आंध्र प्रदेश: अनंतपुर बाल गृह में बच्चे की मौत, लापरवाही और स्टाफ के बीच टकराव को जिम्मेदार ठहराया गया

आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक बाल गृह के अधिकारी एक बच्चे की मौत के कारण सवालों के घेरे में हैं.

Child dies in Anantapur Children's Home
अनंतपुर बाल गृह में बच्चे की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2025 at 5:50 PM IST

Updated : October 5, 2025 at 6:43 PM IST

अनंतपुर: आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) सुविधा में एक बच्चे की दुखद मौत से कर्मचारियों की लापरवाही और आंतरिक संघर्ष को लेकर आक्रोश है.

अगस्त में गृह को सौंपे गए एक बच्चे की देखभाल में कथित कमी की वजह से दशहरे के दिन मौत हो गई. ऐसा दावा किया जा रहा है कि बच्चे की उपेक्षा की गई, जिसके कारण उसका हृदय-गति रुक ​​गई. कर्मचारियों के बारे में पहले भी शिकायतें की गई थीं, फिर भी घटना के कारणों की जांच चल रही है.

वहीं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक बाल गृह के अधिकारी एक लड़के की मौत की वजह से सवालों के घेरे में हैं. बताया जाता है कि 30 अगस्त को कल्याणदुर्ग की एक महिला ने अपने लड़के को बाल गृह को सौंप दिया क्योंकि वह उसका पालन-पोषण करने में असमर्थ थी.

वहीं दशहरे के दिन, दो नर्सों को ड्यूटी पर होना चाहिए था, लेकिन बाल गृह में केवल एक ही मौजूद थी. इस दौरान बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शाम को उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक बच्चे के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि बाल गृह के कर्मचारियों ने घटना को गुप्त रखने के लिए शव को कब्रिस्तान में दफना दिया. हालांकि, कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि आईसीडीएस कर्मचारियों की लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हुई.

चूंकि दशहरे के दिन ड्यूटी पर रहने वाली एक मेड अनुपस्थित थी, इसलिए जो दूसरी मेड मौजूद थी, उसे ड्यूटी करनी पड़ी. दूसरी तरफ़ से आरोप लगाया जा रहा है कि बच्चे की मौत दूध की कमी के कारण हुई. आरोप यह भी है कि बाल गृह में कार्यरत एएनएम भी अक्सर ड्यूटी से अनुपस्थित रहती है.

आईसीडीएस के परियोजना निदेशक नागमणि ने कहा, "बच्चे की मौत खराब स्वास्थ्य के कारण हुई. हालांकि, उन्होंने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों के बीच विवाद के कारण हुई लापरवाही की जांच की जाएगी."

अनंतपुर ज़िला कलेक्टर ने घटना का संज्ञान लिया है. उन्होंने आईसीडीएस अधिकारियों को शिशु की मौत पर पूरी रिपोर्ट देने को कहा है.

इसके अलावा, बाल गृह के कर्मचारियों को उपस्थिति, देखभाल प्रक्रियाओं और बाल सुरक्षा मानकों की समीक्षा करनी चाहिए. इस बारे में जब बाल गृह की प्रबंधक दीप्ति से संपर्क किया गया, तो उन्होंने बताया कि शिशु की मृत्यु बाल गृह में नहीं हुई. बच्चा 30 अगस्त को यहां आया था.

उन्होंने बताया कि कम वज़न की वजह से वह ठीक से दूध नहीं पी पा रहा था. बच्चे को अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई.

