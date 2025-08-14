कोटा : देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 का पेपर इस बार कठिन आया था. इसलिए पहले ही आंकलन किया जा रहा था कि कट ऑफ अंक नीचे जाएंगे. परिणाम जारी होने पर सामने आ गया था कि नीट की ऑल इंडिया रैंक के अनुसार कट ऑफ अंक के साथ टॉप से लेकर बॉटम तक कैंडिडेट के स्कोर में काफी गिरावट आई है. इसलिए काउंसलिंग में भी काफी नीचे अंक पर सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, लेकिन बीते साल से इस बार 2025 में पहले राउंड की काउंसलिंग में कट ऑफ रैंक भी नीचे आई है. यानी 1587 रैंक नीचे वाले कैंडिडेट को भी इस बार सरकारी कॉलेज अलॉट हुआ है. लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक यह गिरावट सीटों के बढ़ने के चलते आई है.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि इसलिए यह गिरावट अगले राउंड में नजर नहीं आएगी. वहीं इस बार काउंसलिंग 525 अंक यानी करीब 27 हजार रैंक तक एमबीबीएस की सरकारी सीट मिल जाएगी. एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा के अनुसार पिछले साल 40 कॉलेज पहले राउंड की काउंसलिंग में शामिल नहीं थे, यह दूसरे और तीसरे राउंड में जुड़े थे. पहले राउंड में राजस्थान के ही पांच सरकारी कॉलेज, जिनमें झुंझुनू, नागौर, बारां, बांसवाड़ा और सवाई माधोपुर नहीं थे. इसी तरह से यूपी के 10 कॉलेज थे. इसके अलावा महाराष्ट्र में 10 कॉलेज नहीं थे. अब साल 2025 में यह सभी कॉलेज पहले राउंड की काउंसलिंग में ही शामिल हो गए हैं. इन कॉलेज की 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा की सीट्स शामिल हुई है. यह गिरावट सभी कैटेगरी में आई है. मानना है कि मेडिकल कॉलेज में सरकारी सीट बढ़ने से भी कटऑफ नीचे जाती है. इस बार भी यही हुआ है.

नीट यूजी 2025 (photo etv bharat gfx)

इसे भी पढ़ें: NEET UG 2025: पहले राउंड का सीट एलॉटमेंट, 3597 रैंक पर AIIMS और 21190 पर मिला सरकारी कॉलेज

जनरल कैटेगरी में 126 अंक नीचे मिला कॉलेज : साल 2024 से 2025 में सीट अलॉटमेंट में रैंक के अनुसार देखा जाए तो पहले राउंड में जनरल कैटेगरी में 1587, ओबीसी में 1171, ईडब्ल्यूएस में 2180, एससी में 4317 और एसटी में 418 रैंक नीचे एमबीबीएस की सरकारी सीट अलॉट हुई है. जबकि अंकों के अनुसार देखा जाए तो जनरल कैटेगरी में बीते साल से 126 अंक नीचे सीट मिली है. ओबीसी में 124, ईडब्ल्यूएस में 127, एसी में 118 और एसटी में 108 अंक के नीचे मिली है. एक्सपर्ट के मुताबिक अगले राउंड में यह अंतर नहीं आएगा. एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा का यह भी कहना है कि पेपर इस बार कठिन था, इसलिए कटऑफ काफी नीचे गई थी. टॉपर्स से लेकर बॉटम तक हर बच्चे के नंबर में कमी आई है. इसीलिए काउंसलिंग में कट ऑफ अंक में भी कमी होना, पहले ही तय हो गया था. इसीलिए कट ऑफ मार्क्स में काफी ज्यादा अंतर बीते साल से आ रहा है.

सेंट्रल काउंसलिंग में कट ऑफ (photo etv bharat gfx)

क्लोजिंग रैंक में नॉर्थ ईस्ट व साउथ के मेडिकल कॉलेज अलॉट : जनरल कैटेगरी में 21190 रैंक वाले कैंडिडेट को नागालैंड इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च फिरेबागी कोहिमा मिला है. इसी तरह से ओबीसी के कैंडिडेट को 21452 ऑल इंडिया रैंक पर तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल असम मिला है. ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 25599 रैंक पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपटि्टतम तमिलनाडू मिला है. एससी कैटेगरी का कैंडिडेट को 110389 ऑल इंडिया रैंक पर तेलंगाना के असीफाबाद का मेडिकल कॉलेज मिला है. एसटी कैटेगरी में 145625 ऑल इंडिया रैंक पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विरुधुनगर तमिलनाडू मिला है.

इसे भी पढ़ें: NEET UG 2025: एमबीबीएस काउंसलिंग के लिए दोबारा जारी हुई राजस्थान की मेरिट लिस्ट, इस बार 14452 कैंडिडेट

2024 में पहले और अंतिम राउंड के सीट अलॉटमेंट का अंतर : बीते साल 2024 में पहले राउंड में काफी ऊंची कट ऑफ गई थी, लेकिन दूसरे और तीसरे राउंड में इसमें काफी गिरावट देखने को मिली थी. क्योंकि नए सरकारी मेडिकल कॉलेज की 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा की सीट इसमें जोड़ी गई थी, इससे पहले व अंतिम राउंड का सीट अलॉटमेंट हुआ था, उसमें ज्यादा अंतर आया था. इस बार 2025 में यह ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है. पहले राउंड की काउंसलिंग के दौरान सरकारी एमबीबीएस सीट पर 1587 नीट यूजी में ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी में बीते साल से इस साल गिरी है. क्योंकि साल 2024 में जहां 19603 पहले राउंड की क्लोजिंग रैंक थी, जबकि 2025 में यह 21190 रही है. इन रैंक पर नीट स्कोर की बात की जाए तो बीते साल से 126 अंक नीचे पहले राउंड की कट ऑफ गई है. बीते साल जहां पर 660 अंक वाले कैंडिडेट्स को पहले राउंड में लास्ट सीट अलॉटमेंट हुआ था. जबकि इस साल 534 अंक वाले कैंडिडेट्स को भी सरकारी एमबीबीएस सीट मिल गई है.