वाहन चालकों को 45 दिनों के भीतर चालान का भुगतान करना होगा या अगर आपकी गलती नहीं है, तो उन्हें अपील करनी होगी. इससे ज़्यादा देरी करने पर अधिकारी आपका वाहन जब्त कर सकते हैं.
इतना ही नहीं चालान का भुगतान नहीं करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रेन्यु नहीं हो सकता. पांच से अधिक चालान होने पर लाइसेंस पूरी तरह रद्द भी किया जा सकता है. बता दें कि केंद्रीय परिवहन विभाग ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 में ये प्रमुख संशोधन प्रस्तावित किए. चूंकि पहले चालान पर की जाने वाली कार्रवाई का विवरण विस्तृत नहीं था, इसलिए केंद्रीय परिवहन विभाग कई नए सख्त नियम लेकर आया है.
इसी सिलसिले में हाल ही में नियमों का मसौदा अधिसूचना जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि चालान जारी करने, भुगतान और अपील जैसे मामलों में डिजिटल मॉनिटरिंग और ऑटोमैटिक आधार पर तेजी लाई जानी चाहिए. इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्राधिकारी वाहन मालिक को तीन दिन के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप में और 15 दिन के भीतर फिजिकल रूप में नोटिस जारी करें.
आपत्तियों की प्राप्ति
केंद्र ने स्पष्ट किया है कि अगर मसौदा नियमों पर कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उसे दिल्ली में सड़क परिवहन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव को भेजा जा सकता है. साथ ही इसे comments-morth@gov.in पर ईमेल भी भेजा जा सकता है.
नए प्रस्तावित नियमों के अनुसार
अगर किसी वाहन पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत पांच या उससे अधिक चालान जारी किए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर सकता है. वर्तमान में चालान का भुगतान 90 दिनों के भीतर करना होता है. नए नियमों में चालान भुगतान की अवधि घटाकर 45 दिन कर दी गई है.
वहीं, देरी होने पर परिवहन विभाग उस वाहन पर किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं होने देगा. इस कारण उसे किसी को बेचा नहीं जा सकेगा. लाइसेंस में पता और नाम बदलने के साथ-साथ उसका रेन्यूबल होना भी संभव नहीं है.
चालान का भुगतान न करने पर पुलिस के पास वाहन को जब्त करने का अधिकार है. वर्तमान में, चालान वाहन मालिक के नाम पर जारी किए जाते हैं. अब अगर यह साबित हो जाता है कि उस समय मालिक वाहन नहीं चला रहा था, तो वाहन चलाने वाले व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाएगा.
यह भी पढ़ें- केरल ओणम बंपर लॉटरी: 25 करोड़ रुपये जीतने वाला लापता, जानें क्या बोले लॉटरी एजेंट?