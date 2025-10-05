ETV Bharat / bharat

चालान का भुगतान न करना पड़ेगा भारी! लाइसेंस होगा रद्द, वाहन जब्त कर सकती है पुलिस

हैदराबाद: अब वाहन चालकों को यातायात नियमों की अनदेखी करने पर मिलने वाले चालान से अधिक राहत नहीं मिलेगी. दरअसल, अब वाहन चालकों को 45 दिनों के भीतर चालान का भुगतान करना होगा या अगर आपकी गलती नहीं है, तो उन्हें अपील करनी होगी. इससे ज़्यादा देरी करने पर अधिकारी आपका वाहन जब्त कर सकते हैं.

इतना ही नहीं चालान का भुगतान नहीं करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रेन्यु नहीं हो सकता. पांच से अधिक चालान होने पर लाइसेंस पूरी तरह रद्द भी किया जा सकता है. बता दें कि केंद्रीय परिवहन विभाग ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 में ये प्रमुख संशोधन प्रस्तावित किए. चूंकि पहले चालान पर की जाने वाली कार्रवाई का विवरण विस्तृत नहीं था, इसलिए केंद्रीय परिवहन विभाग कई नए सख्त नियम लेकर आया है.

इसी सिलसिले में हाल ही में नियमों का मसौदा अधिसूचना जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि चालान जारी करने, भुगतान और अपील जैसे मामलों में डिजिटल मॉनिटरिंग और ऑटोमैटिक आधार पर तेजी लाई जानी चाहिए. इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्राधिकारी वाहन मालिक को तीन दिन के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप में और 15 दिन के भीतर फिजिकल रूप में नोटिस जारी करें.

आपत्तियों की प्राप्ति

केंद्र ने स्पष्ट किया है कि अगर मसौदा नियमों पर कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उसे दिल्ली में सड़क परिवहन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव को भेजा जा सकता है. साथ ही इसे comments-morth@gov.in पर ईमेल भी भेजा जा सकता है.